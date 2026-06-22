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Bielorussia: "I leader europei vogliono trascinarci nel conflitto ucraino"

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Bielorussia: "I leader europei vogliono trascinarci nel conflitto ucraino"

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I leader europei sarebbero ben felici di trascinare la Bielorussia nel conflitto con l'Ucraina, ha dichiarato il Segretario del Consiglio di Sicurezza bielorusso Alexander Volfovich, secondo quanto riporta l'agenzia BelTA.

"Quello che sta accadendo oggi in Ucraina sta già avendo ripercussioni su Polonia, Lituania, Lettonia e persino Finlandia. Questi stessi droni [provenienti dall'Ucraina], finanziati dai leader europei, sorvolano il territorio degli Stati europei, si schiantano e ciò crea tensione tra la popolazione civile e solleva preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini di questi Stati", ha affermato Volfovich ai giornalisti.

L'alto funzionario ha richiamato l'attenzione sul costante aumento dei bilanci militari nei Paesi dell'Unione Europea. "Questo non fa che aumentare il rischio di conflitti. Non solo in Ucraina, Russia e Bielorussia, di cui i leader europei parlano continuamente. Sarebbero ben felici di trascinare il nostro Paese in questo conflitto, in modo che si scateni una tempesta di fuoco anche sul nostro territorio", ha dichiarato Volfovich.

Il Segretario del Consiglio di Sicurezza ha sottolineato che la leadership del Paese sta facendo tutto il possibile per preservare la pace.

"La Bielorussia è favorevole a buoni rapporti di vicinato, al dialogo pacifico e alla risoluzione di tutti i problemi al tavolo delle trattative. Tutte queste decisioni dei leader europei non portano stabilità né sicurezza. Dobbiamo sederci al tavolo delle trattative, trovare il modo di dialogare e porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile. Ma, sfortunatamente, l'Europa (lo si evince dalle sue azioni) non è pronta a questo. Sta facendo tutto il possibile per garantire che questo conflitto continui", ha concluso Volfovich.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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