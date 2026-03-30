Arabia Saudita: ragazza tunisina arrestata alla Mecca per aver postato un video sulle condizioni dei quartieri poveri

Una giovane tunisina è stata arrestata dalle autorità saudite alla Mecca dopo aver pubblicato sui social media un video che documentava le condizioni di degrado e povertà in alcuni quartieri adiacenti alla Grande Moschea. La donna è stata rilasciata due giorni dopo, il 25 marzo 2026, grazie all'intervento dell'ambasciata tunisina in Arabia Saudita. La notizia è passata praticamente sotto traccia nei nostri media.

Nel filmato https://x.com/m3takl_en/status/2036715110312333428?s=20 rapidamente divenuto virale la ragazza riprendeva con incredulità alcune aree sottosviluppate situate a poca distanza dalla Grande Moschea, uno dei luoghi più sacri dell'Islam. Le immagini mostravano quartieri popolari in condizioni di evidente abbandono, con infrastrutture carenti e abitazioni fatiscenti, in netto contrasto con lo skyline di grattacieli di lusso e hotel a cinque stelle che caratterizzano il centro della città santa.

La donna esprimeva la propria sorpresa nel constatare che, in uno dei paesi più ricchi del mondo arabo, a pochi passi dai luoghi più venerati, esistessero ancora simili condizioni di marginalità.

La reazione delle autorità saudite

Dopo la diffusione del video, la giovane è stata fermata dalle autorità saudite. Tutt’ora non è stata emessa alcuna dichiarazione ufficiale da parte del governo saudita per spiegare i motivi del provvedimento o le accuse contestate.

Secondo fonti non ufficiali, il fermo sarebbe stato motivato dalla diffusione di contenuti considerati lesivi dell'immagine del Regno, in particolare in un periodo come quello del Ramadan, in cui milioni di fedeli affluiscono alla Mecca per la Umrah.

L'intervento diplomatico e il rilascio

L'arresto ha innescato un immediato intervento dell'ambasciata tunisina in Arabia Saudita, che si è attivata per seguire il caso e garantire assistenza consolare alla cittadina. Il 25 marzo, dopo due giorni di detenzione, la donna è stata rilasciata.

Il rilascio è avvenuto dunque solo a seguito delle pressioni diplomatiche tunisine, che hanno consentito di risolvere la vicenda senza conseguenze giudiziarie per la pellegrina.

Il contesto: i quartieri poveri alla Mecca

La vicenda ha riportato l'attenzione su una realtà nota da anni ma spesso ignorata: l'esistenza di quartieri degradati a poca distanza dalla Grande Moschea. Documenti e rapporti internazionali hanno più volte evidenziato come, nonostante i colossali investimenti immobiliari che hanno trasformato il centro della Mecca in un'enclave di lusso, continuino a esistere ancora aree abitative prive di servizi di base.

Già nel 2012, diverse agenzie di stampa internazionali avevano documentato la presenza di baraccopoli su colline come Jabal Omar, a pochi minuti a piedi dal complesso della moschea, dove migliaia di persone, in gran parte immigrati provenienti da Yemen, Myanmar e paesi africani, vivevano in condizioni di estremo disagio, senza acqua corrente né elettricità regolare.

Nel 2015, il quotidiano Saudi Gazette aveva riportato le denunce dei residenti del distretto di Ghazala, situato a circa nove chilometri a nord della Grande Moschea, che lamentavano strade dissestate, mancanza di illuminazione pubblica, accumulo di rifiuti e presenza di cani randagi. All'epoca, un portavoce del municipio della Mecca aveva definito Ghazala "uno dei distretti sottosviluppati e disorganizzati della città".

Nel 2022, le autorità saudite avevano ripreso un piano di riqualificazione dei quartieri informali, iniziato prima della pandemia e poi sospeso. Il progetto, volto a eliminare il "deterioramento visivo" della città, prevedeva lo sgombero e la demolizione di aree come Al Nakasa, a circa 1.500 metri dalla Grande Moschea, e di altri tre distretti individuati per la riqualificazione.

La politica di sviluppo urbano e le critiche

Il governo saudita, nell'ambito del programma Vision 2030 voluto dal principe ereditario Mohammed bin Salman, ha avviato una vasta opera di trasformazione urbana della Mecca, finalizzata ad aumentare la capacità di accoglienza dei pellegrini e a modernizzare l'immagine della città santa.

Tuttavia, queste operazioni hanno sollevato critiche da parte di organizzazioni per i diritti umani. Secondo quanto riportato, interi quartieri sarebbero stati oggetto di sgomberi forzati senza piani di ricollocazione adeguati o compensazioni eque per gli abitanti, molti dei quali immigrati a basso reddito o lavoratori stagionali del settore religioso.

La libertà di espressione in Arabia Saudita

L'arresto della ragazza rientra in un quadro più ampio di restrizioni alla libertà di espressione nel Regno. Secondo i rapporti delle organizzazioni internazionali, le autorità saudite considerano reati contro la sicurezza nazionale la diffusione di contenuti critici verso le politiche governative o lesivi dell'immagine del paese, con pene che possono arrivare al carcere.

Il silenzio dei media occidentali

La vicenda ha suscitato preoccupazione in Tunisia, dove familiari e sostenitori della donna hanno espresso sollievo per il rilascio, ma anche critiche verso le modalità con cui è stato gestito il caso. Alcuni osservatori hanno sottolineato come il video mostrasse semplicemente una realtà oggettiva, senza intenti polemici, e come il suo fermo rappresenti un episodio di eccessiva rigidità.

Non sono mancate reazioni anche in altri paesi arabi, dove il caso è stato interpretato come un esempio della disparità tra l'immagine patinata che il Regno proietta all'estero e le condizioni di vita reali di alcune fasce della popolazione e dei lavoratori migranti.

Quanto accaduto,di contro é stato sostanzialmente ignorato dai media occidentali mettendo così in luce ancora una volta un meccanismo ben rodato. Se un episodio analogo, fosse accaduto in un paese non allineato o considerato avversario geopolitico (come ad esempio in questo momento, l’Iran) avremmo assistito invece ad un copione opposto: titoli in prima pagina, condanne ufficiali da governi occidentali e loro satelliti e dalle istituzioni europee, servizi di approfondimento e campagne mediatiche sulla repressione dei diritti.

E invece no. Trattandosi di una petromonarchia alleata degli Stati Uniti, storicamente protetta da uno scudo diplomatico che pochi altri paesi possono vantare, il caso è scivolato via nel silenzio. Nessuna dichiarazione di condanna, nessun dibattito, nessuna richiesta di chiarimenti.

La differenza, in definitiva, non risiede nella natura o nella gravità oggettiva dei fatti. Risiede nell'allineamento geopolitico: chi è alleato gode di immunità mediatica e diplomatica; chi è avversario diventa bersaglio di una condanna sistematica e sproporzionata.

Non è una questione di diritti umani. È una questione di interessi.

Francesco Fustaneo Laureato in Scienze Economiche e Finanziarie presso l'Università degli Studi di Palermo.

Giornalista pubblicista dal 2014, ha scritto su diverse testate giornalistiche e riviste tra cui l'AntiDiplomatico, Contropiano, Marx21, Quotidiano online del Giornale di Sicilia.

Si interessa di geopolitica, politica italiana, economia e mondo sindacale