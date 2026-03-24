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Caitlin Johnstone - Riconquistare la Mente: Perché l'Opposizione è l'Unico Atto di Verità in Occidente

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Caitlin Johnstone - Riconquistare la Mente: Perché l'Opposizione è l'Unico Atto di Verità in Occidente

 

Caitlin Johnstone*

L'unica "cultura occidentale" degna di nota nei tempi moderni è quella che rifiuta e si oppone alla natura distopica della civiltà occidentale e agli abusi dell'impero occidentale.

È la civiltà occidentale che sta bombardando l'Iran. È ciò che sta strangolando Cuba. È ciò che sta incendiando il Libano. È ciò che sta sterminando la Palestina. È ciò che ha rubato il Venezuela. È ciò che sta saccheggiando il lavoro e le risorse del Sud del mondo. È ciò che mantiene in piedi i sistemi che stanno distruggendo il nostro ecosistema e ci stanno spingendo sempre più vicini all'apocalisse nucleare.

Non esiste una posizione sensata e veritiera da assumere riguardo a tutto ciò, se non un rifiuto categorico.

Gli occidentali, in particolare i bianchi occidentali di nazioni con una storia colonialista come gli Stati Uniti e l'Australia, spesso faticano a trovare le proprie radici culturali. Può essere difficile individuare una posizione autentica da cui esprimere la propria arte e affermare la propria personalità quando ci si sente culturalmente sradicati e storicamente privi di un punto di riferimento. Questo crea una sorta di dissonanza con la propria vita che può perseguitarci fino alla morte.

Il modo migliore per risolvere questa dissonanza è prendere posizione contro la società perversa in cui sei nato. Esprimi la tua opposizione a questa orribile civiltà da incubo, alimentata dal sangue umano.

Viviamo in una distopia malata e intensamente manipolata, dove tutto è falso e stupido. La cultura dominante è una celebrazione incessante del vuoto e dell'insensato. I film glorificano poliziotti e soldati. La musica esalta il capitalismo, il consumismo, l'egoismo e la frivolezza. I prodotti sono realizzati da schiavi salariati e il carburante è ottenuto con la guerra. Il cibo è progettato per generare profitti piuttosto che per nutrire. I media sono progettati per fare propaganda piuttosto che per informare.

È una civiltà disgustosa, a dirla tutta. Più la si conosce, più diventa ripugnante.

Come potrebbe qualcuno relazionarsi all'esperienza umana dall'interno di questo inferno in modo veritiero, se non attraverso l'opposizione? L'unico modo per partecipare alla "cultura occidentale" è contribuire a creare un nuovo tipo di cultura che si ponga in netta opposizione ad essa.

Come disse una volta Terence McKenna: "Dobbiamo creare la cultura. Non guardate la TV. Non leggete riviste. Non ascoltate nemmeno la radio pubblica. Create il vostro spettacolo itinerante... Riconquistate la vostra mente e toglietela dalle mani degli ingegneri culturali che vogliono trasformarvi in ??degli idioti imbecilli che consumano tutta questa spazzatura prodotta dalle ossa di un mondo morente."

L'unico modo per creare una cultura autentica in questa distopia è rifiutarne con forza la falsità e gli abusi, abbracciando la rivoluzione e la resistenza. Fare altrimenti significherebbe dare un'approvazione tacita alla natura orribile di questa civiltà, e suonerebbe sempre un po' vuota e stonata, perché significherebbe ignorare l'elefante nella stanza. L'elefante nella stanza è l'inaccettabile depravazione e l'inganno che ci circondano.

Quindi, se volete fare arte, fate arte rivoluzionaria. Se volete esprimervi, esprimete la vostra sfida all'impero occidentale. Opponetevi alle guerre. Opponetevi al militarismo. Opponetevi al capitalismo, all'imperialismo, all'ecocidio, all'ingiustizia, alla tirannia.

È l'unico modo per essere autentici in una società inautentica.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

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