L'ombra di Kushner sulla Casa Bianca: manipolati i dati sugli attacchi missilistici iraniani

Fonti hanno riferito a The Cradle il 1° aprile che una "corrente filo-israeliana" all'interno della Casa Bianca, guidata da Jared Kushner, avrebbe fornito al presidente statunitense Donald Trump "informazioni manipolate" che minimizzano la frequenza degli attacchi missilistici iraniani e riducono al minimo le vittime causate dagli attacchi della resistenza irachena e libanese

Inoltre, informazioni trapelate dal Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (NSC) indicano che, nelle ultime 72 ore, alti funzionari, tra cui il Segretario alla Guerra Pete Hegseth e il Segretario di Stato Marco Rubio, hanno spinto Trump verso un "piano di escalation più ampio" in vista del suo discorso del 1° aprile.

L'operazione di disinformazione coinvolgerebbe anche la manipolazione dei dati sulle vittime forniti dal ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir , e recenti dichiarazioni rilasciate dal primo ministro Benjamin Netanyahu ai media in lingua ebraica.

Le fonti hanno indicato che, con l'avvicinarsi di questa escalation, i funzionari pacifisti negli Stati Uniti, insieme ai governi europei e regionali, hanno espresso il timore che l'Iran possa arrivare a uno "scenario di battaglia devastante", sulla base dell'andamento della guerra di 33 giorni.

"Questo comporterebbe la distruzione delle infrastrutture di produzione petrolifera saudite e delle infrastrutture elettriche israeliane, seguita dalla destabilizzazione e dalla chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab e, in ultima analisi, dal ritiro dal Trattato di non proliferazione", hanno affermato le fonti.

Mercoledì sera, The Intercept ha riportato che il Pentagono si "rifiuta" di riconoscere che almeno 750 soldati statunitensi sono rimasti feriti o uccisi in Asia occidentale dall'ottobre 2023, e ha accusato i funzionari del CENTCOM di "insabbiamento delle vittime".

Queste informazioni giungono mentre Trump si appresta a tenere un discorso alle 21:00 di mercoledì per "dichiarare la vittoria" nella sua guerra di aggressione contro l'Iran, come confermato a POLITICO da fonti a conoscenza dei fatti .

Ci si aspetta che il presidente "deponga duramente gli alleati della NATO come capri espiatori per la questione più importante e irrisolta della guerra, ovvero le continue restrizioni imposte dall'Iran al traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz".

Trump ha anche minacciato di uscire dalla NATO e ha insistito sul fatto che le nazioni che dipendono dal carburante proveniente dal Golfo Persico dovrebbero "farsi coraggio, andare allo Stretto e prenderselo".

Mercoledì, il Financial Times (FT) ha riportato che Trump ha minacciato di "interrompere le spedizioni di armi" all'Ucraina se l'Europa non si unirà a una coalizione per strappare il controllo dello Stretto di Hormuz all'Iran, che a quanto pare ha istituito un " sistema formale " per consentire alle navi di nazioni amiche il passaggio sicuro attraverso questa via d'acqua strategica.

Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, almeno 10 paesi in tutto il mondo hanno adottato misure ufficiali di emergenza o di crisi a causa delle interruzioni nell'approvvigionamento di carburante derivanti dal conflitto.

Allo stesso tempo, le nazioni ricche di petrolio dell'Asia occidentale, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait e Iraq, si trovano ad affrontare interruzioni della produzione, problemi di stoccaggio e dichiarazioni di forza maggiore a causa dei continui attacchi di rappresaglia da parte della Repubblica islamica.

Il discorso di vittoria di Trump andrà in onda lo stesso giorno dell'Onda 89 dell'Operazione True Promise 4, che ha visto un'operazione congiunta del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) Aerospace Force, delle Forze Armate Yemenite (YAF) e di Hezbollah contro Israele.