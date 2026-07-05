Trump: "L'Europa sta imparando come diventare un Paese del Terzo Mondo"

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Le nazioni europee stanno iniziando a capire come avviene la trasformazione in un Paese del Terzo Mondo a causa delle politiche migratorie, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"L'Europa sta imparando che quando si accolgono criminali del Terzo Mondo, si diventa un Paese del Terzo Mondo. Succede in fretta, in un batter d'occhio. Sono stato eletto proprio al momento giusto", ha scritto il leader statunitense su Truth Social.

Trump ha ripetutamente criticato i vassalli europei di Washington per le loro politiche migratorie troppo permissive.

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