Rubio gela l'Europa: 'Senza gli Stati Uniti la NATO non esiste'

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che se il suo Paese ritirasse le truppe dall'Europa, ciò porterebbe alla fine della NATO.

"Senza gli Stati Uniti, la NATO non esiste. Voglio dire, tutti lo riconoscono, compresa la NATO. Se domani decidessimo di ritirare le nostre truppe dall'Europa, sarebbe la fine della NATO . Lo sanno. E quell'impegno rimane: non abbiamo ritirato le truppe dalla NATO", ha dichiarato durante un'intervista ad Al Jazeera.

????????Secondo Rubio, questa decisione degli Stati Uniti sarebbe "la fine della NATO" https://t.co/MEkFGOqQNK pic.twitter.com/7g4O0ExQDm – RT en Español (@ActualidadRT) 31 marzo 2026

Rubio ha rilasciato queste dichiarazioni dopo che l'intervistatore aveva affermato che la parte europea sostiene che Washington stia inviando "messaggi contraddittori" e che intenda disconnettersi dalla regione.

"Se qualcuno in Europa vi ha detto questo, sta mentendo spudoratamente, perché gli Stati Uniti hanno decine di migliaia di soldati dislocati in tutta la regione e miliardi di dollari in armamenti schierati in Europa. Tutto ciò serve a difendere l'Europa, non gli Stati Uniti , ma a difendere l'Europa da qualsiasi attacco. Ovunque", ha affermato.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it