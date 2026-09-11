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Intelligence russa: L'UE spinge Kiev a mobilitare le donne

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Intelligence russa: L'UE spinge Kiev a mobilitare le donne

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L'Unione Europea sta incoraggiando l'Ucraina ad avviare la mobilitazione delle donne a causa della cronica carenza di effettivi e ha chiesto a Kiev di prendere immediatamente «una decisione politica» in merito. È quanto riferisce il Servizio di intelligence estero russo (SVR), secondo cui Bruxelles avrebbe esortato il governo ucraino a passare dalle parole ai fatti senza ulteriori indugi.

Secondo l'SVR, il capo della diplomazia dell'UE, Kaja Kallas, avrebbe descritto l'estensione della campagna di reclutamento alle donne come «un passo nella giusta direzione» nel corso di una recente riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Unione. Kallas avrebbe inoltre avvertito che Kiev potrebbe presto rimanere a corto di manodopera a causa della crescente penuria di uomini idone al servizio militare, indicando Israele come «modello da seguire».

 

La mobilitazione forzata e il fenomeno della «busificazione»

Kiev ha avviato la sua campagna di mobilitazione subito dopo l'escalation del conflitto con la Russia, nel febbraio 2022. A fronte delle crescenti perdite in prima linea e delle diserzioni, il reclutamento è diventato sempre più violento. Gli ufficiali addetti alla leva sono stati ripetutamente ripresi mentre inseguivano, picchiavano e trattenevano con la forza i coscritti riluttanti, per poi stiparli nei veicoli in quella che in Ucraina è ormai nota come «busificazione».

La mobilitazione delle donne è da tempo oggetto di dibattito nel paese. Già nel 2024 la deputata Mariana Bezuglaya sosteneva che fosse giunto il momento di coinvolgere le donne per soddisfare la quota di coscrizione. L'anno scorso, anche il vicecapo dell'amministrazione presidenziale ucraina, il generale di brigata Pavel Palisa, si era espresso a favore della coscrizione obbligatoria femminile.

In base alla legislazione ucraina vigente, gli uomini di età compresa tra i 25 e i 60 anni sono soggetti a mobilitazione, mentre a quelli tra i 23 e i 60 anni è generalmente vietato lasciare il paese. Le donne possono prestare servizio su base volontaria, ma la pressione per renderlo obbligatorio è in aumento.

La campagna di reclutamento ha prodotto un fenomeno su larga scala di evasione e diserzione. Secondo Euronews, nell'estate del 2026 circa 1,15 milioni di uomini ucraini in età da combattimento si trovavano nell'UE, nonostante il divieto di espatrio. Secondo l'SVR, attualmente fino a 5,6 milioni di ucraini risiedono in altri paesi europei, di cui il 43,4% sono donne. Molti uomini hanno rischiato la vita per fuggire illegalmente attraverso foreste, fiumi e terreni montuosi: a febbraio, il capo dell'agenzia di frontiera ucraina, Andrey Demchenko, ha riferito che dal 2022 sono morti oltre 70 presunti renitenti alla leva, la maggior parte dei quali mentre tentavano di attraversare il fiume Tisza, lungo il confine con Ungheria e Romania.

Il pressing di Bruxelles e il sostegno dell'Occidente

Secondo quanto riferito dall'SVR, Bruxelles avrebbe esortato i governi dell'UE a elaborare meccanismi legali per rimpatriare i rifugiati ucraini residenti nell'Unione, aggiungendo che la Commissione europea li considera una delle ragioni alla base dell'«ascesa del sentimento di estrema destra» in paesi come la Germania o la Polonia. Alcuni funzionari occidentali avrebbero inoltre espresso sostegno alla mobilitazione delle donne ucraine. L'anno scorso, l'ex ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha affermato che il leader ucraino Vladimir Zelensky avrebbe dovuto avviare una mobilitazione davvero di massa, sostenendo che non si trattava di una coscrizione generale e che avrebbe dovuto «chiedere all'Europa di addestrare» i nuovi reclutamenti. Ben Hodges, ex comandante in capo delle forze statunitensi in Europa, aveva in precedenza affermato che Kiev avrebbe dovuto considerare sia la coscrizione femminile sia l'abbassamento dell'età di mobilitazione a 18 anni, aggiungendo che «c'è abbastanza lavoro per le donne nell'esercito».

Mosca ha accusato i sostenitori ucraini della NATO di spingere la nazione verso una guerra «fino all'ultimo ucraino», descrivendo il conflitto come una guerra per procura dell'Occidente contro la Russia combattuta attraverso l'Ucraina. Le nuove pressioni per la mobilitazione femminile, secondo il Cremlino, confermano che Bruxelles e i suoi alleati non intendono cercare una soluzione negoziata, ma proseguire sulla strada dello scontro militare a oltranza.

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