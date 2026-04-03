RFI: i droni ucraini che hanno danneggiato la metaniera russa nel Mediterraneo sono partiti dalla Libia



di Francesco Fustaneo

Un'esclusiva di RFI rivela i dettagli dell'operazione e certifica come la guerra tra Ucraina e Russia si sia estesa anche alle acque del Mediterraneo, con la Libia trasformata in una piattaforma di lancio contro gli interessi di Mosca.

Il 4 marzo 2026, una metaniera russa, l'Arctic Metagaz, è stata colpita in pieno Mediterraneo mentre si dirigeva verso l’ Egitto. La nave faceva parte della cosiddetta "flotta fantasma" russa, utilizzata per eludere le sanzioni internazionali. Ora, un'inchiesta di RFI conferma che dietro l'attacco c'è l'Ucraina, e che i droni sono partiti dalla Libia.

Secondo due fonti libiche ben informate, che hanno parlato sotto anonimato, il velivolo utilizzato è stato un drone navale autonomo di superficie di tipo Magura V5, prodotto dall'Ucraina e già impiegato con successo nel Mar Nero. Il drone è stato lanciato da una base ucraina situata nella città di Zaouia, a circa 50 chilometri da Tripoli, vicino al complesso petrolifero di Mellitah.

L'attacco ha centrato la sala motori della metaniera, provocando l'allagamento rapido dei locali e il blocco completo dell'imbarcazione, attualmente alla deriva nel Mediterraneo, dopo il tentativo fallito di rimorchio operato dai libici .

RFI riporta poi di come 200 militari ucraini siano dispiegati su tre basi libiche.

L'inchiesta svela che non si è trattato di un'azione isolata.

Dall’ ottobre del 2025, con l'accordo del governo di Tripoli guidato da Abdelhamid Dbeibah, oltre 200 ufficiali ed esperti dell'esercito ucraino sono dispiegati su tre siti:

· Misrata: all'interno dell'Accademia dell'Aeronautica, dove già operano forze turche, italiane, statunitensi e britanniche.

· Zaouia (Mellitah) : una base completamente equipaggiata per il lancio di droni aerei e navali, con accesso diretto al mare.

· Tripoli: un centro di coordinamento presso la 111ª brigata dell'esercito libico.

In cambio del supporto logistico, Kiev fornirebbe formazione ai militari libici sull'uso di droni, promettendo future forniture di armi e investimenti nel settore petrolifero.

Il 4 marzo non è stato il primo episodio. Già il 19 dicembre 2025, una petroliera russa della flotta fantasma, la Qendil, era stata colpita da un drone partito da Misrata mentre navigava a 250 chilometri dalle coste libiche. Anche in quel caso, l'Ucraina aveva rivendicato l'azione senza specificare il luogo di lancio.

Le rivelazioni di RFI confermano che la Libia è il Mediterraneo diventata a tutti gli effetti un teatro di guerra. Il governo Dbeibah e le autorità ucraine non hanno commentato ufficialmente, mentre il parlamento libico di Bengasi ha denunciato una "violazione della sovranità nazionale".

Francesco Fustaneo Laureato in Scienze Economiche e Finanziarie presso l'Università degli Studi di Palermo.

Giornalista pubblicista dal 2014, ha scritto su diverse testate giornalistiche e riviste tra cui l'AntiDiplomatico, Contropiano, Marx21, Quotidiano online del Giornale di Sicilia.

Si interessa di geopolitica, politica italiana, economia e mondo sindacale