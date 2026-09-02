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Putin, Trump e Xi verso un vertice trilaterale in Cina

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Putin, Trump e Xi verso un vertice trilaterale in Cina

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Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping potrebbero tenere un vertice trilaterale a margine del prossimo forum di Cooperazione Economica Asia-Pacifico (APEC), che si terrà a Shenzhen, in Cina, il 18 e 19 novembre, ha dichiarato Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo.

In qualità di paese ospitante dell'evento, il leader cinese "ha accennato alla probabile partecipazione di Trump e, ovviamente, anche di Putin, in veste di ospite", ha risposto il funzionario a una domanda del giornalista russo Pavel Zarubin.

"È stato detto che, se l'iniziativa andrà in porto, si potrebbe organizzare un vertice trilaterale, o quantomeno degli incontri con ciascuno di loro", ha spiegato.



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