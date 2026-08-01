Nicaragua, Ortega promuove riforme costituzionali per "rafforzare la pace"

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Il copresidente del Nicaragua, Daniel Ortega. ha affermato che l'Assemblea Nazionale sta lavorando a riforme costituzionali e quadri giuridici necessari a garantire processi elettorali con piena autodeterminazione e volti a consolidare la sovranità.

Durante la sua partecipazione alla cerimonia per il 47° anniversario della fondazione dell'Aeronautica Militare del Nicaragua, svoltasi nella capitale Managua, il presidente ha rivelato che le misure non mirano a imporre la pace con la forza, ma piuttosto a garantire, attraverso la legislazione, che non vi siano margini di destabilizzazione.

Ortega ha evidenziato come il provvedimento sia volto a "rafforzare la pace" attraverso la legislazione, impedendo all'opposizione di organizzare conflitti simili alle guerre civili del XIX secolo, citando in particolare l'invasione del filibustiere William Walker nel 1856. Il leader nicaraguense ha sottolineato che le riforme mirano a garantire elezioni sovrane, libere da interferenze straniere.

"È dimostrato che quando c'è pace nel nostro Paese, l'economia cresce, l'istruzione cresce e gli investimenti crescono. Questo è ciò che stiamo difendendo; quando parliamo di riforma costituzionale, parliamo di rafforzare la pace", ha affermato Ortega durante l'incontro.

L'evento è servito anche a rendere omaggio al tenente Carlos Ulloa, un eroe nicaraguense addestrato nell'aeronautica militare, caduto in combattimento durante lo sbarco nella Baia dei Porci in difesa della Rivoluzione cubana. Nell'ambito dell'omaggio, sono state lette le parole a lui dedicate dal comandante Raúl Castro Ruz, che hanno sottolineato il carattere patriottico e ispano-americano del tenente.

???? Copresidente Ortega impulsa reformas para fortalecer la pa: "Nicaragua no quiere la guerra, quiere la paz. Seguiremos luchando por ella", afirmó. La Asamblea Nacional trabaja en marcos legales para garantizar elecciones con autodeterminación. #Nicaragua #teleSUR pic.twitter.com/c26qTiODI3 — teleSUR TV (@teleSURtv) August 1, 2026

La cerimonia ha anche commemorato le origini clandestine dell'aeronautica militare, composta da sandinisti, panamensi e costaricani, che ebbero un ruolo cruciale nel trasporto di armi alle colonne di guerriglia in tutto il paese durante la lotta contro la dittatura di Somoza. "A nome del 'popolo presidente', cari fratelli di questa istituzione, che oggi celebra il suo 47° anniversario, vi diciamo che il popolo è con voi, vi sostiene e continuerà a rafforzarvi", ha dichiarato il co-presidente, incoraggiando le truppe in occasione dell'anniversario.

Il Paese sta attualmente conducendo consultazioni a livello nazionale per analizzare la proposta di riforma costituzionale presentata dal governo nicaraguense, che sarà dibattuta con vari settori della popolazione. La copresidenza ha riferito che la proposta formale dovrebbe essere presentata a settembre, al termine dell'attuale processo di consultazione.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it