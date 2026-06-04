Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Rivolta repubblicana alla Camera: approvata la risoluzione per togliere a Trump i poteri di guerra con l'Iran

300
Rivolta repubblicana alla Camera: approvata la risoluzione per togliere a Trump i poteri di guerra con l'Iran

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Il popolo americano è esausto del conflitto con l'Iran: questo il duro atto d'accusa lanciato da un deputato repubblicano che ha scelto di schierarsi a favore della risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente Donald Trump.

Tom Barrett è uno dei quattro rappresentanti del Partito Repubblicano alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti che hanno votato a favore del provvedimento. Intervistato dalla CNN, Barrett ha difeso apertamente la sua scelta, spiegando che i cittadini americani sono ormai stanchi e frustrati dall'andamento dello scontro con Teheran. Rispondendo a una domanda su quanto i residenti del suo distretto — un'area elettorale chiave e altamente competitiva nel Michigan — abbiano risentito delle pesanti ripercussioni economiche e sociali del conflitto, il deputato ha dichiarato: "Penso che le persone siano decisamente frustrate e deluse". Barrett ha poi sottolineato che il suo sostegno alla risoluzione è maturato dopo "diverse considerazioni", pur ribadendo di essere pienamente consapevole del grave impatto che questa guerra sta avendo sulla vita dei suoi elettori.

Mercoledì sera, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la risoluzione, che mira a imporre al presidente Donald Trump il ritiro delle forze armate statunitensi dalle operazioni belliche contro l'Iran. I legislatori hanno approvato la misura con 215 voti favorevoli e 208 contrari, un risultato reso possibile proprio dal decisivo strappo dei quattro deputati repubblicani.

Sempre secondo quanto riferito dalla CNN, se da un lato Barrett ha sostenuto la risoluzione, dall'altro lo Speaker della Camera, Mike Johnson, ha criticato aspramente il provvedimento, sostenendo che limitare le prerogative del presidente nel pieno delle trattative internazionali potrebbe rivelarsi "pericoloso".

Invitato a commentare la vicenda, il deputato della Pennsylvania Brian Fitzpatrick ha difeso la propria scelta di voto, sostenendo che l'iniziativa non faccia altro che seguire il quadro giuridico vigente nel Paese.

“Esiste già una legge approvata. Onestamente non capisco cosa ci sia di così complicato. Portate la questione al Congresso, discutetene in base alla sua natura e al suo contenuto, e poi mettetela ai voti. È esattamente così che dovrebbe funzionare il sistema”, ha affermato Fitzpatrick, richiamando espressamente il War Powers Act.

Un duro atto di accusa è arrivato anche da Thomas Massie, rappresentante del Kentucky e storico critico della linea di Trump, accusato di aver aperto le ostilità senza la necessaria autorizzazione del Congresso. Subito dopo il voto di mercoledì, Massie ha dichiarato senza giri di parole:

"La gente è stanca di questa situazione. È stanca di pagare cinque dollari al gallone per la benzina e sei dollari al gallone per il diesel; è stanca di non potersi permettere i fertilizzanti in Kentucky".

Massie ha poi aggiunto che questo voto "manda un messaggio chiaro: la Camera dei Rappresentanti, in quanto istituzione che rappresenta il popolo americano, è stanca di questa guerra".

La scelta dei quattro repubblicani di appoggiare il testo della risoluzione rappresenta un durissimo colpo politico per la Casa Bianca e suona come una condanna esplicita della strategia bellica presidenziale. Ora l'iter prevede che il provvedimento passi al Senato; se otterrà la maggioranza anche in quella sede, verrà inviato alla scrivania di Trump, il quale dovrà decidere se firmarlo o porre il veto.

I promotori della risoluzione contestano a Trump di aver ordinato l'offensiva militare contro Teheran aggirando il Congresso. Secondo la Costituzione degli Stati Uniti, infatti, l'autorità esclusiva di dichiarare guerra spetta unicamente al potere legislativo.

Il contesto del conflitto e lo shock energetico

Le tensioni erano esplose lo scorso 28 febbraio, quando gli Stati Uniti e Israele avevano avviato un'offensiva militare, scatenando un'immediata e massiccia rappresaglia da parte dell'Iran, che ha risposto con ondate di missili e droni diretti contro obiettivi israeliani e basi militari statunitensi dislocate nella regione.

L'inasprimento del conflitto ha spinto Teheran a imporre un rigido blocco sul transito navale attraverso lo strategico Stretto di Hormuz. Questa mossa ha provocato un vero e proprio shock sui mercati energetici globali, investendo in pieno anche gli Stati Uniti: l'impennata dei prezzi del carburante alla pompa ha finito così per logorare drasticamente i già bassi indici di gradimento del presidente Trump.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Ryabkov: la Russia potrebbe rispondere agli attacchi alla sua integrità territoriale con armi nucleari

Ryabkov: la Russia potrebbe rispondere agli attacchi alla sua integrità territoriale con armi nucleari

03 Giugno 2026 18:12
Trump conferma di aver definito Netanyahu un "fottuto pazzo"

Trump conferma di aver definito Netanyahu un "fottuto pazzo"

03 Giugno 2026 17:20
Zakharova: l'Ucraina è uno "Stato terrorista" finanziato dall'Occidente

Zakharova: l'Ucraina è uno "Stato terrorista" finanziato dall'Occidente

03 Giugno 2026 17:04
La Cina esorta USA e Iran a rispettare il cessate il fuoco

La Cina esorta USA e Iran a rispettare il cessate il fuoco

03 Giugno 2026 11:30
"Fino alla morte": la dura risposta dell'Iran all'aggressione di USA-Israele

"Fino alla morte": la dura risposta dell'Iran all'aggressione di USA-Israele

03 Giugno 2026 11:30
Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

01 Giugno 2026 18:43
Putin: «I responsabili dell'attacco di Starobelsk non sfuggiranno alla punizione»

Putin: «I responsabili dell'attacco di Starobelsk non sfuggiranno alla punizione»

01 Giugno 2026 18:00
L'Iran accusa l'UE di ipocrisia: "Ecco perché colpiamo le basi USA"

L'Iran accusa l'UE di ipocrisia: "Ecco perché colpiamo le basi USA"

01 Giugno 2026 09:00
EUROPA

I primi due paesi pronti ad entrare (per trattato) in guerra contro la Russia

17685
EUROPA

La mossa della Nato per trascinare la Russia in una guerra aperta

15741
RUSSIA

Zakharova: “L’Occidente usa il drone in Romania per nascondere il massacro di Starobelsk”

13129
MEDITERRANEO

Perché Israele sta cancellando i video del 7 ottobre?

12070
RUSSIA

Pioggia di droni sulla Russia e l'ombra della NATO: il duro avvertimento di Mosca ai Paesi Baltici

11766
MEDITERRANEO

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

11074
ASIA

Quello che non vogliono che voi sappiate sulla risposta dell'Iran (di Pepe Escobar)

10782
AFRICA

Difendere l’indifendibile

10602
NORD-AMERICA

Rivolta repubblicana alla Camera: approvata la risoluzione per togliere a Trump i poteri di guerra con l'Iran

RUSSIA

Ryabkov: la Russia potrebbe rispondere agli attacchi alla sua integrità territoriale con armi nucleari

ASIA

Trump conferma di aver definito Netanyahu un "fottuto pazzo"

RUSSIA

Zakharova: l'Ucraina è uno "Stato terrorista" finanziato dall'Occidente

CINA

La Cina esorta USA e Iran a rispettare il cessate il fuoco

ASIA

"Fino alla morte": la dura risposta dell'Iran all'aggressione di USA-Israele

AMERICA LATINA

Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

Putin: «I responsabili dell'attacco di Starobelsk non sfuggiranno alla punizione»

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea di Alessandro Bartoloni Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

  • 27 Maggio 2026 19:06
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

  • 28 Maggio 2026 10:00
I doppi standard di Giorgia Meloni di Fabrizio Verde I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23
La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà" di Giuseppe Masala La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

  • 30 Maggio 2026 12:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”? Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”?

Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”?

  • 02 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale" di Marinella Mondaini Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

  • 01 Giugno 2026 08:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie di Giuseppe Giannini Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

  • 29 Maggio 2026 18:00
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione di Michele Blanco I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

  • 29 Maggio 2026 12:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti