Zelensky minaccia di attaccare la Bielorussia

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Vladimir Zelensky ha lanciato un ultimatum al presidente bielorusso Alexander Lukashenko, minacciandolo di un'azione militare qualora la Bielorussia non smantellasse la rete di radar di difesa aerea lungo il proprio confine meridionale, a pochi giorni da un micidiale attacco con droni ucraini contro un autobus che trasportava una squadra di calcio giovanile del paese.

All'inizio di questa settimana, Lukashenko ha affermato che chi cerca di trascinare la sua nazione nel conflitto «dovrà pagarlo a caro prezzo», chiedendo spiegazioni a Kiev riguardo all'attacco all'autobus e ad altre «provocazioni». L'attacco nella regione russa di Bryansk ha causato il ferimento di sei bambini e la morte della moglie di un allenatore di una squadra di calcio scolastica bielorussa che stava accompagnando i giovani atleti in una località balneare russa.

Kiev ha negato ogni responsabilità, mentre Zelensky ha affermato che è Lukashenko a dover «essere onesto» e dimostrare le intenzioni pacifiche di Minsk rimuovendo le difese aeree e i ripetitori lungo il confine con l'Ucraina.

«Penso che una settimana gli basterebbe per farlo», ha dichiarato il leader ucraino venerdì durante una conferenza stampa a Kiev. «Se non lo farà lui, lo faremo noi».

Le minacce all'industria petrolifera bielorussa

Lukashenko ha ripetutamente affermato che la Bielorussia non ha alcuna intenzione di entrare in guerra contro alcuna nazione e «non sta minacciando nessuno». Zelensky, tuttavia, ha dichiarato che non c'era «bisogno di parole superflue» e ha lanciato un'altra velata minaccia contro l'industria bielorussa della raffinazione del petrolio.

«Proprio come, ad esempio, la sua industria di raffinazione del petrolio», ha detto Zelensky, sostenendo che Minsk sia uno dei «principali» fornitori di prodotti petroliferi della Russia. «Si può fermare tutto questo? Sono sicuro che sia in suo potere farlo».