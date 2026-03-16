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Chris Hedges - La guerra contro l'Iran e la distruzione di Gaza sono solo l'inizio

Gaza è solo l'inizio. Il nuovo ordine mondiale è un ordine in cui i deboli vengono annientati dai forti, lo stato di diritto non esiste, il genocidio è uno strumento di controllo e la barbarie trionfa.

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Chris Hedges - La guerra contro l'Iran e la distruzione di Gaza sono solo l'inizio

 

di Chris Hedges*

La guerra contro l'Iran e la distruzione di Gaza sono solo l'inizio. Benvenuti nel nuovo ordine mondiale. L'era della barbarie tecnologicamente avanzata. Non ci sono regole per i forti, solo per i deboli. Opporsi ai forti, rifiutarsi di piegarsi ai loro capricciosi desideri significa essere sommersi da missili e bombe.

Ospedali scuole elementari università complessi residenziali vengono ridotti in macerie. Medicistudentigiornalistipoetiscrittoriscienziatiartisti leader politici, compresi i capi delle squadre negoziali, vengono uccisi a decine di migliaia da missili e droni assassini.

Le risorse – come sanno bene i venezuelani – vengono rubate apertamente. Cibo, acqua e medicine, come in Palestina, vengono usati come armi.

Lasciateli mangiare la terra.

Organismi internazionali come le Nazioni Unite sono una farsa, inutili appendici di un'altra epoca. La sacralità dei diritti individuali, le frontiere aperte e il diritto internazionale sono svaniti. I leader più depravati della storia umana, coloro che hanno ridotto le città in cenere, ammassato popolazioni prigioniere verso luoghi di esecuzione e disseminato le terre occupate di fosse comuni e cadaveri, sono tornati con sete di vendetta.

Ripetono gli stessi stereotipi ipermascolini. Ripetono la stessa vile retorica razzista. Ripetono la stessa visione manichea del bene e del male, del bianco e nero. Ripetono lo stesso linguaggio infantile di dominio totale e violenza sfrenata.

Pagliacci assassini. Buffoni. Idioti. Si sono impadroniti delle leve del potere per realizzare le loro visioni folli e grottesche, saccheggiando lo Stato per il proprio arricchimento.

«Dopo aver assistito per mesi a un selvaggio massacro di massa, sapendo che era stato concepito, eseguito e avallato da persone molto simili a loro, che lo presentavano come una necessità collettiva, legittima e persino umana, milioni di persone ora si sentono meno a casa nel mondo», scrive Pankaj Mishra in « Il mondo dopo Gaza ». «Lo shock di questa rinnovata esposizione a un male tipicamente moderno – il male commesso nell'era premoderna solo da individui psicopatici e scatenato nel secolo scorso da governanti e cittadini di società ricche e presumibilmente civilizzate – non può essere sottovalutato. Né si può sottovalutare l'abisso morale che ci troviamo ad affrontare».

I sottomessi sono proprietà, merci da sfruttare per profitto o piacere. Il dossier Epstein svela la malattia e la spietatezza della classe dominante. Liberali. Conservatori. Rettori universitari. Accademici. Filantropi. Giganti di Wall Street. Celebrità. Democratici. Repubblicani.

Si crogiolano in un edonismo sfrenato. Frequentano scuole private e usufruiscono di cure mediche private. Sono avvolti in bolle autoreferenziali da adulatori, pubblicitari, consulenti finanziari, avvocati, servitori, autisti, guru dell'auto-aiuto, chirurghi plastici e personal trainer. Risiedono in tenute sorvegliate a vista e trascorrono le vacanze su isole private. Viaggiano su jet privati ??e yacht giganteschi. Vivono in un'altra realtà, quella che il giornalista del Wall Street Journal Robert Frank definisce il mondo di "Richistan", un mondo di Xanadu privato dove organizzano baccanali degni di Nerone, stringono accordi perfidi, accumulano miliardi e scartano coloro che usano, bambini compresi, come se fossero rifiuti. Nessuno in questa cerchia magica è chiamato a rispondere delle proprie azioni. Nessun peccato è troppo depravato. Sono parassiti umani. Sventrano lo Stato per profitto personale. Terrorizzano le "razze inferiori della terra". Hanno stroncato gli ultimi, deboli rimasugli della nostra società aperta.

«Non ci sarà più curiosità, né godimento del processo vitale», scrive George Orwell in «1984». «Tutti i piaceri concorrenti saranno distrutti. Ma sempre – non dimenticarlo, Winston – sempre ci sarà l'ebbrezza del potere, in costante aumento e sempre più sottile. Sempre, in ogni istante, ci sarà il brivido della vittoria, la sensazione di calpestare un nemico indifeso.
Se vuoi un'immagine del futuro, immagina uno stivale che schiaccia un volto umano – per sempre».

Uomini armati e mascherati invadono le strade degli Stati Uniti e uccidono civili, compresi i cittadini. I burattini al potere spendono miliardi per trasformare magazzini in centri di detenzione e campi di concentramento. Insistono sul fatto che ospiteranno solo gli immigrati clandestini e i criminali, ma la nostra classe dirigente globale mente come respira. Ai loro occhi, siamo feccia, o obbedienti ciecamente e incondizionatamente o criminali. Non ci sono vie di mezzo.

Questi campi di concentramento, dove non c'è un giusto processo e le persone spariscono, sono stati progettati per noi. E con "noi" intendo i cittadini di questa repubblica morta. Eppure stiamo a guardare, attoniti, increduli, aspettando passivamente la nostra stessa schiavitù.

Non ci vorrà molto.

La brutalità che si consuma in Iran, Libano e Gaza è la stessa brutalità che affrontiamo in patria. Coloro che perpetrano il genocidio, i massacri di massa e la guerra non provocata contro l'Iran sono gli stessi che stanno smantellando le nostre istituzioni democratiche.

L'antropologo sociale Arjun Appadurai definisce ciò che sta accadendo "una vasta correzione malthusiana a livello mondiale" che "mira a preparare il mondo ai vincitori della globalizzazione, eliminando il fastidioso rumore dei perdenti".

Oh, dicono i critici, non essere così pessimista. Non essere così negativo. Dov'è la speranza? In realtà, non è poi così male.

Se credi a questo, fai parte del problema, sei un ingranaggio inconsapevole nella macchina del nostro stato fascista in rapido consolidamento.

La realtà finirà per far implodere queste fantasie "piene di speranza", ma a quel punto sarà troppo tardi.

La vera disperazione non è il risultato di un'interpretazione accurata della realtà. La vera disperazione deriva dalla resa, attraverso la fantasia o l'apatia, a un potere maligno. La vera disperazione è impotenza. E la resistenza, una resistenza significativa, anche se quasi certamente destinata al fallimento, è un atto di emancipazione. Conferisce autostima. Conferisce dignità. Conferisce capacità di agire. È l'unica azione che ci permette di usare la parola speranza.

Gli iraniani, i libanesi e i palestinesi sanno che non c'è modo di placare questi mostri. Le élite globali non credono a nulla. Non provano nulla . Non ci si può fidare di loro. Mostrano i tratti distintivi di tutti gli psicopatici: fascino superficiale, grandiosità e senso di superiorità, bisogno di stimoli costanti, propensione alla menzogna, all'inganno, alla manipolazione e incapacità di provare rimorso o colpa. Disprezzano come debolezza le virtù dell'empatia, dell'onestà, della compassione e dell'abnegazione. Vivono secondo il credo dell'Io. Io. Io.

«Il fatto che milioni di persone condividano gli stessi vizi non trasforma questi vizi in virtù, il fatto che condividano tanti errori non li rende verità, e il fatto che milioni di persone condividano le stesse forme di patologia mentale non rende queste persone sane», scrive Eric Fromm in «La società sana».

Abbiamo assistito al male per quasi tre anni a Gaza. Ora lo vediamo in Libano e in Iran. Vediamo questo male giustificato o mascherato dai leader politici e dai media.

Il New York Times, in una pagina degna di Orwell, ha inviato una nota interna a giornalisti e redattori intimando loro di evitare termini come "campi profughi", "territorio occupato", "pulizia etnica" e, naturalmente, "genocidio" quando scrivono di Gaza. Chi nomina e denuncia questo male viene diffamato, messo al bando ed epurato dai campus universitari e dalla sfera pubblica. Viene arrestato e deportato. Un silenzio paralizzante sta calando su di noi, il silenzio di tutti gli stati autoritari. Chi non adempie al proprio dovere, chi non applaude alla guerra contro l'Iran, rischia la revoca della licenza di trasmissione, come proposto dal presidente della FCC Brendan Carr .

Abbiamo dei nemici. Non sono in Palestina. Non sono in Libano. Non sono in Iran. Sono qui. Tra noi. Dettano le nostre vite. Sono traditori dei nostri ideali. Sono traditori del nostro Paese. Immaginano un mondo di schiavi e padroni. Gaza è solo l'inizio. Non ci sono meccanismi interni per le riforme. Possiamo solo ostacolare o arrenderci.

Quelle sono le uniche opzioni rimaste.

*Giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per quindici anni per il New York Times, dove ha ricoperto il ruolo di redattore capo per il Medio Oriente e per i Balcani. In precedenza, ha lavorato all'estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR. È il conduttore dello Show The Chris Hedges Report.

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