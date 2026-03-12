“Sostegno deciso”: Lavrov parla con il suo omologo cubano

Il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto una conversazione telefonica questo con il suo omologo cubano, Bruno Rodríguez, secondo quanto riportato dal sito web del Ministero degli Esteri russo.

Durante la chiamata, avviata dalla parte cubana, i ministri degli Esteri hanno discusso diverse questioni cruciali nelle relazioni bilaterali e nell'agenda internazionale.

"Lavrov ha ribadito la posizione di principio della Russia riguardo all'inaccettabilità della pressione economica e politica esercitata dagli Stati Uniti su Cuba. Ha espresso il fermo sostegno al popolo cubano nella difesa della propria sovranità statale e del diritto di scegliere il proprio percorso di sviluppo", si legge nella dichiarazione.

I ministri hanno anche discusso il calendario dei prossimi contatti russo-cubani, inclusa la prossima 23a riunione della Commissione intergovernativa per la cooperazione commerciale, economica, scientifica e tecnica.

