La produzione petrolifera saudita crolla al minimo dal 1990

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La produzione di greggio dell'Arabia Saudita è crollata di quasi 2 milioni di barili al giorno ad agosto, toccando il livello più basso degli ultimi 35 anni. A rivelarlo è Bloomberg, citando il rapporto mensile dell'OPEC, secondo il quale i conflitti in Medio Oriente hanno limitato le rotte di esportazione del regno, mettendo in ginocchio il principale pilastro dell'economia saudita.

Riyadh ha comunicato all'OPEC che la produzione è scesa di 1,9 milioni di barili al giorno il mese scorso, attestandosi a 6,238 milioni di bpd. Il dato segna un nuovo minimo da quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l'Iran alla fine di febbraio, nonché il livello di produzione più basso del regno dall'inizio della Guerra del Golfo nel 1990.

Una tenaglia sulle rotte di esportazione

L'Arabia Saudita si è trovata intrappolata tra le interruzioni di entrambe le sue principali rotte marittime di esportazione. Il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz è stato fortemente limitato a causa del conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran, costringendo Riyadh a fare maggiore affidamento sulle rotte del Mar Rosso. Ma anche questa via è ora sotto attacco: le forze Houthi nello Yemen, allineate con l'Iran, hanno ripreso la guerra contro le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e hanno dichiarato un blocco marittimo contro il regno.

Gli Houthi hanno inoltre preso di mira direttamente le infrastrutture energetiche saudite. Secondo le autorità di Riyadh, martedì una raffica di missili e droni ha incendiato alcuni impianti petroliferi e costretto alcune strutture a interrompere le operazioni, sebbene il regno abbia fornito pochi dettagli sull'entità dei danni o sul loro impatto sulla produzione. Giovedì, secondo quanto riferito, gli Houthi hanno conquistato la strategica città portuale di Mocha, rafforzando il loro controllo sugli accessi allo Stretto di Bab al-Mandeb – la stretta via d'accesso meridionale al Mar Rosso e una rotta fondamentale per le esportazioni petrolifere saudite.

La pressione è già visibile nei dati sul trasporto marittimo: secondo i dati provvisori sul tracciamento delle petroliere raccolti da Bloomberg, le esportazioni di greggio saudita sono diminuite di circa un terzo nel mese di agosto. Riyadh ha comunicato all'OPEC che la sua "offerta al mercato", che include il greggio prelevato dalle scorte, si è attestata a 7,122 milioni di barili al giorno, suggerendo che il regno abbia attinto alle riserve per compensare la riduzione della produzione. Una stima separata dell'OPEC, basata su fonti secondarie esterne, era sostanzialmente più alta, collocando la produzione saudita a 7,276 milioni di barili al giorno.

Le crescenti minacce sia allo Stretto di Hormuz che a Bab al-Mandeb hanno fatto impennare i prezzi del petrolio. Giovedì il greggio Brent ha chiuso in rialzo del 6,3% a 107,63 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate è balzato a 102,48 dollari, con entrambi i benchmark che hanno raggiunto i livelli più alti da maggio.

Un nuovo ordine energetico globale

Questo sconvolgimento sta già ridisegnando i flussi energetici globali. Questa settimana la Russia ha effettuato la prima spedizione dal suo imponente progetto Vostok Oil nell'Artico, aprendo una nuova rotta di esportazione attraverso la Rotta del Mare del Nord che, secondo Rosneft, potrebbe arrivare a fornire l'equivalente di circa 730 milioni di barili di petrolio all'anno. Gli Stati Uniti, nel frattempo, si sono assicurati il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili delle riserve petrolifere accertate del Venezuela nell'ambito di un accordo di investimento di ampia portata. Il presidente Donald Trump ha descritto il petrolio come un "dono" che contribuirà a rifornire la Riserva strategica di petrolio americana.