Trump al G7: lo Stretto di Hormuz "sarà completamente aperto venerdì"

Durante il vertice del G7 in Francia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz "sarà completamente aperto venerdì".

"Abbiamo ottimi rapporti con l'Iran", ha sottolineato.

Ha inoltre affermato che le navi avevano iniziato a lasciare la zona di conflitto. In precedenza, quello stesso giorno, Trump aveva già fatto lo stesso annuncio riguardo alle navi bloccate. "Stanno navigando sulla Southern Highway, che è totalmente sicura e in perfette condizioni. Ci sono anche altre rotte marittime!", ha aggiunto.

?? Trump en el G7: El estrecho de Ormuz "estará completamente abierto el viernes" pic.twitter.com/Z8U2znfwVk — Sepa Más (@Sepa_mass) June 15, 2026

Il presidente ha anche detto di essersi sentito "molto male" per gli attacchi statunitensi contro l'Iran per due notti prima di raggiungere l'accordo di domenica. "E pensavo che ci sarebbe stata una terza notte, ma siamo riusciti a concludere prima", ha affermato.

"Credo che accadranno molte cose positive in Medio Oriente", ha osservato.

Trump ha sottolineato che "il petrolio sta crollando e la borsa sta salendo alle stelle, raggiungendo livelli record". Ha ribadito che "il petrolio ha subito il suo calo più consistente di sempre", affermando che i prezzi si stanno avvicinando ai livelli precedenti al conflitto con la Repubblica Islamica.

"E la cosa più importante è che l'Iran non avrà armi nucleari. Hanno pienamente acconsentito a questo, con forti poteri di controllo, e non avranno armi nucleari, che è l'obiettivo principale", ha affermato il presidente.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it