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Ryabkov: la Russia potrebbe rispondere agli attacchi alla sua integrità territoriale con armi nucleari

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Ryabkov: la Russia potrebbe rispondere agli attacchi alla sua integrità territoriale con armi nucleari

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Qualsiasi azione contro l'integrità territoriale della Russia da parte di aggressori potrebbe, nel peggiore dei casi, innescare l'uso di armi nucleari, ha dichiarato, secondo quanto riporta l'agenzia TASS, il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF).

"Per quanto ci riguarda, queste ipotetiche situazioni estreme che potrebbero innescare l'uso di tali armi sono delineate in dettaglio nella dottrina militare russa e nei principi fondamentali della politica statale russa in materia di deterrenza nucleare", ha ricordato l'alto diplomatico russo.

"Per dirla in modo piuttosto diretto, questi documenti inviano un segnale che le violazioni della Russia o della sua integrità territoriale da parte di aggressori, compresi coloro che potrebbero possedere tali armi, potrebbero indurci a usarle nel peggiore dei casi", ha avvertito.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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