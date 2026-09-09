Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano

Celso Amorim: "I BRICS sono l'embrione del nuovo ordine mondiale"

"Siamo in un momento in cui non ci sono regole". Il consigliere di Lula mette in guardia dall'avanzata dell'estrema destra e dai conflitti che infiammano il pianeta

314
Celso Amorim: "I BRICS sono l'embrione del nuovo ordine mondiale"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Nel panorama internazionale attuale, popolato da crisi multiple e da un ordine globale costruito dall’occidente in piena decadenza, la voce dell’ex ministro degli Esteri brasiliano Celso Amorim si leva come un monito lucido e rivolto al futuro. In un dialogo con l’ex presidente ecuadoriano Rafael Correa su RT, Amorim, oggi stretto consigliere di Lula per la politica estera, dipinge un quadro che non lascia spazio a facili ottimismi. "Il mondo è a sangue vivo," ha affermato, sintetizzando con questa immagine cruda la tensione che attraversa le relazioni tra le grandi potenze.

L’analisi di Amorim parte da una premessa molto chiara: secondo lui, "siamo in un momento in cui non ci sono regole". La situazione attuale assomiglia piuttosto a "una guerra mondiale a pezzi", con un "alto rischio di trasformarsi in una guerra mondiale". In questo contesto, il diplomatico brasiliano osserva con preoccupazione "l'avanzata dell'estrema destra in molti paesi", sottolineando una differenza fondamentale: mentre nel Nord globale la sua agenda è nazionalista, nel Sud del mondo "l'estrema destra è totalmente capitolazionista".

Di fronte a questo scenario complesso, Amorim profetizza un "cambiamento quasi totale", che non si limiti a riformare organi come il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma che miri a convincere nazioni come gli Stati Uniti a rispettare regole concordate. "Molte cose dovranno cambiare in modo molto radicale," ha sentenziato. E poiché questo non avverrà dall'oggi al domani, ha ribadito la necessità di organizzarsi "in diversi modi". "Per questo il Brasile ha proposto i BRICS e ha proposto altre forme di organizzazione".

Sulla guerra che vede gli Stati Uniti impegnati contro l’Iran, Amorim usa la metafora del déjà vu: "Abbiamo già visto questo film in qualche modo". Richiamando alla mente il Vietnam, ricorda che anche allora i leader nordamericani promettevano una vittoria lampo, salvo poi scontrarsi con una realtà ben diversa. Secondo la sua esperienza, maturata in prima linea nei negoziati con Teheran, Washington rischia di impantanarsi, sottovalutando la reazione iraniana. "Sono un popolo profondamente patriottico. Si aspettavano che uccidendo il leader si sarebbe risolto tutto", ha osservato. Nonostante la schiacciante superiorità militare, gli USA "stanno avendo un problema molto serio in questa guerra", perché la loro capacità di tollerare perdite e morti è decisamente inferiore a quella della nazione persiana. "Credo che dovranno trovare una soluzione pacifica, dichiarare la vittoria e andarsene" è la sua opinione.

Sul fronte ucraino, Amorim è altrettanto categorico: "l'unica via d'uscita è la negoziazione". Ha ripercorso gli sforzi del Brasile in questa direzione, dalla creazione di un gruppo di amici a un memorandum per una soluzione politica. Ha notato che Washington "ha un grado di pragmatismo che può aiutare", ma non ha evitato di accennare a "gli errori interni che l'Ucraina stessa ha commesso", come la mancata concessione di autonomia a territori "che erano storicamente russi, o almeno avevano una grande popolazione russa", aggiungendo come detonatore l'espansione della NATO verso est. "Non voglio entrare in questo dibattito perché risulta molto difficile dopo aiutare".

Tuttavia, il suo allarme più grave è riservato al Medio Oriente. "Considero che se un giorno ci sarà una guerra totale, sarà colpa del Medio Oriente", ha avvertito. È convinto che "nessuno vuole che l'Iran abbia una bomba atomica" e nemmeno che Israele l'abbia, "quindi sarebbe necessario avviare una trattativa" per la soluzione dei due Stati, anche se al momento appare una strada in salita.

Amorim ha poi gettato lo sguardo sul futuro, individuando nei Paesi BRICS il germe di un nuovo mondo. Pur riconoscendo che nazioni come Russia, Cina, India e Brasile possono contribuire a una visione più negoziata, ha ammesso che "non sarà facile". Ha paragonato i decenni di pace tra le potenze al lascito della guerra del Vietnam, e ha ipotizzato che l'attuale conflitto in Iran potrebbe giocare un ruolo simile nella costruzione di nuovi equilibri globali, dove i BRICS - non esenti da rivalità - hanno già fatto passi concreti come la creazione della loro banca. "Considero che i BRICS siano l'embrione del nuovo ordine internazionale,", ha enfatizzato.

Infine, il discorso si è spostato sull’America Latina e sul ruolo del Brasile. Amorim ha riconosciuto la forza del suo paese, il più esteso, popolato e ricco del Sudamerica, ma ha ammesso che manca ancora del peso politico per negoziare alla pari con USA, Cina o Russia. Ha definito una "tragedia" l'incapacità della regione di portare avanti progetti comuni, con alcuni paesi che "vogliono realmente separarsi, come se fossero di un'altra regione". Quanto agli Stati Uniti, ha scaricato gran parte della responsabilità dell’ingerenza su figure minori dell’amministrazione, sostenendo che il presidente Trump sarebbe più concentrato "su altri affari" come il Premio Nobel per la Pace, mentre "coloro che si occupano dell'America Latina in modo più diretto" – velato riferimento al Segretario di Stato Marco Rubio - hanno "una visione molto più retrograda" e agiscono all'insaputa del presidente.

 

-------------------

LA PROPOSTA EDITORIALE DELLA SETTIMANA:

Catastrofe Neoliberista di Angelo D'Orsi


 

“Catastrofe neoliberista” di Angelo D’Orsi è un viaggio nella storia e una necessità. Un viaggio che ripercorre le origini e le dinamiche di una dittatura totalitaria, capace di imporsi con violenza e di camuffarsi abilmente da paladina della libertà e della democrazia, dominando la vita quotidiana di miliardi di persone. Una necessità, perché solo attraverso la comprensione profonda dell’avversario è possibile immaginare alternative. Con il rigore di un grande storico e l’ottimismo della volontà di ispirazione gramsciana, D’Orsi ci offre gli strumenti per decifrare il presente e costruire un futuro diverso.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Un messaggio a Trump? La Cina sostiene il Messico contro le "interferenze esterne"

Un messaggio a Trump? La Cina sostiene il Messico contro le "interferenze esterne"

  • 08 Settembre 2026 18:11

Pechino, sala delle riunioni del ministero degli Esteri. Wang Yi accoglie il collega messicano Roberto Velasco con una frase molto eloquente e che non lascia spazio a interpretazioni: "Amicizia tra pari"....

EUROPA Von der Leyen esulta per i 3,2 miliardi a Kiev. Ma l'Europa affonda

Von der Leyen esulta per i 3,2 miliardi a Kiev. Ma l'Europa affonda

  • 08 Settembre 2026 17:26

"Insieme al Segretario Generale della NATO Rutte, accolgo con favore l'accordo degli Stati membri sulla deroga per l'Ucraina all'acquisto di prodotti cruciali per i sistemi di difesa aerea Patriot." Parole...

EUROPA La resa energetica dell'Europa: come la svolta anti-russa l'ha consegnata agli Stati Uniti

La resa energetica dell'Europa: come la svolta anti-russa l'ha consegnata agli Stati Uniti

  • 07 Settembre 2026 17:28

C'era una volta l'energia russa. Costava poco, teneva accese le fabbriche tedesche e scaldava le case italiane. Poi arrivò la guerra per procura dell'Ucraina contro la Russia, e con essa una scelta...

ASIA Da partner a braccio armato degli USA: trent'anni di tradimenti e sanzioni dell'Ucraina contro l'Iran

Da partner a braccio armato degli USA: trent'anni di tradimenti e sanzioni dell'Ucraina contro l'Iran

  • 07 Settembre 2026 16:54

di Jafar Salimov Il 25 luglio 2026, nelle acque del Mar Caspio, si è verificato un incidente che molti analisti hanno archiviato come una tragica casualità: una nave mercantile iraniana,...

CINA Xi Jinping in Egitto traccia il nuovo ordine multipolare

Xi Jinping in Egitto traccia il nuovo ordine multipolare

  • 05 Settembre 2026 17:06

Il presidente cinese Xi Jinping ha effettuato una visita di Stato in Egitto. Durante la visita, ha evidenziato l'appello di Pechino per una nuova architettura di sicurezza in Medio Oriente che non sia...

Le più recenti da In primo piano

La farsa dell'occidente sui "prodotti dei coloni" smascherata da un'inchiesta di Al Jazeera

La farsa dell'occidente sui "prodotti dei coloni" smascherata da un'inchiesta di Al Jazeera

09 Settembre 2026 12:30
Iran attacca base USA in Giordania: colpiti hangar e caccia F-35 in rappresaglia

Iran attacca base USA in Giordania: colpiti hangar e caccia F-35 in rappresaglia

09 Settembre 2026 08:00
L’Iran intercetta sottomarino Usa e avverte Washington: «Tornate alla Baia dei Porci»

L’Iran intercetta sottomarino Usa e avverte Washington: «Tornate alla Baia dei Porci»

09 Settembre 2026 07:00
La vittoria dell’AfD e il paradosso Weidel: antisistema a parole, neoliberista nei fatti

La vittoria dell’AfD e il paradosso Weidel: antisistema a parole, neoliberista nei fatti

09 Settembre 2026 07:00
Un messaggio a Trump? La Cina sostiene il Messico contro le "interferenze esterne"

Un messaggio a Trump? La Cina sostiene il Messico contro le "interferenze esterne"

08 Settembre 2026 18:11
Von der Leyen esulta per i 3,2 miliardi a Kiev. Ma l'Europa affonda

Von der Leyen esulta per i 3,2 miliardi a Kiev. Ma l'Europa affonda

08 Settembre 2026 17:26
La sionizzazione dell'UE: uno stabilimento Volkswagen produrrà componenti per l'Iron Dome d'Israele

La sionizzazione dell'UE: uno stabilimento Volkswagen produrrà componenti per l'Iron Dome d'Israele

08 Settembre 2026 09:00
L'italianizzazione del marxismo, ripartire da Antonio Labriola

L'italianizzazione del marxismo, ripartire da Antonio Labriola

08 Settembre 2026 08:30
ITALIA

Il PD guida un’«alleanza» anti Sardegna

19797
EUROPA

Gli esiti del conflitto in Ucraina delineati dalla Intelligenza artificiale

16427
ASIA

L'Iran colpisce con missili balistici una portaerei e un cacciatorpediniere statunitensi: «Danneggiate e costrette alla fuga»

15702
RUSSIA

"Hanno aperto il vaso di Pandora". Le parole di Vladimir Putin a Vladivostok

14020
EUROPA

AfD: chi la ha votata?

13404

Lipsia, il Tg di Mentana e noi

10974
ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

9941
EUROPA

Suicidio perfetto (di Marco Travaglio)

9703
RUSSIA

Lavrov: "L'Europa è l'incarnazione del male nella storia"

ASIA

Incendi e impianti petroliferi bloccati: nuovo maxi attacco yemenita nel sud dell'Arabia Saudita

ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

MEDITERRANEO

"Guerra totale in Cisgiordania": il duro monito di Israel Katz all'Autorità Palestinese

AMERICA LATINA

Il Messico prepara la battaglia contro i bot e le ingerenze elettorali

ASIA

Iran: "Ecco come le navi USA cercano di sfuggire ai nostri radar'"

RUSSIA

Mosca: "Zelensky ha superato persino Bin Laden'"

EUROPA

Weidel (AfD): 'Serve un canale aperto con la Russia, Berlino torni neutrale'"

Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO) di Giulia Bertotto Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

Dall'armnistizio di Cassibile del '43 alla vittoria di AfD oggi - Fabio Massimo Parenti (VIDEO)

  • 08 Settembre 2026 20:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina di Fabrizio Verde La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

  • 02 Settembre 2026 16:35
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere” di Michelangelo Severgnini I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

I TESTI DI RADIO GAZA #52 – “Abbiamo di fronte un nemico criminale nazista, ma siamo solo notizie passeggere”

  • 04 Settembre 2026 14:30
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

  • 04 Settembre 2026 16:27
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina di Alessandro Bartoloni Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

  • 01 Settembre 2026 12:30
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili di Geraldina Colotti L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili

L'ora dei forni: l'internazionalismo in tempi difficili

  • 08 Settembre 2026 16:20
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron" di Marinella Mondaini Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron"

Faina Savenkova: "un giorno le persone di buon senso condanneranno Zelenskij e Macron"

  • 09 Settembre 2026 15:00
L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica di Giuseppe Giannini L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica

L'AFD, il liberismo e la sinistra sistemica

  • 09 Settembre 2026 12:00
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
La legge di Netanyahu in Italia di Giorgio Cremaschi La legge di Netanyahu in Italia

La legge di Netanyahu in Italia

  • 09 Settembre 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti