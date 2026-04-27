Araqchi da San Pietroburgo: 'Le pretese USA bloccano la pace'

Il ministro degli Esteri iraniano, parlando dalla Russia, ha sottolineato che le richieste eccessive degli Stati Uniti hanno bloccato i negoziati per una fine definitiva della guerra.

Seyed Abbas Araqchi, al suo arrivo lunedì nella città russa di San Pietroburgo, ha riferito delle sue precedenti visite in Oman e Pakistan, affermando che il viaggio a Islamabad è stato "molto positivo" e necessario per esaminare, insieme ai funzionari pakistani, le condizioni per la prosecuzione dei negoziati con gli Stati Uniti.

"Durante il processo negoziale si sono verificati degli eventi, e le richieste eccessive e gli approcci fuorvianti degli Stati Uniti hanno fatto sì che il precedente ciclo di negoziati, nonostante i progressi, non potesse raggiungere i suoi obiettivi", ha affermato Araqchi.

Il ministro degli Esteri iraniano ha sottolineato che la posizione della Repubblica islamica nei negoziati acquista maggiore significato alla luce della resilienza del popolo iraniano.

“La posizione della Repubblica islamica dell’Iran è di grande importanza; 40 giorni di eroica resistenza da parte del popolo iraniano esigono che ripristiniamo i diritti del popolo e garantiamo gli interessi del Paese”, ha sottolineato.

Le tensioni nella regione sono aumentate in seguito alla guerra di aggressione tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio con l'assassinio della Guida suprema della Rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, e di diversi alti comandanti militari.

L'8 aprile, quaranta giorni dopo l'inizio della guerra, entrò in vigore un cessate il fuoco temporaneo mediato dal Pakistan. I colloqui proseguirono a Islamabad, ma non si raggiunse alcun accordo a causa delle richieste massimaliste degli Stati Uniti e della loro insistenza su posizioni irragionevoli.

Iran e Oman, in coordinamento per la sicurezza dello Stretto di Hormuz

Araqchi, giunto a San Pietroburgo da Muscat, ha sottolineato che l'Iran e l'Oman, in quanto paesi che si affacciano sullo Stretto di Hormuz, "agiscono in modo coordinato e vi è un ampio consenso" per garantire la sicurezza in questa strategica rotta marittima.

"È naturale che, in quanto due Paesi confinanti, ci impegniamo in un dialogo per garantire i nostri interessi comuni e agiamo in modo coordinato in qualsiasi iniziativa in tal senso, poiché sono direttamente coinvolti gli interessi dell'Iran e dell'Oman", ha spiegato il ministro iraniano.

Il ministro degli esteri iraniano ha indicato che esiste un ampio consenso tra Teheran e Muscat e che, durante questa visita, è stato concordato di proseguire le consultazioni a livello di esperti.

Gli Stati Uniti, nel pieno della tregua, hanno bloccato l'accesso ai porti iraniani; in risposta, l'Iran ha imposto restrizioni al transito attraverso lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transita in tempo di pace circa il 20% delle forniture mondiali di petrolio e gas liquefatto.

Potenziare le relazioni tra Teheran e Mosca

Inoltre, il responsabile della politica estera iraniana ha dichiarato di trovarsi in Russia per proseguire le strette consultazioni tra Teheran e Mosca su questioni regionali e internazionali, nonché per promuovere le relazioni bilaterali attraverso incontri con alti funzionari russi.

“L’incontro odierno con il Presidente della Russia sarà un’occasione opportuna per discutere gli eventi della guerra ed esaminare la situazione più recente in quest’area. Sono convinto che queste consultazioni e il coordinamento tra i nostri due Paesi saranno di particolare importanza”, ha dichiarato Araqchi.