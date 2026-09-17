Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni

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di CGTN

Novant’anni fa, la Lunga Marcia dell’Armata Rossa Centrale si concluse nella contea di Wuqi. Yan’an divenne il punto d’arrivo e, insieme, il nuovo punto di partenza della rivoluzione cinese. Oggi lo spirito di Yan’an - fede incrollabile, tenacia, solidarietà - continua a parlare al presente. Il turismo rosso non è una semplice visita: è un’aula a cielo aperto.

In Cina, 300 siti del turismo rosso e oltre 1.600 musei rivoluzionari accolgono ogni anno più di 2 miliardi di visitatori. Nei primi sette mesi del 2026, il solo Museo della Rivoluzione di Yan’an ha superato 1,27 milioni di ingressi, e 300.000 nel solo mese di luglio. Famiglie, studenti e giovani salgono sull’altopiano del Loess per ripercorrere la storia e trovare una bussola per il presente.

Il progetto “Ripercorrere la Lunga Marcia” di quest’estate ha coinvolto 32 esperti e giornalisti di 18 paesi. La Lunga Marcia affascina il mondo perché rivela una verità universale: nei momenti più bui si può scegliere la luce. Raccontarla non è nostalgia: è un messaggio di fede e di passo in avanti.