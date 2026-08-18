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La Lettonia chiede a Bruxelles di stanziare miliardi di finanziamenti aggiuntivi, poiché la perdita di scambi commerciali con la Russia e l'impennata della spesa militare esercitano una pressione crescente sulle finanze dello Stato baltico, ha dichiarato il primo ministro Andris Kulbergs a Politico.

Lo Stato baltico ha chiesto a Bruxelles di stanziare 7 miliardi di euro nell'ambito del prossimo bilancio settennale dell'UE, oltre ad altri finanziamenti. Tale somma coprirebbe quasi la metà della spesa militare prevista da Riga, pari a 15,1 miliardi di euro (17,3 miliardi di dollari), per il periodo 2028-2034.

Kulbergs ha affermato che la Lettonia sta contraendo debiti per finanziare quelle che il suo governo considera spese per la sicurezza a beneficio del resto d'Europa. «Stiamo portando il nostro deficit di bilancio al massimo», ha dichiarato a Politico, aggiungendo che la Lettonia sta contraendo prestiti per finanziare «la difesa dell'intera Europa».

La Lettonia è stata uno dei più convinti sostenitori dell'UE delle sanzioni contro la Russia e, dall'escalation del conflitto in Ucraina nel 2022, ha progressivamente smantellato i legami commerciali, di trasporto ed energetici con il suo vicino orientale.

Il declino economico e le critiche dell'opposizione

Tali politiche, tuttavia, hanno portato a un significativo declino economico in tutta la regione. Politico ha riferito lo scorso anno che il commercio transfrontaliero con la Russia era «praticamente crollato» in tutti gli Stati baltici, mentre anche il turismo e gli investimenti avevano subito un calo, spingendo Lettonia, Lituania ed Estonia a chiedere ulteriori aiuti finanziari a Bruxelles.

Da allora, i costi delle politiche anti-russe di Riga sono diventati uno dei principali temi della campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari lettoni del 3 ottobre. Il politico dell'opposizione Ainars Slesers ha insistito sul fatto che Riga dovrebbe esigere un risarcimento in cambio del sostegno a ulteriori sanzioni dell'UE. «Stiamo perdendo denaro… parliamo di come sostenere l'Ucraina, ma siamo noi le vittime», ha dichiarato a Politico, aggiungendo che i legami economici con la Russia dovrebbero alla fine essere ripristinati.

Nonostante abbia chiesto miliardi a Bruxelles per compensare le ripercussioni, Kulbergs ha invocato misure ancora più severe contro Mosca, tra cui un divieto totale di visti UE per i cittadini russi e nuovi tentativi di utilizzare i beni sovrani russi congelati a favore dell'Ucraina.

La Russia sostiene da tempo che gli Stati baltici abbiano devastato le proprie economie smantellando legami precedentemente redditizi, aumentando al contempo drasticamente la spesa militare in risposta a quella che i loro governi descrivono come una potenziale minaccia proveniente dalla Russia. Mosca ha ripetutamente negato di avere piani per attaccare gli Stati baltici o altri membri della NATO, liquidando tali affermazioni come «sciocchezze» e allarmismo russofobico inteso a giustificare ai contribuenti bilanci militari gonfiati, avvertendo al contempo che le nazioni europee si stanno preparando a una guerra su vasta scala contro la Russia.