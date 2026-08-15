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Le case prefabbricate cinesi conquistano ordini in tutto il mondo

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Le case prefabbricate cinesi conquistano ordini in tutto il mondo

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Di Li Gang, Quotidiano del Popolo

 

Al porto di Dongguan, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, enormi "pacchi espressi" vengono caricati su navi oceaniche. Visti da lontano, sembrano normali container per il trasporto merci; tuttavia, osservandoli da vicino, si scopre che ogni container è in realtà una casa completamente rifinita.

Queste unità modulari vengono spedite via mare in Australia, Nord America e Medio Oriente, dove vengono assemblate come blocchi da costruzione per realizzare hotel, appartamenti, ospedali e altre strutture.

Perché le case prefabbricate cinesi simili a container hanno riscosso tanto successo sui mercati globali? Il Quotidiano del Popolo ha approfondito la questione.

All'interno di una fabbrica intelligente gestita dalla China Construction Science and Industry, sussidiaria del colosso cinese dell'edilizia China State Construction Engineering Corporation, situata a Huizhou, nel Guangdong, non si trovano la polvere o le impalcature tipiche dei cantieri edili.

Al loro posto, una linea di produzione completamente automatizzata, lunga oltre 400 metri, è operativa 24 ore su 24. Qui, la casa viene suddivisa in sei pannelli, ciascuno realizzato simultaneamente su sei linee secondarie prima di essere assemblato in un modulo completo. La precisione costruttiva è mantenuta costantemente a livello millimetrico.

Secondo Li Huakun, ingegnere capo della China Construction Science and Industry Green Technology, una singola linea di produzione dello stabilimento è in grado di sfornare 50 moduli abitativi al giorno. Si tratta di un volume dieci volte superiore alla produzione giornaliera di impianti analoghi in Nord America, dove la cifra si aggira intorno ai cinque moduli.

Presso un parco industriale per l'edilizia intelligente gestito dalla China State Construction Hailong Technology Company Limited a Longgang (Shenzhen), una fabbrica verticale di quattro piani e 50 metri d'altezza è priva del frastuono e della confusione tipici dei cantieri edili tradizionali.

Ogni 20 minuti, un modulo completamente attrezzato esce dalla linea di produzione, ha affermato Wang Qiong, ingegnere capo dell'azienda. Con 190 postazioni di lavoro e oltre 80 macchinari interconnessi, l'impianto ha trasformato la costruzione di abitazioni in un vero e proprio processo di produzione industriale: le materie prime, come sabbia e ghiaia, entrano da un'estremità e ne esce, dall'altra, un modulo abitativo finito.

La struttura ospita la prima linea di produzione flessibile e intelligente al mondo dedicata alla tecnologia MiC (Modular Integrated Construction) in calcestruzzo, superando così una sfida fondamentale nella produzione in serie di moduli in questo materiale.

I materiali da costruzione sono stoccati in un magazzino automatizzato di dieci piani, mentre quasi 100 veicoli a guida autonoma (AGV) si spostano all'interno della fabbrica trasportando i materiali in base ai programmi di produzione.

I robot di ispezione utilizzano la scansione laser per ricostruire in tre dimensioni gli interni dei moduli; eventuali scostamenti di livello millimetrico vengono identificati e segnalati automaticamente dal sistema.

"Oltre il 70% delle fasi costruttive è stato trasferito in stabilimento, riducendo i tempi di costruzione di oltre il 60%", ha affermato Wang. La linea di produzione è in grado di realizzare tra i 20.000 e i 30.000 moduli prefabbricati in calcestruzzo all'anno.

Le abitazioni prefabbricate rientrano principalmente in tre categorie: strutture in acciaio, in calcestruzzo e in legno. Le aziende cinesi hanno acquisito notevoli vantaggi competitivi, in particolare nelle tecnologie legate all'acciaio e al calcestruzzo. Lo sviluppo parallelo di questi due approcci tecnici ha conferito al settore edile cinese maggiore flessibilità e competitività sui mercati globali.

Grazie a standard industriali, precisione digitale ed efficienza automatizzata, la realizzazione delle abitazioni sta passando sempre più dalla modalità "costruzione in cantiere" a quella di "produzione in fabbrica".

Nel Nuovo Galles del Sud (Australia), enormi "pacchi espresso" provenienti dal porto di Dongguan arrivano in rapida successione, mentre un complesso residenziale prende rapidamente forma.

L'edilizia tradizionale prevede fasi sequenziali: posa delle fondamenta, montaggio delle impalcature, costruzione delle pareti, intonacatura e finiture. Questo progetto, tuttavia, segue un approccio diverso. I giganteschi "pacchi espressi" arrivano in cantiere con componenti strutturali, pareti, impianti elettrici e idraulici e finiture interne già completati negli stabilimenti cinesi. L'unica operazione richiesta in loco è l'assemblaggio, simile a quello dei mattoncini da costruzione.

Dall'arrivo dei moduli in cantiere al completamento della struttura principale trascorrono solo pochi mesi; un progetto tradizionale di pari dimensioni in Australia richiederebbe invece, tipicamente, due anni e mezzo, ha dichiarato Li.

In Australia, il costo della manodopera incide per il 30-40% sulla spesa totale di una costruzione tradizionale. L'edilizia modulare trasferisce gran parte delle lavorazioni negli stabilimenti cinesi, riducendo di oltre la metà la manodopera impiegata in cantiere e dimezzando i tempi di costruzione. Di conseguenza, i costi complessivi dell'opera possono diminuire di oltre il 10%, ha affermato Li.

Aspetto ancora più importante, l'edilizia modulare garantisce una qualità superiore. I moduli realizzati in fabbrica offrono una precisione nettamente maggiore rispetto alla costruzione manuale in loco. Ogni unità è sottoposta a controlli di qualità completi prima della consegna, assicurando un incastro perfetto e senza intoppi durante l'assemblaggio in cantiere.

Dubai, importante polo per l'edilizia in Medio Oriente, ha basato a lungo il proprio sistema di approvazione sugli standard tradizionali del calcestruzzo gettato in opera. In precedenza, non esistevano precedenti per l'approvazione di progetti MiC a più piani.

Nel 2025, la China State Construction Hailong Technology Company Limited ha ottenuto la prima approvazione preliminare di principio da parte di Dubai per un progetto MiC. L'azienda ha adattato la propria tecnologia agli standard statunitensi e alle normative edilizie di Dubai, ha perfezionato la documentazione relativa ai calcoli strutturali e ha trasformato l'esperienza progettuale maturata in Cina in materiale tecnico localizzato. Tale approvazione ha segnato per il settore edile cinese il passaggio dal semplice "confronto con gli standard internazionali" all'effettiva "integrazione nel mercato globale".

"I clienti stranieri danno priorità a tre aspetti: qualità della realizzazione, efficienza nella consegna e costi", ha affermato Jiang Li, vicedirettore generale di China Construction Science and Industry. Grazie al supporto di robotica, fabbriche digitali e materiali da costruzione ecologici, l'industria edile cinese è sempre più in grado di soddisfare queste esigenze su tutti e tre i fronti.

Alla base di questo successo vi è la filiera dell'edilizia più completa al mondo: dall'acciaio e dal calcestruzzo fino ai sanitari e agli elettrodomestici, quasi ogni componente è facilmente reperibile in Cina. Inoltre, soluzioni personalizzate garantiscono la sicurezza strutturale durante il trasporto internazionale.

"L'edilizia modulare rappresenta una nuova forza produttiva di qualità per il settore delle costruzioni", ha dichiarato Wang. Avendo implementato una produzione industrializzata e una gestione basata sui dati lungo l'intero processo, l'azienda di Wang è convinta che le tecnologie cinesi per l'edilizia modulare diventeranno un importante motore della trasformazione globale verso l'edilizia industrializzata.

 

 

Moduli costruttivi della China Construction Science and Industry vengono spediti all'estero. (Foto per gentile concessione della China Construction Science and Industry)

 

Case prefabbricate in esposizione alla China International Integrated Housing Industry and Building Industrialization Expo a Guangzhou, nella provincia del Guangdong,Cina meridionale. (8 maggio 2026 - Foto/Jia Mengya)

 

Officina dedicata alla costruzione modulare integrata (MiC) presso uno stabilimento della China State Construction Hailong Technology. (Foto per gentile concessione della China State Construction Hailong Technology

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