L'ultima "perla" di Crosetto a Varsavia

Crosetto ieri era a Varsavia, dove ha incontrato il suo omologo polacco Wladyslaw Kosiniak Kamysz e da lì ha lanciato un'altra delle sue "perle" : "Col passare del tempo ci siamo un pò dimenticati che ogni soldato che muore in Ucraina in realtà muore per l'Europa. (!!!). La Russia non ha perso tempo dall'inizio dell'invasione in Ucraina e dispone ora di una nuova arma, i droni veloci 'shahed', che prima non c'erano. Anche per questo motivo le valutazioni dell'attuale situazione in Ucraina, condivise con il ministro polacco, sono 'meno ottimistiche'". (fonte La Repubblica, ore 13:01 - https://www.repubblica.it/ esteri/2026/09/15/diretta/ guerra_ucraina_russia_news_ oggi-425585504/?ref=RHLF-BG- P2-S2-T1-PP Crosetto: “Meno ottimisti sull'Ucraina, la Russia ha nuovi droni velocì” Col passare del tempo "ci siamo un pò dimenticati che ogni soldato che muore in Ucraina in realtà muore per l'Europa. La Russia non ha perso tempo dall'inizio dell'invasione in Ucraina e dispone ora di una nuova arma, i droni veloci 'shahed', che prima non c'erano. Anche per questo motivo le valutazioni dell'attuale situazione in Ucraina, condivise con il ministro polacco, sono 'meno ottimistiche'". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto che oggi a Varsavia ha incontrato il suo omologo polacco Wladyslaw Kosiniak Kamysz.

Quindi, Crosetto, dopo oltre 4 anni di guerra, non avete ancora capito niente o prendete in giro gli italiani, con queste frasi "forti"?? I soldati ucraini al massimo muoiono per l'Ucraina e non certo per l'Europa. Tanti di loro hanno capito che sono stati letteralmente fregati dalla tua Europa. La verità - che non ovviamente non dici - è questa: I soldati ucraini muoiono per il business, lo sporco business delle armi che fanno i funzionari e politici europei in Ucraina, e senza nemmeno indire dei tender. Ecco perché l'UE vuole continuare a far morire i soldati ucraini. Per guadagnare soldi. E che importa se sono imbrattati di sangue?