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Intelligence Russia: la Germania potrebbe costruire una bomba nucleare entro un anno

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Intelligence Russia: la Germania potrebbe costruire una bomba nucleare entro un anno

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Il Servizio di intelligence estera russo (SVR) ha avvertito che la Germania potrebbe costruire una bomba atomica entro un anno, sottolineando che l'intenzione del governo tedesco di ottenere un accesso diretto a tali armi sta destando preoccupazione in Europa.

"Gli esperti militari della NATO ritengono che Berlino sia in grado di produrre autonomamente il materiale fissile necessario entro uno o tre mesi e di costruire un ordigno nucleare funzionante entro un anno, senza condurre test su larga scala", ha affermato l'SVR, aggiungendo che "ciò è particolarmente allarmante data la lunga storia militarista della Germania".

L'intelligence russa ha indicato che gli alleati occidentali di Berlino stanno sottolineando la portata delle sue attività in "settori sensibili come la scienza dei materiali speciali, la fisica delle onde d'urto e la fisica nucleare e neutronica, in cui sono coinvolte 30 università nazionali". Ha aggiunto che importanti aziende militari e industriali tedesche come Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group e Umarex GmbH stanno sviluppando metodi di produzione industriale per esplosivi ad alta energia e sistemi di detonazione elettronica.

"Secondo le informazioni ricevute dal Servizio di intelligence russo (SVR), i ministeri competenti di uno dei principali Stati membri della NATO stanno esprimendo preoccupazione per le attività di ricerca che si stanno svolgendo attivamente in Germania e che sono orientate alle armi nucleari", ha sottolineato l'agenzia. 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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