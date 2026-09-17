La Cina studia metodi più intelligenti per mantenere fresche le città

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

di Chen Yixian, Quotidiano del Popolo

Quest'estate, un complesso residenziale a Xuzhou, nella provincia cinese orientale del Jiangsu, ha attirato l'attenzione per il suo approccio innovativo alla climatizzazione. Anche quando le temperature esterne superano i 35 gradi Celsius, i residenti possono tenere spenti i condizionatori mantenendo una temperatura interna di circa 25 gradi.

Il segreto si cela proprio sotto i loro piedi.

La China University of Mining and Technology, in collaborazione con un'azienda locale, ha sfruttato una "fonte di raffreddamento naturale" nascosta in alcune miniere abbandonate nelle vicinanze. L'acqua presente in queste miniere mantiene una temperatura costante di circa 19 gradi Celsius tutto l'anno. Viene pompata nelle abitazioni attraverso le tubature dell'impianto di riscaldamento esistente, garantendo il raffrescamento tramite sistemi a pavimento radiante.

Il piano d'azione cinese per raggiungere il picco delle emissioni di carbonio durante il periodo del 15° Piano Quinquennale (2026-2030) prevede un'accelerazione della transizione ecologica e a basse emissioni di carbonio dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Nell'ambito di questo impegno, le città di tutto il Paese stanno valutando l'adozione del teleraffrescamento.

Il teleraffrescamento funziona in modo analogo al teleriscaldamento, con la differenza che nelle tubature circola acqua refrigerata anziché acqua calda. In alcuni sistemi di teleraffrescamento, l'acqua refrigerata prodotta in una centrale frigorifera viene distribuita agli edifici tramite reti di tubazioni sotterranee; all'interno degli edifici, dei ventilconvettori provvedono poi a diffondere l'aria fresca negli ambienti.

Rispetto alla climatizzazione tradizionale, il teleraffrescamento offre diversi vantaggi evidenti. Migliora l'efficienza del raffreddamento, riduce i costi e consente di risparmiare spazio prezioso all'interno degli edifici. Elimina inoltre il rumore generato dalle unità esterne di climatizzazione e, in alcuni casi, evita il fastidio dell'aria fredda che soffia direttamente sulle persone, garantendo un maggiore comfort per gli utenti.

Tuttavia, la possibilità di una più ampia diffusione del teleraffrescamento dipende da un principio fondamentale: le soluzioni devono essere adattate alle condizioni locali.

A Xuzhou, l'acqua di miniera costituisce una fonte di raffreddamento già disponibile, eliminando la necessità di consumare ulteriore elettricità per produrre acqua refrigerata. Le tubazioni esistenti possono essere utilizzate sia per il riscaldamento che per il raffreddamento, evitando così interventi di ristrutturazione invasivi o la posa di nuovi impianti e condutture. Ciò consente di risparmiare tempo, energie e denaro.

Tali fonti naturali di raffreddamento, tuttavia, non sono disponibili ovunque. Laddove la risorsa disponibile sia troppo limitata, potrebbe non essere in grado di soddisfare un fabbisogno di raffreddamento elevato. A Wuhan (nella provincia dello Hubei) e a Nanjing (nella provincia del Jiangsu), due progetti di teleraffrescamento hanno contribuito a ridurre le emissioni di carbonio e a migliorare il benessere della popolazione. La loro soluzione intelligente consiste nell'utilizzare il fiume Yangtze come un "condizionatore naturale".

Il concetto di "risorsa", naturalmente, non è immutabile. A Hangzhou (nella provincia del Zhejiang), l'acqua recuperata da un impianto di depurazione fornisce raffreddamento continuo a circa 300.000 metri quadrati di edifici all'interno di un parco industriale. Grazie al miglioramento tecnologico e a una nuova concezione dell'utilizzo delle risorse, è possibile valorizzare risorse che in precedenza rimanevano inutilizzate.

La disponibilità di risorse non è l'unico aspetto da considerare. La sostenibilità ambientale e la fattibilità economica rivestono un'importanza pari a quella delle risorse quando si sviluppano sistemi di teleraffrescamento.

Fornire raffrescamento è molto più complesso che fornire riscaldamento. I sistemi di teleriscaldamento possono generalmente coprire un raggio superiore ai 20 chilometri, mentre quelli di teleraffrescamento operano solitamente entro un raggio non superiore a 1,5 chilometri, oltre il quale le perdite di energia aumentano drasticamente.

Il più grande sistema di teleraffrescamento al mondo si trova a Qianhai, Shenzhen, nella provincia del Guangdong, Cina meridionale. Sono già in funzione sei impianti di raffrescamento. Una volta a pieno regime, si prevede che il sistema ridurrà l'uso di refrigeranti di 13,74 tonnellate, con una superficie servita superiore a 5,78 milioni di metri quadrati.

Per quale motivo un sistema di teleraffrescamento di tali dimensioni è stato realizzato proprio a Qianhai? La temperatura media annuale supera i 23 gradi Celsius e l'area ospita numerosi edifici per uffici, grandi complessi commerciali e hotel: tutte strutture che richiedono un apporto costante e significativo di raffrescamento.

Grazie alle economie di scala, il teleraffrescamento può garantire notevoli risparmi energetici e una riduzione delle emissioni di carbonio, offrendo un potenziale enorme. Tuttavia, se gli impianti rimangono inutilizzati dopo la costruzione, si rischiano ingenti sprechi. Ciò rende fondamentali un'attenta valutazione e un processo decisionale oculato; la pianificazione deve tenere conto di tutti i fattori rilevanti fin dalle fasi iniziali.

Nella prima metà di quest'anno, le esportazioni cinesi di condizionatori d'aria verso l'Unione Europea hanno raggiunto un livello record, con un valore in crescita del 43,2% su base annua.

Le città europee sono caratterizzate da numerosi edifici storici e condizioni di installazione complesse. Per rispondere a queste esigenze, le aziende cinesi hanno sviluppato condizionatori portatili di tipo "split", efficienti dal punto di vista energetico, silenziosi e pronti all'uso immediato, che hanno riscosso un grande successo.

L'approccio di adattamento al contesto locale, integrato in questi prodotti e servizi, riflette la saggezza di rispettare sia le leggi della natura che le necessità degli utenti. Si tratta di un ulteriore esempio di come le soluzioni vengano calibrate in base alle specificità locali.

Gli obiettivi di picco delle emissioni di carbonio e di neutralità carbonica rappresentano un impegno solenne della Cina nei confronti della comunità internazionale. Perché è possibile confidare nel fatto che la Cina manterrà la parola data e onorerà i propri impegni?

La risposta risiede nei numerosi tasselli che compongono il mosaico dello sviluppo verde, dall'edilizia sostenibile e l'energia a basse emissioni di carbonio fino a modalità più intelligenti di utilizzo delle risorse, tutti fondati sui principi di realismo, progresso costante e ricerca di soluzioni innovative.

Interno di un impianto di raffreddamento a Qianhai, Shenzhen, nella provincia del Guangdong, Cina meridionale. (Foto per gentile concessione delle autorità di Qianhai)

Centrale energetica che preleva energia per il raffreddamento dal fiume Yangtze a Nanjing, nella provincia del Jiangsu, Cina orientale. (Foto tratta dall'account ufficiale WeChat della commissione municipale per l'edilizia e lo sviluppo urbano-rurale di Nanjing)