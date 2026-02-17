Abbonati / Sostienici
Cortina 2026. Telecronista della TV svizzera indignato per la partecipazione israeliana (VIDEO)

Cortina 2026. Telecronista della TV svizzera indignato per la partecipazione israeliana (VIDEO)

 

"L’israeliano Adam Edelman, al suo debutto olimpico, si definisce — cito — «sionista fino al midollo» e in passato ha pubblicato sui social diversi messaggi a sostegno dell’offensiva israeliana su Gaza, descritta come un genocidio dalla Commissione d’inchiesta dell’ONU". Un telecronista svizzero ha presentato con estremo coraggio lo scandalo della partecipazione della squadra israeliana di bob alle olimpiadi di Cortina. 

"Edelman ha inoltre definito il conflitto «la guerra più moralmente giusta», ha deriso una scritta “Free Palestine” sui muri di Lillehammer durante una tappa di Coppa del Mondo e in un’occasione ha invitato i suoi follower a “mandare forza” a un compagno della squadra israeliana impegnato in operazioni militari a Gaza nel 2023", ha proseguito nella sua telecronaca.

"La sua presenza ai Giochi di Cortina solleva quindi interrogativi, dal momento che il CIO aveva indicato come non eleggibili gli atleti che avessero sostenuto pubblicamente o partecipato attivamente a conflitti armati, sia di persona sia tramite i propri canali social. Una regola applicata, ad esempio, anche agli atleti russi, alcuni dei quali sono stati ammessi solo sotto bandiera neutrale", ha proseguito.

Qui il video con sottotitoli in italiano

