Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

di CGTN

In un anno, i robot umanoidi cinesi sono passati dal ballare lo Yangge a fianco degli umani a eseguire capriole, combattimenti con la spada e azioni ad altissimo impatto. Dopo aver visto dal vivo l’esibizione, posso dirvi: non è un'illusione ottica né un effetto speciale.

Dietro c'è una strategia chiara: innovazione continua e investimenti massicci in AI e robotica. Oggi i robot non sono più giocattoli. Entreranno nelle fabbriche, nei negozi, nelle nostre case. Siamo pronti?