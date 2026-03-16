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Alessandro Volpi - Il costo giornaliero di "Furia Epica" per i contribuenti Usa

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Alessandro Volpi - Il costo giornaliero di "Furia Epica" per i contribuenti Usa

 

di Alessandro Volpi*

 
Limiti. Ogni giorno l'operazione "Furia epica" costa in media agli Stati Uniti circa 1,88 miliardi di dollari. Nei primi giorni del conflitto, i costi hanno toccato picchi di oltre 2,2 miliardi di dollari in 24 ore, principalmente a causa dell'uso massiccio di munizioni di precisione e della perdita di mezzi costosi (come droni MQ-9 e caccia F-15).
 
Al tempo stesso, il Tesoro statunitense deve pagare ogni giorno circa 8 miliardi di dollari per finanziare il gigantesco debito federale. Solo per pagare gli interessi sul debito esistente il Tesoro spende circa 2,8 miliardi di dollari ogni 24 ore.
 
Dunque mentre gli Stati Uniti "bruciano" circa 2 miliardi di dollari al giorno per le operazioni militari contro l'Iran, il sistema economico americano sta aggiungendo complessivamente circa 8 miliardi di dollari di nuovo debito ogni giorno. Ciò significa che, in termini puramente finanziari, la guerra pesa per circa un quarto di tutto il deficit federale che gli USA accumulano quotidianamente in questo periodo. Non mi sembra una condizione che possa durare molto. Per questo Trump cerca affannosamente una via d'uscita e soprattutto spera che l'aumento del prezzo del petrolio e del gas favorisca le esportazioni statunitensi, rafforzando anche il dollaro, per rendere almeno in parte sostenibile il costo della guerra. In estrema sintesi, mi pare che la durata e la natura della guerra dipendano da due variabili: l'insostenibilità del debito Usa e l'aumento del prezzo del petrolio. E' chiaro che Trump ha dei vincoli strettissimi che, nel caso del debito, ha già superato.
 
*Post Facebook del 15 marzo 2026

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