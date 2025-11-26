Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Una finestra aperta
  • CINA

Cina, veicoli a nuova energia cinesi: un motore verde per la mobilità sostenibile globale

373
Cina, veicoli a nuova energia cinesi: un motore verde per la mobilità sostenibile globale

 

di CGTN

Da gennaio a ottobre 2025, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia in Cina hanno continuato a registrare un significativo aumento. Le vendite hanno raggiunto il 51,6% del totale delle autovetture nuove, superando per la prima volta la metà della quota di mercato. Un reportage di Reuters sottolinea come le vendite di veicoli a nuova energia cinesi in Europa nei primi otto mesi del 2025 siano quasi raddoppiate, evidenziando che la competitività dei marchi cinesi risiede non solo nel prezzo, ma soprattutto nella tecnologia e nella percezione di valore offerta.

Lo sviluppo dell'industria cinese dei veicoli a nuova energia è sostenuto da un solido sistema d'innovazione sistemica e integrata. Negli ultimi dieci anni, sfruttando la transizione verso elettrificazione e intelligenza, la Cina ha accelerato la creazione di un sistema industriale completo. Sul fronte tecnologico, ha sempre perseguito l'innovazione, accelerando ricerca e sviluppo con progressi significativi in tecnologie quali ricarica innovativa, propulsione ad alta efficienza e ricarica ad alta tensione. Quanto alle infrastrutture, è stata realizzata la rete di ricarica per veicoli elettrici più grande ed estesa del mondo. La Cina sostiene la cooperazione vantaggiosa per tutti, e sempre più aziende automobilistiche globali si stanno integrando nella catena industriale cinese dei veicoli a nuova energia, accelerando la trasformazione verso elettrificazione e intelligenza.

La Cina è diventata il più grande mercato globale per i veicoli a nuova energia. Il vigoroso sviluppo dell'industria cinese non solo sostiene lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, ma soddisfa anche la domanda globale di veicoli a nuova energia di alta qualità. Nel 2024 i veicoli a nuova energia cinesi sono stati esportati in oltre 180 Paesi, contribuendo a ridurre le emissioni mondiali di carbonio di oltre 50 milioni di tonnellate. Guardando al futuro, l'industria cinese continuerà a impiegare la propria forza industriale, caratterizzata da apertura e collaborazione, per fornire impulso chiave alla transizione globale verso mobilità a basse emissioni. Ciò rappresenta sia un solido sostegno all'impegno cinese per lo sviluppo verde, sia una chiara dimostrazione del ruolo della Cina come grande nazione responsabile, contribuendo significativamente alla governance climatica globale.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Una finestra aperta

La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

La Settimana Cina-Italia della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione spinge la cooperazione tecnologica verso nuovi traguardi

18 Novembre 2025 09:00
La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE

La partecipazione italiana all’ottava edizione della CIIE

10 Novembre 2025 11:00
Il 15° Piano Quinquennale cinese e le prospettive della cooperazione sino-italiana

Il 15° Piano Quinquennale cinese e le prospettive della cooperazione sino-italiana

05 Novembre 2025 11:30
Opportunità del XV Piano Quinquennale: nuovi investimenti e fabbriche di imprese straniere

Opportunità del XV Piano Quinquennale: nuovi investimenti e fabbriche di imprese straniere

27 Ottobre 2025 11:30
La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

La governance cinese vista da Hangzhou, capitale cinese dell’economia digitale

17 Ottobre 2025 12:30
Dal concetto alla pratica: la Cina e lo sviluppo globale delle donne

Dal concetto alla pratica: la Cina e lo sviluppo globale delle donne

10 Ottobre 2025 12:00
70 anni di Xinjiang: sviluppo, apertura e unità

70 anni di Xinjiang: sviluppo, apertura e unità

10 Ottobre 2025 11:30
Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace

Rivelare le prove di crimini demoniaci: ricordare le tenebre della storia per illuminare un futuro di pace

19 Settembre 2025 12:30
EUROPA

Crosetto e il Totalitarismo di Guerra: chi non pensa come la NATO è un nemico della Nazione

18948
AMERICA LATINA

Pino Arlacchi - Invasione-suicidio: ecco perché Trump fallirà col Venezuela

15639
RUSSIA

Il monito di Mosca dopo il sabotaggio in Polonia: "State giocando con il fuoco"

13410
EUROPA

Marco Travaglio - Crosetto double face

12728

Angelo d'Orsi - Europa ridotta a cadavere politico

11806
EUROPA

Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

11093
EUROPA

Famiglia nel bosco, la propaganda neoliberista è l'unica vincitrice

10995
EUROPA

Solidarietà a Enzo Iacchetti per l'assurda querela ricevuta dall'UCEI

10498
MEDITERRANEO

Siria, gli alawiti si mobilitano contro i massacri settari del governo

RUSSIA

Zakharova accusa l'Europa: "Vuole ostacolare una soluzione pacifica in Ucraina"

NORD-AMERICA

Crisi Ucraina: Trump annuncia un piano di pace "perfezionato"

RUSSIA

La Russia "ha pronta" la risposta al possibile sequestro dei beni da parte dell'UE

RUSSIA

Il consigliere di Putin rivela la data della visita di Witkoff in Russia

RUSSIA

L'attacco di Lavrov al circo mediatico della diplomazia europea

AMERICA LATINA

La strategia di Trump contro il Venezuela: dalla diplomazia coercitiva all’aggressione militare

AMERICA LATINA

Petro svela la vera causa dell' invasione del Venezuela

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte "I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte

"I nuovi mostri" - Gabriele Guzzi e Clara Habte

  • 18 Novembre 2025 23:00
Famiglia nel bosco, la propaganda neoliberista è l'unica vincitrice Famiglia nel bosco, la propaganda neoliberista è l'unica vincitrice

Famiglia nel bosco, la propaganda neoliberista è l'unica vincitrice

  • 25 Novembre 2025 06:00
La "Pipeline" degli aiuti a Kiev e il precedente dell'Afghanistan di Loretta Napoleoni La "Pipeline" degli aiuti a Kiev e il precedente dell'Afghanistan

La "Pipeline" degli aiuti a Kiev e il precedente dell'Afghanistan

  • 25 Novembre 2025 06:00
Dalla Napoli che amò al Sud del mondo che difese: il Maradona eterno di Fabrizio Verde Dalla Napoli che amò al Sud del mondo che difese: il Maradona eterno

Dalla Napoli che amò al Sud del mondo che difese: il Maradona eterno

  • 25 Novembre 2025 20:50
Trump abbandona i vassalli europei e la NATO?   di Giuseppe Masala Trump abbandona i vassalli europei e la NATO?  

Trump abbandona i vassalli europei e la NATO?  

  • 24 Novembre 2025 10:00
Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas” di Michelangelo Severgnini Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas”

Testimonianze esclusive da Gaza: “Nessuna autorità attendibile può governare Gaza al posto di Hamas”

  • 20 Novembre 2025 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, veicoli a nuova energia cinesi: un motore verde per la mobilità sostenibile globale   Una finestra aperta Cina, veicoli a nuova energia cinesi: un motore verde per la mobilità sostenibile globale

Cina, veicoli a nuova energia cinesi: un motore verde per la mobilità sostenibile globale

  • 26 Novembre 2025 10:00
La potenza di calcolo intelligente della Cina è tra le prime al mondo La potenza di calcolo intelligente della Cina è tra le prime al mondo

La potenza di calcolo intelligente della Cina è tra le prime al mondo

  • 26 Novembre 2025 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? di Raffaella Milandri Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

  • 21 Novembre 2025 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ma che c'entra La Russa con Pasolini? di Paolo Desogus Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

Ma che c'entra La Russa con Pasolini?

  • 15 Novembre 2025 11:00
Nel “bunker” di Maduro di Geraldina Colotti Nel “bunker” di Maduro

Nel “bunker” di Maduro

  • 16 Ottobre 2025 17:29
Fulvio Grimaldi - SIRIA, NAZIONICICIDO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'. E le stelle stanno a guardare Fulvio Grimaldi - SIRIA, NAZIONICICIDO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'. E le stelle stanno a guardare

Fulvio Grimaldi - SIRIA, NAZIONICICIDO SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA'. E le stelle stanno a guardare

  • 25 Novembre 2025 08:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo di Alessandro Mariani Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

Caccia alle Streghe, Zakharova e non solo

  • 08 Novembre 2025 12:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza? di Marinella Mondaini Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

  • 18 Novembre 2025 07:00
Nessun altro posto di Giuseppe Giannini Nessun altro posto

Nessun altro posto

  • 17 Novembre 2025 10:30
Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza? di Antonio Di Siena Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

  • 24 Novembre 2025 13:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Il non voto. Un grave pericolo di Michele Blanco Il non voto. Un grave pericolo

Il non voto. Un grave pericolo

  • 25 Novembre 2025 14:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa di Giorgio Cremaschi I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

I tre NO al (grave) comunicato del Quirinale dopo il Consiglio Supremo della Difesa

  • 18 Novembre 2025 07:01
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti