Israele bombarda l'abitazione di Kharazi: colpito il diplomatico dei colloqui segreti

Kamal Kharazi, importante consigliere di politica estera iraniano ed ex diplomatico, è rimasto gravemente ferito in un attacco aereo israelo-americano contro la sua abitazione il 1° aprile, attacco in cui ha perso la vita la moglie.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa iraniana Nour News , l'attacco ha colpito la sua abitazione a Teheran. È stato trasportato in ospedale per le cure e si trova in condizioni critiche.

"Abbiamo assistito a quello che sembra un tentativo di assassinio contro l'ex ministro degli Esteri, Kamal Kharazi... Non sappiamo perché sia ??stato preso di mira. È stato gravemente ferito e sua moglie è stata uccisa", ha dichiarato il corrispondente di Al Jazeera nella capitale iraniana.

Kharazi ha precedentemente ricoperto la carica di ministro degli Esteri iraniano ed è ora un importante consigliere di politica estera, a capo del Consiglio strategico iraniano per le relazioni estere.

Il New York Times (NYT) ha citato due funzionari iraniani secondo i quali Kharazi sarebbe stato coinvolto nel coordinamento con il Pakistan per un potenziale incontro tra Teheran e il vicepresidente statunitense JD Vance.

Il rapporto descriveva l'attacco israeliano come un tentativo di ostacolare qualsiasi sforzo di dialogo o diplomazia.

All'inizio di questo mese, Kharazi aveva rilasciato un'intervista alla CNN. "Trump ha ingannato gli altri e non ha mantenuto le sue promesse, e lo abbiamo constatato in due occasioni durante le trattative: mentre eravamo impegnati in una negoziazione, ci hanno attaccato", ha dichiarato Kharazi all'emittente statunitense, aggiungendo di non vedere "alcun margine per la diplomazia" nella fase attuale.

Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, alla fine di febbraio, oltre 2.000 iraniani sono stati uccisi dagli attacchi israeliani e statunitensi contro il Paese.

Gli attacchi hanno danneggiato più di 90.000 abitazioni, 300 strutture sanitarie e almeno 760 scuole.

Teheran ha continuato a intensificare la sua campagna di rappresaglia senza precedenti, con attacchi contro Israele e le basi militari statunitensi in tutta l'Asia occidentale.

Lo Stretto di Hormuz, via di passaggio per almeno il 20% dell'energia mondiale, è stato chiuso a Washington e ai suoi alleati dalla Repubblica Islamica. Le forze iraniane hanno preso di mira diverse petroliere che hanno tentato di attraversarlo violando gli avvertimenti.

I prezzi dell'energia stanno aumentando vertiginosamente a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Teheran ha respinto i colloqui per il cessate il fuoco e afferma che continuerà a combattere finché le sue richieste non saranno soddisfatte.

Secondo quanto riferito, Teheran chiede la chiusura delle basi militari statunitensi nella regione, risarcimenti finanziari, la fine di tutte le guerre nella regione, Libano compreso, e un meccanismo che le consenta di esercitare la sovranità sullo Stretto di Hormuz.