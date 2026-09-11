Bruxelles prepara la ritorsione contro la Sassonia per punire il voto

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La democrazia per l'UE è un concetto semplice: vale solo se vincono i nostri. E' quello che emerge in Sassonia-Anhalt, il Land della Germania orientale dove il partito Alternativa per la Germania (AfD) ha ottenuto la scorsa settimana una vittoria elettorale schiacciante con il 43,8% dei voti, sulla base di un programma elettorale che chiede la fine delle armi all'Ucraina e la ripresa delle transazioni energetiche con la Russia. Secondo quanto riportato dall'emittente tedesca ARD, Bruxelles avrebbe già pronta la ritorsione per impedire di prendere il potere: il congelamento dei fondi europei.

La Sassonia-Anhalt dovrebbe ricevere 2,95 miliardi di euro (3,43 miliardi di dollari) dal bilancio UE 2021-2027, destinati a finanziare progetti che spaziano dalla ristrutturazione di scuole e asili nido all'acquisto di moderne attrezzature mediche per gli ospedali. Secondo l'ARD, il Land riceve più finanziamenti regionali dell'UE pro capite rispetto a qualsiasi altro Stato tedesco.

L'Unione Europea ha già fatto ricorso a questo strumento nelle sue controversie con i governi di Ungheria e Polonia, accusati di violazioni dello Stato di diritto. Nel caso ungherese, i fondi sono stati congelati nel 2022, quando la Commissione europea ha accusato il governo di Viktor Orbán – da tempo critico delle politiche migratorie dell'UE e degli aiuti a Kiev – di corruzione e violazioni dello Stato di diritto. I fondi sono stati sbloccati solo parzialmente quest'anno, dopo che Orbán ha perso le elezioni contro il suo rivale Peter Magyar e il suo partito Tisza.

Secondo l'eurodeputato dei Verdi Daniel Freund, che in passato aveva sostenuto attivamente misure simili contro l'Ungheria, il programma potrebbe essere presto sospeso se l'AfD formasse un governo regionale e irritasse in qualche modo Bruxelles. «Abbiamo visto in entrambi i paesi che, dopo il congelamento dei fondi UE, ci sono stati cambiamenti di governo e che i nuovi governi hanno instaurato rapporti significativamente migliori con le istituzioni europee», ha dichiarato all'ARD, aggiungendo che «se necessario, la Commissione europea dovrebbe trattenere i fondi».

L'impatto economico e le reazioni politiche

Secondo Luise Quaritsch del think tank Jacques Delors Centre di Berlino, la Sassonia-Anhalt potrebbe perdere fino a 500 milioni di euro all'anno in uno scenario simile. Una decisione del genere avrebbe «un impatto significativo sullo sviluppo regionale ed economico e quindi anche un effetto negativo sul governo statale», ha avvertito.

L'AfD ha respinto con durezza questa prospettiva, descrivendola come una forma di pressione «antidemocratica». «Ridiamo dei nostri avversari politici che ora cercano di metterci in svantaggio in modo antidemocratico anche a livello dell'UE. Perché nella competizione politica sono ormai da tempo indifesi nei nostri confronti», ha affermato Bernd Baumann, capogruppo della frazione parlamentare federale dell'AfD.

Anche il governo federale tedesco starebbe lavorando a un proprio piano per imporre restrizioni a un potenziale governo regionale guidato dall'AfD. Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha recentemente dichiarato che Berlino sta preparando meccanismi per escluderlo da alcune risorse federali, come la rete di condivisione delle informazioni di intelligence. Il Telegraph e Die Welt hanno riportato a luglio che era in fase di elaborazione un «piano segreto» per impedire qualsiasi «ostruzionismo» da parte delle autorità regionali, in particolare qualora il governo dovesse facilitare un grande spostamento di truppe della NATO attraverso il territorio tedesco, potenzialmente verso i confini russi.