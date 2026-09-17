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Scontro sulle sanzioni anti-Russia e Iran: l'India risponde agli USA

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Scontro sulle sanzioni anti-Russia e Iran: l'India risponde agli USA

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Il governo indiano ha informato gli Stati Uniti in merito alle conseguenze dell'adozione della legge sulle sanzioni contro Russia e Iran ed è determinato ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi; lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri del paese asiatico secondo quanto riferisce l'agenzia TASS.

"Il governo indiano ha preso atto dell'approvazione, da parte del Congresso statunitense, della legge sulle sanzioni contro Russia e Iran. Stiamo monitorando gli ulteriori sviluppi della questione", ha affermato il Ministero in una nota. "L'India resta fermamente impegnata a garantire la sicurezza energetica per la sua popolazione di 1,4 miliardi di persone. Continuerà a farlo attraverso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e sulla base delle dinamiche di mercato in evoluzione".

"Negli ultimi mesi, la questione è stata discussa ad alti livelli con vari interlocutori statunitensi. La parte indiana ha esposto con estrema chiarezza le potenziali implicazioni, non solo per le relazioni bilaterali ma anche per il mercato energetico internazionale", si legge nel comunicato. "L'India ha inoltre ribadito la propria determinazione ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi commerciali ed economici. Il governo collaborerà strettamente con le organizzazioni commerciali e industriali indiane per affrontare le ripercussioni di tali sviluppi".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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