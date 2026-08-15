Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO

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Una finestra aperta di Zhang Fan

C’è un luogo nel Mar Giallo e nel Golfo di Bohai dove l’alba non sveglia strade ma migliaia di ali. Sono le isole Changshan, appena iscritte nel Patrimonio mondiale naturale UNESCO.

Perché proprio loro? Al centro della rotta migratoria tra Asia orientale e Australia, queste 195 isole sono l’unico punto di sosta e rifornimento dopo centinaia di chilometri di mare aperto. Qui correnti calde e fredde si incontrano, creando un’oasi di cibo che trasforma gli scogli in una tappa obbligata per oltre 50 milioni di uccelli che attraversano 22 Paesi. Quattro aree chiave offrono habitat complementari: la più grande colonia di airone beccobianco, grotte per la spatola, rifugi invernali e zone per la foca maculata.

Ma questo paradiso è stato riconquistato. Dieci anni fa, allevamenti e rifiuti minacciavano il suolo. Dal 2012, divieto di sbarco, pattuglie estreme senza acqua né luce, e il reimpianto di oltre 2.200 arbusti hanno invertito la rotta. Oggi droni, sensori e pattugliamenti congiunti proteggono, mentre i pescatori sono diventati custodi.

La tutela non è solo locale: gli aironi migrano fino al Borneo, dimostrando che proteggere le Changshan difende una rete internazionale. Con questa iscrizione, la Cina punta a creare un corridoio ecologico che unisca i tre siti del Liaoning. Il Patrimonio mondiale non è un traguardo, ma un impegno per il futuro, di cui tutti possiamo far parte.