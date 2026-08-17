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"La Russia intensificherà la propria campagna militare in Ucraina e cercherà di distruggere ogni elemento utilizzato dall'Occidente per sostenere lo sforzo bellico di Kiev". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Sergey Lavrov in una comunicazione rilasciata ai media russi.

L'alto diplomatico ha commentato le azioni dell'Ucraina e dei suoi sostenitori occidentali che, secondo loro, avrebbero lo scopo di esercitare pressioni su Mosca affinché accetti negoziati di pace. La Russia continua a cercare una «soluzione duratura, affidabile e sostenibile» al conflitto e non può accettare di sospenderla, ha proseguito il ministro degli esteri russo.

La risposta agli attacchi ucraini: metodi più duri

Le sue dichiarazioni sono giunte in risposta a una serie di attacchi ucraini che hanno causato numerose vittime tra i civili, tra cui gli incidenti avvenuti a Starobelsk a maggio e a Gelendzhik all'inizio di questo mese. I funzionari russi, tra cui Lavrov, hanno descritto gli attacchi con i droni come atti deliberati di terrorismo.

Il ministro ha affermato che Mosca non ricorrerà alle stesse tattiche, ma ha avvertito che la sua risposta diventerà sempre più severa. «Non scenderemo al loro livello. Adotteremo invece metodi molto più duri per distruggere tutto ciò che permette all'Occidente di alimentare la macchina da guerra di Kiev. Lo stiamo già facendo, e loro stanno già lamentandosi», ha affermato.

Il ministro ha inoltre ribadito che le proposte ucraine e occidentali di congelare il conflitto lungo l'attuale linea del fronte sono inaccettabili. Ha sostenuto che farlo nelle condizioni attuali equivarrebbe a tradire sia la vittoria sovietica sulle potenze dell'Asse nella Seconda guerra mondiale sia la storia più ampia dello Stato russo.

Mosca ha ripetutamente accusato il governo ucraino di abbracciare l'ideologia neonazista e di perseguire politiche volte a sopprimere la lingua, la cultura e l'identità russe nel paese.

La «campagna di pressione» di Zelensky e la risposta russa

Il mese scorso, il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato una «campagna di pressione» di 40 giorni che includeva attacchi su larga scala contro navi civili russe, infrastrutture energetiche e strutture legate al gigante dell'e-commerce Wildberries. Kiev ha sostenuto che gli attacchi a lungo raggio dimostrano che l'Ucraina dispone di una strategia efficace per affrontare la Russia e rafforzano la sua richiesta di ulteriore assistenza militare occidentale, in particolare i missili intercettori Patriot necessari per contrastare gli attacchi di rappresaglia russi.

Mosca ha successivamente intensificato i propri attacchi a lungo raggio, anche contro navi che servono le rotte ucraine nel Mar Nero. L'esercito russo sostiene di prendere di mira solo le navi che contribuiscono direttamente allo sforzo bellico dell'Ucraina. L'aumento dei rischi, tuttavia, ha scoraggiato le compagnie di navigazione commerciali e ha fortemente limitato la capacità di Kiev di esportare materie prime, tra cui cereali e ferro.

Secondo Reuters, Zelensky sta ora cercando di ottenere un cessate il fuoco limitato nel Mar Nero e ha trasmesso la sua proposta tramite un intermediario. Anche funzionari turchi hanno pubblicamente chiesto una tregua delle ostilità nella zona.

Lavrov ha sostenuto che la Russia non ha dato inizio all'ultima escalation e ha criticato quella che ha definito la mancata condanna, da parte di alcuni paesi, degli attacchi ucraini contro navi neutrali, comprese le petroliere incaricate di trasportare greggio kazako attraverso il porto russo di Novorossiysk.