Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

La Lettonia chiede all'UE miliardi aggiuntivi per le politiche anti-Russia

901
La Lettonia chiede all'UE miliardi aggiuntivi per le politiche anti-Russia

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

La Lettonia chiede a Bruxelles di stanziare miliardi di finanziamenti aggiuntivi, poiché la perdita di scambi commerciali con la Russia e l'impennata della spesa militare esercitano una pressione crescente sulle finanze dello Stato baltico, ha dichiarato il primo ministro Andris Kulbergs a Politico.

Lo Stato baltico ha chiesto a Bruxelles di stanziare 7 miliardi di euro nell'ambito del prossimo bilancio settennale dell'UE, oltre ad altri finanziamenti. Tale somma coprirebbe quasi la metà della spesa militare prevista da Riga, pari a 15,1 miliardi di euro (17,3 miliardi di dollari), per il periodo 2028-2034.

Kulbergs ha affermato che la Lettonia sta contraendo debiti per finanziare quelle che il suo governo considera spese per la sicurezza a beneficio del resto d'Europa. «Stiamo portando il nostro deficit di bilancio al massimo», ha dichiarato a Politico, aggiungendo che la Lettonia sta contraendo prestiti per finanziare «la difesa dell'intera Europa».

La Lettonia è stata uno dei più convinti sostenitori dell'UE delle sanzioni contro la Russia e, dall'escalation del conflitto in Ucraina nel 2022, ha progressivamente smantellato i legami commerciali, di trasporto ed energetici con il suo vicino orientale.

 

Il declino economico e le critiche dell'opposizione

Tali politiche, tuttavia, hanno portato a un significativo declino economico in tutta la regione. Politico ha riferito lo scorso anno che il commercio transfrontaliero con la Russia era «praticamente crollato» in tutti gli Stati baltici, mentre anche il turismo e gli investimenti avevano subito un calo, spingendo Lettonia, Lituania ed Estonia a chiedere ulteriori aiuti finanziari a Bruxelles.

Da allora, i costi delle politiche anti-russe di Riga sono diventati uno dei principali temi della campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari lettoni del 3 ottobre. Il politico dell'opposizione Ainars Slesers ha insistito sul fatto che Riga dovrebbe esigere un risarcimento in cambio del sostegno a ulteriori sanzioni dell'UE. «Stiamo perdendo denaro… parliamo di come sostenere l'Ucraina, ma siamo noi le vittime», ha dichiarato a Politico, aggiungendo che i legami economici con la Russia dovrebbero alla fine essere ripristinati.

Nonostante abbia chiesto miliardi a Bruxelles per compensare le ripercussioni, Kulbergs ha invocato misure ancora più severe contro Mosca, tra cui un divieto totale di visti UE per i cittadini russi e nuovi tentativi di utilizzare i beni sovrani russi congelati a favore dell'Ucraina.

La Russia sostiene da tempo che gli Stati baltici abbiano devastato le proprie economie smantellando legami precedentemente redditizi, aumentando al contempo drasticamente la spesa militare in risposta a quella che i loro governi descrivono come una potenziale minaccia proveniente dalla Russia. Mosca ha ripetutamente negato di avere piani per attaccare gli Stati baltici o altri membri della NATO, liquidando tali affermazioni come «sciocchezze» e allarmismo russofobico inteso a giustificare ai contribuenti bilanci militari gonfiati, avvertendo al contempo che le nazioni europee si stanno preparando a una guerra su vasta scala contro la Russia.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Lavrov: "Mosca e Pyongyang lottano insieme per un nuovo ordine mondiale"

Lavrov: "Mosca e Pyongyang lottano insieme per un nuovo ordine mondiale"

18 Agosto 2026 15:00
Il presidente del Parlamento iraniano rivela fino a quando resterà chiuso lo Stretto di Hormuz

Il presidente del Parlamento iraniano rivela fino a quando resterà chiuso lo Stretto di Hormuz

18 Agosto 2026 15:00
Deputato del partito di Zelensky: Le bande di reclutamento forzato in Ucraina «simili alla criminalità organizzata»

Deputato del partito di Zelensky: Le bande di reclutamento forzato in Ucraina «simili alla criminalità organizzata»

18 Agosto 2026 15:00
Due bambini ucraini aggrediti in Polonia per aver parlato la lingua madre – Consolato di Kiev a Danzica

Due bambini ucraini aggrediti in Polonia per aver parlato la lingua madre – Consolato di Kiev a Danzica

18 Agosto 2026 15:00
Iran: le confessioni di Ben-Gvir costituiranno prove nel processo contro i criminali

Iran: le confessioni di Ben-Gvir costituiranno prove nel processo contro i criminali

17 Agosto 2026 12:00
Erdogan: "Il motore principale di questa guerra è Israele"

Erdogan: "Il motore principale di questa guerra è Israele"

17 Agosto 2026 12:00
Attacco missilistico ucraino uccide sei civili russi – fonti ufficiali

Attacco missilistico ucraino uccide sei civili russi – fonti ufficiali

17 Agosto 2026 11:00
L'Iran cita Dostoevskij per attaccare la politica estera degli Stati Uniti

L'Iran cita Dostoevskij per attaccare la politica estera degli Stati Uniti

16 Agosto 2026 12:00

Lavrov: "Per l'Ucraina si prospetta il peggio"

10772
CINA

La Cina impartisce una dura lezione al Giappone sulle Isole Curili dopo la visita di Putin

9602
EUROPA

"La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer)

8460
RUSSIA

Stati Uniti e Turchia aprono il «vaso di Pandora» con l'accordo sulle armi per l'Ucraina – Mosca

8315
CINA

Le case prefabbricate cinesi conquistano ordini in tutto il mondo

7864
EUROPA

Come si coltiva la sudditanza (di Alessandro Volpi)

7244
EUROPA

Il tracollo di Merz. I dati impietosi dell'ultimo sondaggio INSA pubblicato da Bild

6614
ITALIA

"Sovranità finanziaria" e l'ultimo rapporto di Banca d'Italia (di Alessandro Volpi)

6341

Lavrov: "Mosca e Pyongyang lottano insieme per un nuovo ordine mondiale"

ASIA

Il presidente del Parlamento iraniano rivela fino a quando resterà chiuso lo Stretto di Hormuz

EUROPA

La Lettonia chiede all'UE miliardi aggiuntivi per le politiche anti-Russia

Deputato del partito di Zelensky: Le bande di reclutamento forzato in Ucraina «simili alla criminalità organizzata»

EUROPA

Due bambini ucraini aggrediti in Polonia per aver parlato la lingua madre – Consolato di Kiev a Danzica

Iran: le confessioni di Ben-Gvir costituiranno prove nel processo contro i criminali

Erdogan: "Il motore principale di questa guerra è Israele"

RUSSIA

Attacco missilistico ucraino uccide sei civili russi – fonti ufficiali

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO   Una finestra aperta Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO

Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO

  • 15 Agosto 2026 12:00
Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

  • 15 Agosto 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Quando la transizione verde prende fuoco: il paradosso della rete elettrica dal Mediterraneo alla Sardegna di Francesco Santoianni Quando la transizione verde prende fuoco: il paradosso della rete elettrica dal Mediterraneo alla Sardegna

Quando la transizione verde prende fuoco: il paradosso della rete elettrica dal Mediterraneo alla Sardegna

  • 16 Agosto 2026 15:00
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
"La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  "La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer)

"La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer)

  • 17 Agosto 2026 16:00
Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE di Paolo Desogus Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

  • 02 Agosto 2026 16:00
Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio di Geraldina Colotti Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

  • 28 Luglio 2026 15:17
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
TAV: condividere e condannare di Alessandro Mariani TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

  • 30 Luglio 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale di Michele Blanco BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

  • 06 Agosto 2026 07:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti