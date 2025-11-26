Cina, veicoli a nuova energia cinesi: un motore verde per la mobilità sostenibile globale

di CGTN

Da gennaio a ottobre 2025, la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia in Cina hanno continuato a registrare un significativo aumento. Le vendite hanno raggiunto il 51,6% del totale delle autovetture nuove, superando per la prima volta la metà della quota di mercato. Un reportage di Reuters sottolinea come le vendite di veicoli a nuova energia cinesi in Europa nei primi otto mesi del 2025 siano quasi raddoppiate, evidenziando che la competitività dei marchi cinesi risiede non solo nel prezzo, ma soprattutto nella tecnologia e nella percezione di valore offerta.

Lo sviluppo dell'industria cinese dei veicoli a nuova energia è sostenuto da un solido sistema d'innovazione sistemica e integrata. Negli ultimi dieci anni, sfruttando la transizione verso elettrificazione e intelligenza, la Cina ha accelerato la creazione di un sistema industriale completo. Sul fronte tecnologico, ha sempre perseguito l'innovazione, accelerando ricerca e sviluppo con progressi significativi in tecnologie quali ricarica innovativa, propulsione ad alta efficienza e ricarica ad alta tensione. Quanto alle infrastrutture, è stata realizzata la rete di ricarica per veicoli elettrici più grande ed estesa del mondo. La Cina sostiene la cooperazione vantaggiosa per tutti, e sempre più aziende automobilistiche globali si stanno integrando nella catena industriale cinese dei veicoli a nuova energia, accelerando la trasformazione verso elettrificazione e intelligenza.

La Cina è diventata il più grande mercato globale per i veicoli a nuova energia. Il vigoroso sviluppo dell'industria cinese non solo sostiene lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, ma soddisfa anche la domanda globale di veicoli a nuova energia di alta qualità. Nel 2024 i veicoli a nuova energia cinesi sono stati esportati in oltre 180 Paesi, contribuendo a ridurre le emissioni mondiali di carbonio di oltre 50 milioni di tonnellate. Guardando al futuro, l'industria cinese continuerà a impiegare la propria forza industriale, caratterizzata da apertura e collaborazione, per fornire impulso chiave alla transizione globale verso mobilità a basse emissioni. Ciò rappresenta sia un solido sostegno all'impegno cinese per lo sviluppo verde, sia una chiara dimostrazione del ruolo della Cina come grande nazione responsabile, contribuendo significativamente alla governance climatica globale.