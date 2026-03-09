Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Caitlin Johnstone - Guardare Amazon Prime mentre gli iraniani bruciano

424
Caitlin Johnstone - Guardare Amazon Prime mentre gli iraniani bruciano

 

Caitlin Johnstone*

Guardare Amazon Prime mentre gli iraniani bruciano.

Riempirci la bocca di formaggio, zucchero e pancetta mentre il cielo diventa nero su Teheran.

Ridere senza sorridere. Ridere a bocca piena e occhi vuoti mentre la loro acqua si mescola al petrolio e al sangue.

"Oh, questo danneggerà Trump alle elezioni di medio termine", ridacchia il liberal, masturbandosi furiosamente mentre genitori rovinati tirano
fuori zaini rovinati da scuole rovinate. 

Divertirsi sui prati con hamburger in entrambe le mani, praticando tai chi al patchouli con abiti fatti da schiavi, mentre la pioggia nera bagna giardini
di arti mozzati e bulbi oculari sfondati.

Questa è la nostra cultura.

Questa è la nostra religione.

Pregare Pornhub mentre i bambini urlano, ripetendoci che ne varrà la pena quando le donne iraniane potranno usare OnlyFans per pagarsi il seno e il sedere
e andare nel Paradiso del Capitalismo quando moriranno.

Sborrare in Taco Bell e agenzie di cauzioni in tutto il Sud del mondo, con la pancia piena di carne di bambini, le vene piene di plastica e la bocca piena di Lexapro, ballare nella sala da ballo coperti di sangue e cervello, roteando al ritmo di musica generata dall'intelligenza artificiale alzata al massimo volume
per nascondere il suono delle esplosioni e i sussulti delle nostre anime morenti.

Oh, scusa,
ti sto deprimendo?

Prendi un hamburger e uno Xanax.

Va tutto bene.

È tutto normale.

Togliamoci i pezzi di cranio e i denti dai capelli e andiamo a far festa.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

La guerra dell’informazione: quando la verità diventa la prima vittima

La guerra dell’informazione: quando la verità diventa la prima vittima

08 Marzo 2026 11:00
Il nostro uomo a Mosca

Il nostro uomo a Mosca

08 Marzo 2026 10:00
Caitlin Johnstone - Non chiamateli eroi: perché esaltare i caduti americani alimenta il massacro di civili

Caitlin Johnstone - Non chiamateli eroi: perché esaltare i caduti americani alimenta il massacro di civili

07 Marzo 2026 09:00
La lezione iraniana (di Andrea Zhok)

La lezione iraniana (di Andrea Zhok)

06 Marzo 2026 21:00
Il SAMP-T italiano per coprire le falla della macchina da guerra israelo-statunitense?

Il SAMP-T italiano per coprire le falla della macchina da guerra israelo-statunitense?

06 Marzo 2026 18:51
Pepe Escobar - La guerra per procura tra NATO e Russia in Ucraina: faccia a faccia con gli insider russi più influenti

Pepe Escobar - La guerra per procura tra NATO e Russia in Ucraina: faccia a faccia con gli insider russi più influenti

06 Marzo 2026 11:30
Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

06 Marzo 2026 08:00
L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

06 Marzo 2026 08:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Attacchi USA-Israele, oltre 1.255 persone uccise e 12.000 ferite in nove giorni

118931
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

27927
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

26721
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

19680
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

18954
ASIA

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

18258
EUROPA

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

15952
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15866
ASIA

Kurdistan e Khuzestan: le regioni dove l'Iran si prepara alla rivolta separatista armata da Israele

ASIA

"Non è stato l'Iran": l'allarme del giornalista saudita sulla "trappola" di USA e Israele nel Golfo

MEDITERRANEO

Progetto Esther: ecco come Israele ha pagato migliaia di dollari agli influencer USA

AMERICA LATINA

"Decisione arbitraria e ingiustificata": Cuba reagisce all'espulsione del personale della sua ambasciata dall'Ecuador

NORD-AMERICA

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

ASIA

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo di Fabrizio Verde A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

A Doral si riscrive la dottrina Monroe: lo "Scudo delle Americhe" è la nuova frontiera dell'interventismo

  • 07 Marzo 2026 21:31
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang. La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

La tecnologia è il motore dello sviluppo dell'industria del cotone nello Xinjiang.

  • 06 Marzo 2026 15:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti