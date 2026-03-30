Chi si nasconde dietro la misteriosa "cellula terroristica sostenuta dall'Iran" che terrorizza l'Europa?

di Wyatt Reed* - The Grey Zone

Le affermazioni secondo cui un gruppo sostenuto dall'Iran starebbe compiendo attacchi in città europee sollevano interrogativi sul perché non prendano di mira paesi direttamente coinvolti nella guerra tra Stati Uniti e Israele e sul perché sembrino comunicare come israeliani.

Stranamente, i sospettati arrestati per gli attentati sono stati rilasciati su cauzione.

Uno spettro si aggira per l'Europa: lo spettro di Ashab al-Yamin. Ufficialmente noto come "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia (HAYI)", ovvero "Movimento islamico dei compagni della destra", il gruppo è apparso misteriosamente all'inizio di marzo e, secondo i principali media, sta conquistando il continente.

Ma un'analisi più approfondita della presunta organizzazione terroristica sostenuta dall'Iran suggerisce che essa non esista in alcuna forma concreta e che potrebbe essere una creazione dell'intelligence israeliana.

Sebbene il nebuloso gruppo HAYI abbia rivendicato l'incendio doloso di alcune ambulanze appartenenti a un'organizzazione della comunità ebraica di Londra, avvenuto il 23 marzo, due dei sospettati dell'attacco sono stati rilasciati su cauzione e non sono accusati di alcun reato legato al terrorismo. Inoltre, la polizia metropolitana di Londra si è finora rifiutata di rivelare i nomi degli uomini, sollevando interrogativi sulla loro identità. Erano davvero musulmani?

La prima menzione pubblica di HAYI in Occidente risale al 9 marzo, quando l'organizzazione, fino ad allora inesistente, diffuse un video che mostrava l'esplosione di un ordigno esplosivo all'esterno di una sinagoga a Liegi, in Belgio, accompagnato da una dichiarazione in cui rivendicava l'attentato. Nel giro di poche ore, il gruppo fu in qualche modo identificato dal "SITE Intelligence Group", una società di intelligence privata a guida israeliana fondata all'indomani dell'11 settembre per trarre profitto dalla neonata Guerra globale al terrorismo.

Il materiale pubblicato da HAYI è stato prontamente diffuso sui social media da Joe Truzman, un autoproclamato "analista senior che esamina i gruppi armati palestinesi e le organizzazioni filo-iraniane" presso la Foundation for the Defense of Democracies (FDD), un think tank neoconservatore con sede a Washington, fondato nel 2001 con l'obiettivo dichiarato di "migliorare l'immagine di Israele". Come riportato da The Grayzone, la Casa Bianca di Trump ha plagiato parola per parola la sua giustificazione pubblica per attaccare l'Iran da un documento della FDD.

Sebbene Truzman si sia rifiutato di specificare dove avesse trovato il materiale, ha scritto che "canali Telegram collegati all'Asse della Resistenza... hanno ampiamente diffuso le pubblicazioni", facendo riferimento a diverse fazioni della resistenza simpatizzanti per l'Iran e la Palestina in tutto il Medio Oriente. Il gruppo a cui si riferiva, un popolare canale Telegram chiamato Sabereen News, ha chiarito di star ripubblicando il video, affermando che fosse opera di un gruppo che si faceva chiamare "i compagni".

Quasi immediatamente, Truzman ha iniziato ad affermare che questi "compagni" erano quasi certamente delle organizzazioni di facciata legate a Teheran. Innanzitutto, dichiarò ai media britannici, "il loro logo con quella scritta è il segno distintivo di una classica organizzazione di copertura iraniana". E l'Iran aveva già minacciato di lanciare proprio una simile ondata di attacchi, sostenne Truzman. Dopotutto, scrisse, "l'8 marzo, Majid Takht-Ravanchi, viceministro degli Esteri iraniano, avvertì che se un Paese europeo si fosse unito agli Stati Uniti e a Israele nell'attuale guerra contro la Repubblica islamica, sarebbe stato un obiettivo 'legittimo' per la rappresaglia iraniana".

Nelle due settimane successive, l'oscuro gruppo rivendicò la responsabilità di aver incendiato un veicolo in un quartiere ebraico di Anversa, di aver dato fuoco a una sinagoga di Rotterdam, di aver provocato esplosioni vicino a una scuola ebraica e a un edificio adibito a uffici finanziari ad Amsterdam, di aver lanciato bombe incendiarie contro ambulanze destinate alla comunità ebraica a Londra e di un attacco non specificato in Grecia.

Finora, l'unico organo di stampa ad aver intervistato un membro di HAYI è CBS News, recentemente acquistata da David Ellison, il miliardario ultra-sionista figlio del maggiore finanziatore individuale delle forze armate israeliane, Larry Ellison, nonché stretto amico del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Bari Weiss, la direttrice insediata da Ellison alla CBS, si definisce una "fanatica sionista".

Con una tempistica perfetta per scatenare un'altra ondata di teatralità e isteria da parte dello stato di sicurezza riguardo al crescente antisemitismo e all'infiltrazione iraniana, gli agenti israeliani si sono subito lanciati sulla narrazione secondo cui una cellula dormiente transcontinentale delle Guardie Rivoluzionarie sarebbe stata scatenata contro il Vecchio Continente. Yossi Kuperwasser, ex capo della divisione di ricerca dell'intelligence delle Forze di Difesa Israeliane, è stato citato da un media britannico per aver confermato che l'Iran "ha cellule dormienti che potrebbero tentare di compiere attacchi terroristici". Ha aggiunto: "Probabilmente stanno lavorando per risvegliarle ora".

Per coloro che avevano ancora intatto il proprio spirito critico, la strana ondata di attacchi ha fatto scattare un campanello d'allarme, alimentando il forte sospetto di un'operazione sotto falsa bandiera.

Cui bono?

Tra gli aspetti più singolari degli attacchi presumibilmente compiuti da HAYI vi erano gli obiettivi. I paesi in cui si sono verificati gli attacchi non corrispondevano a quelli che l'Iran avrebbe probabilmente preso di mira per rappresaglia.

Il Belgio, il secondo Paese più colpito, ha esplicitamente e ripetutamente escluso un suo ingresso nella guerra tra Stati Uniti e Israele, definendola contraria al diritto internazionale. La maggior parte delle strane esplosioni si è concentrata nei Paesi Bassi, che hanno inviato una sola fregata nel Mediterraneo orientale. Tuttavia, il suo coinvolgimento impallidisce rispetto a quello di un Paese come la Francia, che non è stata colpita nemmeno una volta da HAYI, nonostante l'invio di una portaerei e di diverse altre risorse militari.

Gli attacchi iraniani contro questi paesi avrebbero quindi scarso scopo politico. Dopotutto, se gli aggressori sperassero di dissuadere gli stati da un ulteriore coinvolgimento nella guerra, probabilmente si concentrerebbero sui principali partecipanti europei, come Francia, Gran Bretagna e Italia. Eppure, solo uno di questi paesi ha subito un presunto attacco HAYI, e solo in un'unica occasione.

Nemmeno le azioni delle varie forze di polizia europee corrispondono ai dettagli dei presunti crimini. In seguito all'attacco alle ambulanze dell'organizzazione benefica ebraica Hatzalah a Londra, avvenuto il 23 marzo, la polizia ha semplicemente rilasciato i responsabili su cauzione, dimostrando un livello di clemenza che difficilmente verrebbe concesso a una sospetta spia iraniana. Per Hatzalah, l'incidente si è rivelato una benedizione sotto mentite spoglie: il governo britannico si è infatti impegnato a sostituire gratuitamente le ambulanze danneggiate con quattro veicoli nuovi di zecca, e l'organizzazione ha già sfruttato la situazione per raccogliere oltre 2 milioni di sterline in donazioni.

Al momento della pubblicazione, la polizia metropolitana di Londra non ha ancora reso noti i nomi dei due sospettati dell'attentato e la stampa britannica sembra aver già dimenticato l'accaduto.

La stessa sera dell'attentato all'ambulanza di Londra, due minorenni sono stati arrestati per aver incendiato un'auto ad Anversa, in Belgio. Sebbene il crimine sia avvenuto in un quartiere ebraico, la vittima sarebbe una donna marocchina di nome Fatia. La donna ha raccontato a un'emittente belga che la sua auto era stata presa di mira da vandali che volevano impossessarsi dei gioielli che vi custodiva.

"Che stessero effettivamente prendendo di mira gli ebrei non ha importanza", ha affermato.

Per molti esperti, i messaggi scritti di HAYI hanno sollevato seri interrogativi. Come ha dichiarato a un organo di stampa nazionale un professore olandese specializzato in gruppi militanti sciiti transnazionali: "Il fatto che questo gruppo non sappia leggere o scrivere l'arabo fluentemente come un madrelingua mi porta a non considerarlo una cellula dormiente radicalizzata e seriamente organizzata".

Nei materiali del gruppo, il logo cambia significativamente da un messaggio all'altro, suggerendo fortemente che siano stati creati frettolosamente con l'intelligenza artificiale. I comunicati contengono anche un linguaggio altamente discutibile, a cominciare da una dichiarazione del 20 marzo che faceva riferimento alla "nazione di Israele". Un post di qualche giorno dopo, in cui si rivendicava la responsabilità dell'incendio di ambulanze a Londra, faceva riferimento per ben quattro volte, in inglese e arabo, a "Israele" o "la Terra d'Israele". La traduzione in ebraico della dichiarazione ha sollevato ulteriori interrogativi, poiché si riferiva al trasferimento di un rabbino nel paese come "fare l'aliyah nella Terra d'Israele", un'espressione usata quasi esclusivamente dai sionisti.

Le trasmissioni ufficiali iraniane, come quelle di praticamente ogni gruppo di resistenza islamica al mondo, generalmente evitano di usare un linguaggio simile, che considerano una legittimazione dello stato di apartheid, e tendono a preferire termini come "regime sionista" e "Palestina occupata". Il linguaggio utilizzato nel comunicato del presunto gruppo legato all'Iran è molto più caratteristico dei modelli linguistici israeliani.

Dall'Iraq all'Australia, il passato oscuro di Israele solleva interrogativi.

Esiste, ovviamente, una spiegazione alternativa al perché qualcuno vorrebbe compiere una serie di attentati a basso impatto e relativamente innocui contro siti ebraici. La stessa strategia sarebbe stata impiegata da spie sioniste in Iraq all'inizio degli anni '50, dopo la creazione di Israele, quando furono effettuati almeno cinque attentati contro località ebraiche. Lo storico israeliano Avi Shlaim ha in seguito scoperto numerose prove che dimostrano come l'intelligence israeliana abbia perpetrato la maggior parte degli attacchi nel tentativo di incoraggiare un esodo ebraico verso Israele.

Yaakov Karkoukli, membro della resistenza sionista irachena che all'epoca lavorava a stretto contatto con la spia israeliana condannata Yusef Basri, ha dichiarato a Shlaim che si trattava di una strategia deliberata "per terrorizzare e non uccidere" gli ebrei nella regione e costringerli al reinsediamento.

Se così fosse, la strategia avrebbe funzionato alla perfezione. Nel giro di pochi anni, oltre il 95% degli ebrei iracheni sarebbe emigrato.

Questo schema sembra essersi ripetuto nei decenni successivi. Altri osservatori hanno richiamato l'attenzione su episodi bizzarri come l'attentato con autobomba del 1994 contro l'ambasciata israeliana a Londra, che causò il ferimento di venti persone, per lo più lievi. In seguito, divenne chiaro che il principale organizzatore, un uomo che si faceva chiamare "Reda Moghrabi", era scomparso. Al suo posto, due accademici palestinesi attivi nei movimenti di solidarietà locali, Samar Alami e Jawad Botmeh, furono infine condannati per cospirazione finalizzata all'attentato all'ambasciata , nonostante non si trovassero nelle vicinanze al momento dell'esplosione e nonostante la telecamera di sorveglianza dell'ambasciata israeliana, situata nelle vicinanze, avesse misteriosamente smesso di funzionare quel giorno. Entrambi conclusero in seguito che "Moghrabi" era probabilmente un agente del Mossad sotto falso nome.

Anni dopo, Annie Machon, informatrice dell'MI5, dichiarò apertamente che l'attentato del 1994 era stato un "attacco sotto falsa bandiera" orchestrato da Israele. In un'intervista, Machon osservò che l'alto funzionario dell'MI5 responsabile dell'indagine aveva concluso che "il Mossad... aveva bombardato la propria ambasciata".

L'alto funzionario dell'MI5 "ha affermato che [Israele] lo ha fatto per due motivi", ha spiegato Machon. In primo luogo, ha detto, i funzionari israeliani "facevano continue pressioni sull'MI5 per ottenere maggiori misure di sicurezza intorno alla loro ambasciata e ad altri interessi a Londra, perché a quel tempo Londra aveva la reputazione di offrire rifugio sicuro ai dissidenti arabi di tutto il mondo".

Ma “l'MI5 continuava a ripetere: 'Beh, non c'è motivo di aumentare il livello di allerta. Non avete bisogno di ulteriore protezione'. Quindi, facendo esplodere una bomba controllata all'esterno, ovviamente, hanno subito ottenuto ciò che volevano.”

In secondo luogo, ha spiegato Machon, “due palestinesi innocenti sono stati arrestati, incriminati e condannati per cospirazione finalizzata a causare quell'attacco. Erano molto attivi in ??una rete di sostegno palestinese a Londra”, che si era impegnata in “campagne a favore di persone in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza”, le quali stavano “ottenendo un notevole sostegno” in Gran Bretagna. “Arrestando queste persone, incastrandole per un attacco e rinchiudendole in prigione, l'intera rete si è frantumata e non si è ancora ripresa”.

"Questo rappresenterebbe un chiaro vantaggio politico per il Mossad a Londra, avendo incastrato queste persone innocenti per un attentato perpetrato dal Mossad stesso."

Esiste una concreta possibilità che un piano simile sia stato messo in atto in Australia in tempi molto più recenti. Quando un'ondata di attacchi contro le comunità ebraiche seguì rapidamente la decisione del Primo Ministro australiano Antony Albanese di riconoscere uno Stato palestinese nel 2025, i media australiani attribuirono immediatamente la colpa all'Iran. Questa convinzione, si scoprì in seguito, era basata anch'essa sull'influenza israeliana.

Come riportato all'epoca da The Grayzone, Sky News australiana rivelò che Israele aveva inizialmente fornito all'agenzia di intelligence australiana, ASIO, una "soffiata, o pista, in relazione a uno degli attentati incendiari" che indicava che una serie di attacchi "era stata orchestrata dall'Iran".

A dicembre, quando due simpatizzanti dell'ISIS hanno attaccato una cerimonia di Hanukkah a Bondi Beach, a Sydney, in Australia, il Primo Ministro israeliano Netanyahu ha immediatamente incolpato una non meglio specificata "cellula terroristica straniera sostenuta dall'Iran", spingendo Canberra a espellere l'ambasciatore iraniano. Ha inoltre puntato il dito contro il Primo Ministro australiano Anthony Albanese, accusandolo di aver ispirato l'attacco riconoscendo uno Stato palestinese.

Due mesi dopo, il presidente israeliano Isaac Herzog si recò a Canberra per promuovere l'offensiva pianificata da Israele contro l'Iran. Durante il suo viaggio, Herzog tenne un incontro segreto senza precedenti con il direttore generale dell'ASIO, Mike Burgess.

"Il presidente ha incontrato il direttore generale della sicurezza ed è stato informato dal team antiterrorismo dell'ASIO sul lavoro svolto in seguito all'attacco di Bondi", ha affermato un portavoce dell'ASIO dopo che l'incontro è stato reso pubblico.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Wyatt Reed è un redattore di The Grayzone. Come corrispondente internazionale, ha seguito notizie in oltre una dozzina di paesi. Seguitelo su Twitter/X all'indirizzo @wyattreed13.