Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Cultura e Resistenza
  • EUROPA

“Albeggerà al tramonto”: storia di speranza e militanza tra Reggio e...Stalingrado

580
“Albeggerà al tramonto”: storia di speranza e militanza tra Reggio e...Stalingrado

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Giulia Bertotto


La storia che vi recensiamo (senza anticiparvi il finale- “spoilerarvi” per gli argonauti*) è ambientata nella città di Corvina, anno distopico duemilaoggi, in una qualche provincia italiana tradizionalmente socialista tra Reggio Emilia e Stalingrado.

Il centro di questo microcosmo internazionalista è il Bar New Age, roccaforte di compagni arrugginiti, una banda di vecchi combattenti tra acciacchi e ipertensione, che borbottano al bancone, sotto il poster che fu prima del Che e poi di Berlinguer.

I nomi delle “politiche per l’emancipazione degli anziani” contro le quali si trovano a insorgere sono surreali. Trovate un po' orwelliane e un po' affini al registro dell’Ue, come il "Decreto di solidarietà internazionale": retorica in stile Bruxelles per sfruttare gli anziani e ricattarli per la pensione.

 

LA VECCHIAIA AVANZA, LA RIVOLUZIONE RITARDA

Il romanzo "Albeggerà al tramonto" (L'AD edizioni, 2025) vive di un parallelismo tra il corpo che si stanca, l'età che pesa, la memoria che si sfalda e il partito comunista, il quale si imborghesisce con le feste dell'Unità che negli anni divorano le risorse del Partito, fino ad arrivare agli aperiChe frequentati da argonauti*, così vengono chiamati i “millenial”, ormai cognitivamente ibridati coi loro smartphone, alienati e depoliticizzati.

La loro generazione è il precipitato più drammatico della decadenza sociale e politica che ha colpito il mondo progressista depotenziando le istanze rivoluzionarie: i compagni che hanno fatto la resistenza, quelli che ne sono discendenti e i nostri adolescenti, sedotti dalle ribellioni cosmetiche delle rivoluzioni colorate. Tuttavia non si tratta della solita critica ai giovani tipica degli attempati, quanto invece un’autocritica su cosa sono riusciti a fare loro dell’eredità marxista.

Che fare? scriveva Lenin, non è solo una domanda “politica”, ma l’interrogativo universale di chiunque non possa restare a guardare le ingiustizie e quella Lotta di Classe sempre più feroce ma incompresa e banalizzata come anticaglia superata o reperto museale.

 

Acquistalo ora 

 

FERMARE IL “PROGETTO UNITÀ”

Da Corvina “non si passa”.

La brigata di pensionati deciderà di rapire il presidente del Consiglio per impedire che l’amministrazione di Corvina realizzi il “Progetto Unità”, ossia la costruzione (con denaro pubblico ovviamente) di un ponte avversato dai cittadini, ma favorevole ai ghiotti affari di un potente imprenditore. Nel romanzo, amaro e spassoso, malinconico e grottesco, si alternano scene e modi tipicamente italiani; nei marchi delle auto, nelle pietanze in tavola, nei modi affettuosi e  colloquiali, negli articoli determinativi per i nomi delle protagoniste femminili.

Gli autori, seppur inclini al materialismo storico, non trascurano gli elementi poetici nelle descrizioni e quelli magici, come la facoltà di indovinare malattie del dottore druido, cani sensitivi quasi parlanti, Carlo il piccione ambasciatore e tutti quelli che scoverete voi tra le pagine.

Anche se ci sono personaggi che spiccano su altri, il collettivo di autori è capace di un’opera corale decentrata, senza un vero protagonista, che fa autoironia sulla vecchiaia, sulle debolezze del Partito comunista e su quelle dei sentimenti e dei vizi umani. Una vicenda di soffice fantasia e di dura realtà che intreccia vite ordinarie ma idealiste. Perché senza idee siamo già polvere.

Il titolo-ossimoro “Albeggerà al tramonto” annuncia che una luce rinascerà sempre dalla tenacia dei popoli oppressi e in ognuno di noi, anche al crepuscolo.

PER ACQUISTARE IL LIBRO USA IL NOSTRO E-COMMERCE E SOSTIENI IL PROGETTO EDITORIALE DE L'ANTIDIPLOMATICO. 

Giulia Bertotto

Giulia Bertotto

Giornalista con esperienza sul vecchio tubo catodico, adorata carta e Web. Ho realizzato reportage dall’Iran e dalla Palestina.
Mi sono occupata di inchieste su danni da amianto e bradisismo a Napoli. Sono Laureata in Filosofia presso La Sapienza. Una delle scelte più preziose mai fatte.
 
Il Giornalismo è il mestiere più bello del mondo, in questo brutto mondo!

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Cultura e Resistenza

The Administration of Palestine: Authority Unresolved

The Administration of Palestine: Authority Unresolved

02 Settembre 2026 08:00
L'ombra lunga. Le maschere del Fascismo nel Terzo Millennio

L'ombra lunga. Le maschere del Fascismo nel Terzo Millennio

31 Agosto 2026 08:00
OMBRELLI GIALLI E RIVOLUZIONI ARANCIONI: IL VERO COLORE DELLA GUERRA IBRIDA IN CINA

OMBRELLI GIALLI E RIVOLUZIONI ARANCIONI: IL VERO COLORE DELLA GUERRA IBRIDA IN CINA

28 Luglio 2026 16:00
L'Ulisse imperialista

L'Ulisse imperialista

28 Luglio 2026 16:00
Finiti i giri: una storia vera al ritmo di un’epoca

Finiti i giri: una storia vera al ritmo di un’epoca

23 Luglio 2026 16:30
Pietre senza popolo. Pratiche di resistenza attiva alla turistificazione neo-liberale

Pietre senza popolo. Pratiche di resistenza attiva alla turistificazione neo-liberale

03 Luglio 2026 18:30
Fellini, Bergman, Lynch: come i maestri del sogno hanno trasformato il cinema in un'arma sociale

Fellini, Bergman, Lynch: come i maestri del sogno hanno trasformato il cinema in un'arma sociale

23 Giugno 2026 14:30
Quando rigenerazione fa rima con gentrificazione. La recensione de il Mattino di "Pietre senza popolo"

Quando rigenerazione fa rima con gentrificazione. La recensione de il Mattino di "Pietre senza popolo"

20 Giugno 2026 09:00

Lavrov svela i retroscena delle visite del capo della CIA e dell'inviato del Vaticano a Mosca

24186
RUSSIA

“La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

20802
EUROPA

Armiamoci e partite: i deliri dei "quattro nani" che vogliono la terza guerra mondiale

19082
EUROPA

Mladic. E se la versione della NATO non fosse quella vera?

18931

Progressismo reazionario (di Vincenzo Costa)

10396
RUSSIA

"Hanno aperto il vaso di Pandora". Le parole di Vladimir Putin a Vladivostok

8633
ASIA

L'Ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei si rivolge al popolo iraniano

7545
ITALIA

Dalle spese mediche ai rifiuti: perché i turisti usano i nostri servizi senza pagarli davvero

7026
RUSSIA

Fabbriche di missili occidentali in Ucraina: arriva la dura replica della Russia

RUSSIA

Armi tra le case: la tattica criminale del regime di Kiev

ASIA

Come l’Iran ha spezzato l’architettura militare USA nel Golfo Persico

ASIA

Trappola a Hormuz e nel Mar Rosso: l'Arabia Saudita taglia l'export di greggio

ASIA

Strage al matrimonio in Iran, l'inchiesta del NYT: "La bomba era degli USA"

RUSSIA

Peskov: "Merz vuole conquistare punti in Germania, ma sta incontrando delle difficoltà"

RUSSIA

"Hanno aperto il vaso di Pandora". Le parole di Vladimir Putin a Vladivostok

ASIA

NYT: l'Iran ha paralizzato la catena di approvvigionamento della Marina Usa in Medio Oriente

Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale di Giulia Bertotto Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale

Il Web passa per Hormuz: perché l'IA è la vera industria pesante || Michela Arricale

  • 03 Settembre 2026 14:04
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Lo "scudo di Achille" e l'israelizzazione dell'UE - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO) di Loretta Napoleoni Lo "scudo di Achille" e l'israelizzazione dell'UE - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

Lo "scudo di Achille" e l'israelizzazione dell'UE - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

  • 03 Settembre 2026 20:00
La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina di Fabrizio Verde La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

  • 02 Settembre 2026 16:35
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere” di Michelangelo Severgnini I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

  • 04 Settembre 2026 14:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

  • 01 Settembre 2026 15:00
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina di Alessandro Bartoloni Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

  • 01 Settembre 2026 12:30
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
Venezuela: un punto provvisorio di Geraldina Colotti Venezuela: un punto provvisorio

Venezuela: un punto provvisorio

  • 03 Settembre 2026 10:00
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries di Marinella Mondaini "E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

  • 26 Agosto 2026 12:00
Il caso Ranucci e la questione woke di Giuseppe Giannini Il caso Ranucci e la questione woke

Il caso Ranucci e la questione woke

  • 02 Settembre 2026 08:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti