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La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

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La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

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di Alessandro Bartoloni

Dopo la visita del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca a metà agosto sui media italiani si sono moltiplicate le speculazioni su ciò che intendesse discutere con i suoi omologhi russi. Tuttavia, la domanda più pertinente è: perché Ratcliffe ha dovuto andarci di persona?

Washington e Mosca dispongono già di canali diplomatici, militari e di intelligence progettati per funzionare anche quando le relazioni si trovano ai loro livelli peggiori. Inoltre, l’invio di un capo dell’intelligence nel territorio dell’avversario ha storicamente comportato rischi significativi. Quando l’ex direttore della CIA Richard Helms visitò l’Unione Sovietica nel 1987, Time descrisse così la consolidata cautela dell’Agenzia:

«La regola non scritta, ma ferrea, della CIA era che nessun uomo in possesso dei segreti dovesse esporsi a un ambiente ostile».

Nonostante ciò, Ratcliffe è salito a bordo di un aereo militare statunitense e ha trascorso circa otto ore a Mosca. Il Wall Street Journal ha riferito che Ratcliffe avrebbe portato con sé un avvertimento contro eventuali tentativi della Russia di mettere alla prova la NATO, mentre altre fonti hanno riferito che si sarebbe discusso anche dell’Iran. Il presidente Donald Trump ha definito la visita «semi-routinaria».

L’importanza del viaggio di Ratcliffe potrebbe risiedere meno in ciò che è stato discusso che in ciò che l’intelligence statunitense ha effettivamente visto e che ha spinto Washington a decidere che il proprio capo dell’intelligence estera dovesse recarsi personalmente a Mosca.

Perché il direttore della CIA?

La scelta dell’emissario offre il primo indizio sulla visita. Se Washington avesse voluto condurre normali negoziati con Mosca, avrebbe continuato a utilizzare Steve Witkoff e Jared Kushner (nelle amministrazioni precedenti questo canale era normalmente gestito dal Segretario di Stato).

Se la preoccupazione immediata fosse stata il deconfliction militare, il Chairman of the Joint Chiefs of Staff (JCS), cioè il presidente dello Stato Maggiore Congiunto, avrebbe potuto comunicare direttamente con lo Stato Maggiore russo.

Se invece l’obiettivo fosse stato raggiungere, in modo discreto per conto del presidente, un’intesa politica più ampia, il National Security Advisor avrebbe avuto precedenti storici a sostegno di questa scelta.

Il fatto che Washington abbia inviato il proprio capo dell’intelligence suggerisce che si trovi di fronte a un problema più circoscritto, al quale cerca una risposta. Ciò potrebbe comportare la necessità di determinare che cosa l’avversario stia effettivamente preparando sulla base della valutazione di specifiche informazioni di intelligence.

Il presidente Trump ha utilizzato sempre più il suo direttore della CIA come emissario personale dell’intelligence in situazioni altamente sensibili, nelle quali intelligence e pressione coercitiva convergono.

All’inizio di quest’anno, Ratcliffe si è recato in Venezuela in seguito alla rimozione di Nicolás Maduro dal potere. È stato inoltre inviato a Cuba portando un messaggio diretto del presidente che chiedeva cambiamenti nel comportamento dell’Avana, mentre, secondo quanto riferito, avvertiva i funzionari cubani di non intraprendere azioni militari ostili.

Esiste un’altra variabile importante che distingue la diplomazia dell’intelligence dalla pratica diplomatica convenzionale: l’urgenza.

Gli emissari presidenziali possono trascorrere settimane a esplorare possibili compromessi. L’intelligence, in questo senso, opera sulla prima linea della potenza nazionale. Riduce la distanza tra incertezza e decisione, rivelando intenzioni che la diplomazia convenzionale potrebbe scoprire troppo lentamente o non scoprire affatto.

Burns si recò a Mosca mentre l’amministrazione Biden cercava di determinare se i preparativi militari russi avrebbero portato alla guerra. Il viaggio di Ratcliffe potrebbe riflettere una necessità analoga: chiarire rapidamente una valutazione dell’intelligence dalle conseguenze potenzialmente rilevanti.

Per questo motivo, la ricostruzione fornita dai media tradizionali di questo episodio rimane incompleta. Avvertire Mosca di non attaccare la NATO difficilmente richiederebbe una visita di otto ore da parte del capo dell’intelligence. I pianificatori militari russi studiano da decenni la NATO e la dottrina dell’escalation.

La possibilità più interessante è che Washington avesse bisogno di una risposta a una specifica domanda di intelligence, urgente e legata a una precisa finestra temporale. Di cosa si trattasse rimane ignoto.

Il direttore della CIA può inoltre rivelare informazioni di intelligence in modo controllato per valutare reazioni che altrimenti potrebbero non essere individuabili attraverso i canali consolidati. Può rivelare abbastanza da dimostrare che gli Stati Uniti sono in grado di vedere ciò che sta pensando la Russia senza esporre le fonti che hanno permesso di ottenere quelle informazioni.

L’intelligence diventa così non soltanto una fonte di conoscenza, ma uno strumento per influenzare i calcoli dell’avversario.

Per comprendere perché una simile questione potrebbe aver richiesto la presenza personale del direttore della CIA a Mosca, bisogna guardare oltre questo viaggio. I servizi di intelligence hanno comunicato per lungo tempo con gli avversari evitando deliberatamente proprio questo tipo di incontro. La storia di questi canali potrebbe aiutare a spiegare perché il viaggio di Ratcliffe sia stato tutt’altro che routinario.

Le regole segrete della diplomazia dell’intelligence

La CIA non era l’unica organizzazione a considerare questi viaggi con estrema cautela. Nel 1966, il direttore del Mossad Meir Amit prese in considerazione la possibilità di recarsi segretamente al Cairo per colloqui con funzionari egiziani, prima dello scoppio della guerra del 1967.

L’ex capo del Mossad Isser Harel si oppose alla missione, temendo che Amit potesse essere trattenuto e interrogato. Israele proibì il viaggio. I contatti continuarono al di fuori dell’Egitto.

La logica era che i servizi di intelligence avevano bisogno di comunicare con gli avversari. Non c’era alcuna necessità di collocare i loro capi all’interno delle capitali nemiche per farlo.

Durante la Guerra fredda, la CIA e il KGB svilupparono il cosiddetto canale Gavrilov, costituito da una connessione telefonica sicura tra Langley e Mosca. Questo consentiva alle due agenzie di gestire controversie sensibili attraverso incontri riservati in territorio neutrale, come Vienna. Forniva inoltre un meccanismo d’emergenza per disinnescare eventuali errori di calcolo.

Un canale sicuro poteva trasmettere informazioni, ma non necessariamente risolvere l’incertezza sulle intenzioni dell’avversario. Questa distinzione tra comunicazione e valutazione aiuta a spiegare perché, talvolta, i funzionari dell’intelligence continuassero a incontrarsi di persona.

Un memorandum desecretato del dicembre 1987 aiuta a comprendere perché questi incontri siano importanti. Durante il vertice di Washington di Gorbaciov, il vicedirettore della CIA Robert Gates incontrò privatamente Vladimir Kryuchkov, allora vice presidente del KGB e capo della sua potente Prima Direzione Centrale.

Gates sostenne che i servizi di intelligence avevano una responsabilità particolare nel garantire che le relazioni tra potenze nucleari rivali fossero fondate su valutazioni realistiche delle rispettive intenzioni. L’intelligence poteva ridurre il pericolo di un «errore di calcolo dovuto all’ignoranza».

Lo stesso principio sopravvisse alla Guerra fredda.

Il 18 ottobre 2022, mentre aumentava la preoccupazione per un’escalation in Ucraina, il ministro della Difesa britannico Ben Wallace cancellò improvvisamente una sua apparizione in Parlamento e volò a Washington per colloqui con il Segretario alla Difesa Lloyd Austin e con funzionari della Casa Bianca.

Successivamente, una fonte della Difesa britannica spiegò che, date le circostanze, era «importante incontrarsi faccia a faccia».

Pochi giorni dopo, il 23 ottobre 2022, il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu telefonò ai suoi omologhi statunitense, britannico e francese, sostenendo che l’Ucraina stesse preparando una «dirty bomb» radiologica, cioè una «bomba sporca».

La sequenza mostra che, mentre le informazioni urgenti possono essere trasmesse a distanza, i governi possono talvolta decidere che, di fronte a un’incertezza sostanziale, funzionari di alto livello debbano incontrarsi personalmente.

Questi precedenti forniscono un indizio sul viaggio di Ratcliffe. I canali riservati possono trasmettere informazioni, ma gli incontri personali possono contribuire a risolvere l’incertezza verificando come l’avversario reagisce.

Quali circostanze sono state in passato abbastanza gravi da spingere Washington a inviare personalmente il direttore della CIA?

Quando viaggia il direttore, cambia il messaggio

Quando il presidente Joe Biden inviò il direttore della CIA William Burns a Mosca nel novembre 2021, lo scopo era duplice.

Primo, Burns doveva comunicare ai suoi interlocutori che gli Stati Uniti avevano individuato preparativi russi per una grande operazione militare contro l’Ucraina.

Secondo, doveva raccogliere una risposta.

Burns avrebbe successivamente ammesso che, sebbene l’intelligence statunitense avesse fornito un «avvertimento precoce e accurato della guerra che stava arrivando», aveva trovato Putin e i suoi consiglieri più anziani «non scossi dalla chiarezza della nostra comprensione di ciò che stava pianificando».

Tornò a Washington convinto che il pericolo fosse aumentato e successivamente disse a Biden che Putin era probabilmente intenzionato a procedere.

Un capo dell’intelligence può dimostrare quanto il proprio governo sappia, comunicare le conseguenze e valutare la reazione.

La domanda più importante è se l’avversario neghi le informazioni di intelligence, ne contesti l’interpretazione, offra rassicurazioni oppure riveli una linea rossa.

Che cosa richiede la presenza del direttore della CIA nella stanza?

Il modello storico dimostra che i direttori della CIA incontrano i loro omologhi per valutare le intenzioni sulla base di specifiche informazioni di intelligence che altrimenti non potrebbero essere determinate attraverso altri canali riservati.

Burns si recò a Mosca nel 2021 quando Washington disponeva di informazioni specifiche sui preparativi russi per la guerra. Nel 2022 incontrò nuovamente Naryshkin ad Ankara, nel mezzo di notizie pubbliche secondo cui la Russia avrebbe potuto procedere a un’escalation con armi nucleari.

Che fossero accurate o meno, in entrambi i casi il problema dell’intelligence era specifico, rilevante e urgente.

Il viaggio di Ratcliffe solleva quindi la possibilità che Washington si sia nuovamente trovata di fronte a una questione di intelligence che non poteva attendere i normali ritmi della diplomazia.

Il Washington Post ha riferito che la missione di Ratcliffe era stata preceduta da nuove informazioni di intelligence secondo cui Mosca considerava gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran e vedeva un’opportunità per intensificare le proprie azioni contro gli interessi americani in Europa.

Il Wall Street Journal, separatamente, ha riferito di preoccupazioni relative a una possibile azione russa finalizzata a mettere alla prova la NATO.

Ciò suggerisce che la preoccupazione di Washington andasse oltre un generico avvertimento sulla NATO, verso una questione più immediata riguardante le intenzioni della Russia.

Alla fine, la visita di Ratcliffe potrebbe dirci più sulla natura dell’incertezza di Washington che sul messaggio che egli ha portato.

Il mistero che permane su quelle otto ore trascorse a Mosca potrebbe non riguardare ciò che Ratcliffe ha detto a Naryshkin.

Potrebbe riguardare ciò che Trump aveva bisogno che Ratcliffe scoprisse.

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