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Noboa apre alle truppe Usa in Ecuador

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Noboa apre alle truppe Usa in Ecuador

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha difeso la presenza di truppe statunitensi sul territorio ecuadoriano, sostenendo che contribuirebbe ad affrontare la "crisi della sicurezza" del Paese andino, a condizione che le truppe rispettino gli ordini delle forze armate locali.

"Non si tratta di un'invasione. Non è un intruso che arriva nel nostro Paese. Si tratta in realtà di cooperazione internazionale contro la criminalità", ha dichiarato in un'intervista a Bloomberg, rispondendo alla domanda se avrebbe accettato la presenza di personale militare statunitense sul territorio.

Secondo il presidente, "se sono disposti a seguire le direttive delle Forze Armate ecuadoriane, allora non c'è problema", e ha chiarito che si tratta di "collaborare" e non di "eseguire gli ordini".

Ha aggiunto di aver già avuto colloqui con Washington e di ritenere che entrambe le parti siano aperte a questa possibilità, prevedendo che questo dispiegamento "potrebbe avvenire quest'anno".

"Penso che potrebbe accadere quest'anno. Penso che sarebbe importante. Al momento, abbiamo ridotto del 38% il tasso di omicidi al confine", ha affermato, sostenendo che il Paese "sta vivendo un clima di pace".

Lo scorso novembre, la popolazione ecuadoriana ha votato contro il ripristino delle basi militari straniere nel Paese e il trasferimento di infrastrutture nazionali a forze armate o di sicurezza straniere.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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