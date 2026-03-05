Cina, aziende a capitali esteri danno il via a un nuovo anno intenso

di CGTN

All'alba del nuovo anno, nuovi progetti di investimento esteri hanno iniziato ad operare in tutta la Cina. Il produttore tedesco di attrezzature ambientali HUBER?RANNER Environmental Equipment (Taicang) Co., Ltd, ha inaugurato la sua nuova sede per l'Asia-Pacifico a Taicang, nella provincia del Jiangsu, con un investimento complessivo di 500 milioni di yuan. La finlandese KONE Elevators Co., Ltd punta sull'aggiornamento e la ristrutturazione degli ascensori come nuovo motore di crescita per le sue attività in Cina.

Quest'anno, molte aziende a capitali esteri in Cina, stanno aumentando la produzione ed espandendo le loro attività, cogliendo le nuove opportunità di sviluppo offerte dal Paese. Il recente “Rapporto sulla fiducia delle imprese” pubblicato dalla Camera di Commercio tedesca in Cina, mostra che il 93% delle aziende tedesche nel Paese prevede di continuare a svilupparsi nel mercato cinese, e oltre la metà delle imprese intervistate aumenterà i propri investimenti.

Non a caso, il 25 febbraio, primo giorno della visita ufficiale in Cina del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, Cina e Germania hanno firmato documenti di cooperazione in settori quali la transizione verde, le dogane, lo sport e i media. Successivamente, Merz ha pubblicato un post in cinese sui social media, affermando: 'Vogliamo rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra Germania e Cina.’, sottolineando che la cooperazione sino-tedesca porta enormi benefici a entrambi i Paesi.

Dietro la vivace realizzazione di questi progetti a finanziamento estero, c'è il costante avanzamento dell'apertura istituzionale della Cina. Dalla continua riduzione della lista negativa per l'accesso agli investimenti esteri, al continuo ampliamento del catalogo delle industrie che incoraggiano gli investimenti stranieri; dal funzionamento regolare delle tavole rotonde con le imprese a capitale estero, ai servizi mirati dedicati ai progetti chiave a finanziamento estero ecc., una serie di misure coordinate per gli investimenti esteri, continua a rendere sempre più attraente la prospettiva di 'Investire in Cina'. In un contesto di debole ripresa dell'economia mondiale, la Cina mantiene comunque uno spazio di crescita ragionevole, i vantaggi di un mercato di dimensioni gigantesche, un sistema industriale completo e un ambiente imprenditoriale in continuo miglioramento, mostrando ai diversi paesi i benefici della cooperazione.

Durante il 15° Piano quinquennale, la Cina avanzerà costantemente verso uno sviluppo di alta qualità, e continuerà ad espandere l'apertura di alto livello verso il mondo. Ciò consentirà a un maggior numero di progetti finanziati dall’estero di radicarsi, crescere e prosperare, offrendo stabilità e opportunità nell'economia globale.