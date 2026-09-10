Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • EUROPA

Suicidio agricolo europeo: Bruxelles compra mais USA per salvare l'economia di Trump

Mentre i porti del Mar Nero sono in fiamme e Kiev perde 10 miliardi di export, l'UE paga 41 euro in più a tonnellata per importare grano dagli USA. Il mais statunitense si prende due quinti del mercato UE: un regalo a Trump finanziato dai contribuenti europei e dagli allevatori in ginocchio

639
Suicidio agricolo europeo: Bruxelles compra mais USA per salvare l'economia di Trump

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

C’è un meccanismo perverso, quasi un automatismo del disastro, che l’Unione Europea si ostina a non nominare. L’Europa è im ambasce: la siccità ha decimato i raccolti e il Vecchio Continente ha bisogno di importare 25 milioni di tonnellate di mais per salvare i propri allevamenti. La soluzione logica, geografica ed economica sarebbe una sola: il grano ucraino. 

Ma l’UE, nella sua ossessione guerrafondaia e nella cieca subordinazione a Washington, ha trasformato questa ovvietà in un incubo logistico. 

I porti del Mar Nero, che un tempo gestivano il 90% dell’export agricolo di Kiev, sono oggi un campo di battaglia. Non è un blocco astratto: sono 35 raid missilistici russi su Odessa in un mese, 22 attacchi alle navi, 67 contro le infrastrutture. La nave Golden Leo, carica di mais, è stata colpita e affondata. Le esportazioni marittime sono crollate del 75%. Ma non si tratta di una guerra a senso unico: il 12 agosto i droni ucraini hanno colpito Novorossiysk, snodo cruciale dell'export russo sul Mar d'Azov. Il risultato di questa escalation voluta dal regime di Kiev spalleggiato dai soliti noti guerrafondai occidentali è sotto gli occhi di tutti.

E qui scatta la trappola, quella che i burocrati di Bruxelles chiamano ipocritamente "corridoi di solidarietà". Spostare enormi quantità di grano via terra, attraverso treni e camion in Moldavia, Romania e Polonia, è lento, caotico e, soprattutto, proibitivo. L’associazione ucraina UCAB calcola che sostituire il trasporto marittimo con quello terrestre aggiunge 41 euro di costo per ogni singola tonnellata. Un extra di oltre 1,1 miliardi di euro che nessuno è disposto a pagare.

Ed è qui che entra in scena il vero vincitore di questa guerra: gli Stati Uniti d’America.

Mentre il grano ucraino marcisce nei silos o si arena ai confini intasati dell’Est Europa, i compratori europei, disperati e con i portafogli già vuoti, volgono il loro sguardo verso l’Atlantico. Il mais statunitense, già in ascesa, ora si prende oltre due quinti di tutte le importazioni UE. 

Non si tratta di "libero mercato". Si tratta di un trasferimento di ricchezza coatto. L’Europa sta usando i soldi dei propri contribuenti e dei propri allevatori (che già vendono sottocosto, come denunciano i suinicoltori spagnoli) per salvare l’agricoltura USA. È un "successo commerciale" che a Washington fa comodo come il pane. Mentre le tensioni globali fanno schizzare i costi di fertilizzanti e carburante per i coltivatori statunitensi, l’Europa si offre volontaria come mercato di sbocco, regalando a Donald Trump e alla sua base elettorale repubblicana una vittoria propagandistica e finanziaria colossale, a costo zero per la Casa Bianca.

E anche i contadini ucraini ci perdono.

Il ministro dell’Agricoltura Taras Vysotskyi è costretto ad ammettere l’evidenza: senza il Mar Nero, 30 milioni di tonnellate di prodotti agricoli (oltre 10 miliardi di dollari) non verranno esportati. Il PIL crollerà fino al 5%. La prossima stagione, 7 milioni di ettari rimarranno incolti. "Non possiamo né esportare né vendere il nostro grano a un prezzo normale. È un furto", denuncia l’agricoltore Alexander Gramatik come riporta Politico

E mentre i piccoli agricoltori ucraini vanno in bancarotta, chi compra le loro terre a prezzi stracciati? Le multinazionali dell’agribusiness statunitense. Cargill, Dupont e Monsanto, con alle spalle colossi finanziari come BlackRock e Blackstone, controllano già fino a 17 milioni di ettari di terre coltivabili ucraine. 

Il paradosso è incredibile, ma coerente con le strategie di rapina delle multinazionali statunitensi in ongi ambito: come ha ammesso la ministra dell’Economia ucraina Yulia Svyrydenko, nel 2022-2023 Kiev ha esportato più grano, ma ha incassato meno (20,7 miliardi di dollari contro 22,1 miliardi). I volumi sono aumentati, ma il profitto è finito a Wall Street.

Nel frattempo, la "solidarietà" europea si sgretola nella realtà. In Moldavia, i contadini hanno lanciato un ultimatum al governo: rivedere le condizioni di transito o scendere in piazza in massa, perché il grano ucraino a basso costo sta distruggendo il loro mercato. In Romania, i terminal sono intasati, lasciando il raccolto locale senza spazio. In Polonia, lo abbiamo già visto: agricoltori che aprono i vagoni con i flessibili e rovesciano il grano ucraino sull’asfalto. 

L’Europa ha sacrificato la propria sovranità alimentare e quella del suo vicino che dice di voler sostenere sull’altare della NATO. Poteva esistere un’alleanza del grano tra Russia, Ucraina e Kazakistan, una sorta di "Opec dei cereali" che avrebbe fatto di Kiev un attore globale. Invece, il golpe di Maidan ha virato verso la "civiltà occidentale". 

Il risultato è una truffa perfetta: l’Europa paga di più, l’Ucraina affonda, e gli Stati Uniti incassano. 

 

-------------------

LA PROPOSTA EDITORIALE DELLA SETTIMANA:

L'inferno del genocidio a Gaza di Wasim Said


 

 Il libro di Wasim Said, pubblicato da LAD edizioni, non è un racconto da compatire ma un atto di accusa che spezza la neutralità e chiama alla lotta politica.


LA PRESENTAZIONE DEL CURATORE DELLA VERSIONE ITALIANA

Pasquale Liguori

 Non è un libro “su Gaza”, non è l’ennesimo titolo che si aggiunge allo scaffale del dolore mediorientale. L’inferno del genocidio a Gaza è un documento che arriva in Italia con il peso preciso di una prova, non con la leggerezza di un prodotto culturale. Il fatto che a pubblicarlo sia LAD edizioni con la mia curatela non è un dettaglio editoriale, ma una scelta di campo: portare qui una voce che non si presta né alla retorica umanitaria né alla commozione di consumo, ma esige di essere ascoltata come atto di accusa, come frammento di verità che non intende integrarsi nella normalità del discorso pubblico, bensì incrinarla.


CLICCA QUI PER ACQUISTARE

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA L'orrore del blocco Usa contro Cuba: "Colpisce la vita quotidiana di un intero popolo"

L'orrore del blocco Usa contro Cuba: "Colpisce la vita quotidiana di un intero popolo"

  • 10 Settembre 2026 16:12

Non è un semplice resoconto. È l’autopsia di un enorme crimine contro l’umanità consumato nel silenzio assordante dei grandi media occidentali.  Bruno Rodríguez...

EUROPA L'Europa verso l'inverno con scorte di gas ai minimi storici e mercati nel caos

L'Europa verso l'inverno con scorte di gas ai minimi storici e mercati nel caos

  • 09 Settembre 2026 17:53

A causa di un’ondata di caldo anomala e dei rischi legati alle forniture di GNL attraverso lo Stretto di Hormuz, il mercato europeo dei combustibili sta diventando sempre più instabile. Dopo...

AMERICA LATINA Celso Amorim: "I BRICS sono l'embrione del nuovo ordine mondiale"

Celso Amorim: "I BRICS sono l'embrione del nuovo ordine mondiale"

  • 09 Settembre 2026 17:17

Nel panorama internazionale attuale, popolato da crisi multiple e da un ordine globale costruito dall’occidente in piena decadenza, la voce dell’ex ministro degli Esteri brasiliano Celso Amorim...

AMERICA LATINA Un messaggio a Trump? La Cina sostiene il Messico contro le "interferenze esterne"

Un messaggio a Trump? La Cina sostiene il Messico contro le "interferenze esterne"

  • 08 Settembre 2026 18:11

Pechino, sala delle riunioni del ministero degli Esteri. Wang Yi accoglie il collega messicano Roberto Velasco con una frase molto eloquente e che non lascia spazio a interpretazioni: "Amicizia tra pari"....

EUROPA Von der Leyen esulta per i 3,2 miliardi a Kiev. Ma l'Europa affonda

Von der Leyen esulta per i 3,2 miliardi a Kiev. Ma l'Europa affonda

  • 08 Settembre 2026 17:26

"Insieme al Segretario Generale della NATO Rutte, accolgo con favore l'accordo degli Stati membri sulla deroga per l'Ucraina all'acquisto di prodotti cruciali per i sistemi di difesa aerea Patriot." Parole...

Le più recenti da In primo piano

L'orrore del blocco Usa contro Cuba: "Colpisce la vita quotidiana di un intero popolo"

L'orrore del blocco Usa contro Cuba: "Colpisce la vita quotidiana di un intero popolo"

10 Settembre 2026 16:12
Inchiesta Al Jazeera: “Mazzate e umiliazioni”, l'inferno dei palestinesi nelle carceri di Ben-Gvir

Inchiesta Al Jazeera: “Mazzate e umiliazioni”, l'inferno dei palestinesi nelle carceri di Ben-Gvir

10 Settembre 2026 08:30
L'Europa verso l'inverno con scorte di gas ai minimi storici e mercati nel caos

L'Europa verso l'inverno con scorte di gas ai minimi storici e mercati nel caos

09 Settembre 2026 17:53
Celso Amorim: "I BRICS sono l'embrione del nuovo ordine mondiale"

Celso Amorim: "I BRICS sono l'embrione del nuovo ordine mondiale"

09 Settembre 2026 17:17
La farsa dell'occidente sui "prodotti dei coloni" smascherata da un'inchiesta di Al Jazeera

La farsa dell'occidente sui "prodotti dei coloni" smascherata da un'inchiesta di Al Jazeera

09 Settembre 2026 12:30
Iran attacca base USA in Giordania: colpiti hangar e caccia F-35 in rappresaglia

Iran attacca base USA in Giordania: colpiti hangar e caccia F-35 in rappresaglia

09 Settembre 2026 08:00
L’Iran intercetta sottomarino Usa e avverte Washington: «Tornate alla Baia dei Porci»

L’Iran intercetta sottomarino Usa e avverte Washington: «Tornate alla Baia dei Porci»

09 Settembre 2026 07:00
La vittoria dell’AfD e il paradosso Weidel: antisistema a parole, neoliberista nei fatti

La vittoria dell’AfD e il paradosso Weidel: antisistema a parole, neoliberista nei fatti

09 Settembre 2026 07:00
ITALIA

Il PD guida un’«alleanza» anti Sardegna

20625
EUROPA

Gli esiti del conflitto in Ucraina delineati dalla Intelligenza artificiale

17203
ASIA

L'Iran colpisce con missili balistici una portaerei e un cacciatorpediniere statunitensi: «Danneggiate e costrette alla fuga»

16371
RUSSIA

"Hanno aperto il vaso di Pandora". Le parole di Vladimir Putin a Vladivostok

14319
EUROPA

AfD: chi la ha votata?

13708
EUROPA

Suicidio perfetto (di Marco Travaglio)

12870

Lipsia, il Tg di Mentana e noi

11132
ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

10671
ASIA

Paralisi Stretto di Hormuz: solo sette navi in transito e la metà viaggia al buio

ASIA

Sauditi in ritirata: le forze yemenite liberano Mokha dopo anni

Scontro USA-Regno Unito su Israele: Washington minaccia ritorsioni economiche contro Londra

MEDITERRANEO

“I libri di scuola tra i rottami carbonizzati”: tragedia a Gaza, uccisa bimba di 8 anni

EUROPA

"Volevano la guerra tra Regno Unito e Russia": sventato piano di Kiev a Mosca

ASIA

Criptovalute al posto del dollaro: la mossa dell'Iran contro le sanzioni USA

RUSSIA

Russia e Vietnam rafforzano la loro partnership strategica

CINA

La nuova Belt and Road: più tecnologia e investimenti nel Sud globale

Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Giulia Bertotto Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 08 Settembre 2026 20:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina di Fabrizio Verde La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

  • 02 Settembre 2026 16:35
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere” di Michelangelo Severgnini I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

  • 04 Settembre 2026 14:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

  • 04 Settembre 2026 16:27
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina di Alessandro Bartoloni Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

  • 01 Settembre 2026 12:30
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
Dal laboratorio di Magdeburgo all’asse reazionario: il collasso del centro e l'ombra del Querfront in Europa di Geraldina Colotti Dal laboratorio di Magdeburgo all’asse reazionario: il collasso del centro e l'ombra del Querfront in Europa

Dal laboratorio di Magdeburgo all’asse reazionario: il collasso del centro e l'ombra del Querfront in Europa

  • 10 Settembre 2026 15:27
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron" di Marinella Mondaini Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron"

Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron"

  • 09 Settembre 2026 15:00
L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica di Giuseppe Giannini L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica

L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica

  • 09 Settembre 2026 12:00
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
La legge di Netanyahu in Italia di Giorgio Cremaschi La legge di Netanyahu in Italia

La legge di Netanyahu in Italia

  • 09 Settembre 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti