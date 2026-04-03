Scandalo al Pentagono: 'Insabbiate le vittime della guerra in Iran

Secondo una nuova inchiesta pubblicata il 1° aprile da The Intercept, quasi 750 soldati statunitensi sono rimasti feriti o uccisi dall'ottobre 2023, e un funzionario della difesa avrebbe affermato che Washington è impegnata in un "insabbiamento delle vittime".

Almeno 15 soldati sono rimasti feriti la scorsa settimana in un attacco iraniano contro una base aerea in Arabia Saudita, come confermato da due funzionari alla testata giornalistica, aggiungendo che "centinaia di militari statunitensi sono stati uccisi o feriti nella regione da quando gli Stati Uniti hanno lanciato la guerra contro l'Iran poco più di un mese fa".

Nell'articolo si aggiunge che gli aggiornamenti del CENTCOM sono obsoleti.

"Dall'inizio dell'operazione Epic Fury, circa 303 militari statunitensi sono rimasti feriti", ha dichiarato all'inizio di questa settimana Tim Hawkins, portavoce del CENTCOM.

The Intercept ha scoperto che "il commento risaliva a tre giorni prima ed escludeva almeno 15 feriti nell'attacco di venerdì alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita", aggiungendo che "il comando non ha risposto alle ripetute richieste di dati aggiornati".

L'esercito statunitense si è inoltre rifiutato di fornire alla testata il numero di morti dall'inizio della guerra contro l'Iran. The Intercept afferma che si tratta di "almeno 15". Washington non ha ammesso pubblicamente più di 13 morti.

"Questo è, ovviamente, un argomento che [il Segretario alla Guerra Pete] Hegseth e la Casa Bianca vogliono tenere strettamente segreto", ha affermato il funzionario della difesa, rimasto anonimo.

Il rapporto accusa l'esercito statunitense di "nascondere le perdite".

Secondo quanto riportato da The Intercept , nel 2024 il governo dell'ex presidente Joe Biden avrebbe fornito informazioni dettagliate sugli attacchi alle basi statunitensi iniziati dopo l'inizio del genocidio di Gaza.

Almeno 175 soldati sono rimasti feriti o uccisi a seguito di questi attacchi, compresi i tre deceduti nel gennaio 2024 quando un drone iracheno ha colpito una base al confine tra Giordania e Siria.

Questo numero non include gli appaltatori. "Le statistiche mostrano che nel solo 2024 si sono verificati quasi 12.900 casi di infortuni tra gli appaltatori nell'area operativa del CENTCOM. Oltre 3.700 di questi erano infortuni non mortali molto gravi, tra cui lesioni cerebrali traumatiche, che hanno richiesto più di sette giorni di assenza dal lavoro", rivela il rapporto.

Secondo The Intercept , diciotto contractor sono rimasti uccisi, tutti in Iraq. "È probabile che le cifre siano significativamente sottostimate, ma se si aggiungesse anche solo la piccola percentuale di contractor feriti, il numero di vittime tra gli americani e coloro che si trovano nelle basi statunitensi potrebbe superare le 13.600".

I dati diffusi dal governo del presidente statunitense Donald Trump, d'altro canto, "mancano di dettagli e chiarezza".

"Il CENTCOM e la Casa Bianca dovrebbero fornire informazioni accurate e tempestive sui costi e le perdite umane coinvolte in questa guerra. Dopotutto, sono i contribuenti americani a finanziarla e la prosperità e il benessere economico degli Stati Uniti vengono compromessi da questo conflitto", ha affermato Jennifer Kavanagh, direttrice dell'analisi militare presso il think tank Defense Priorities.

"È chiaro da anni che la rapida proliferazione di droni e missili a basso costo avrebbe messo a rischio le basi statunitensi e i radar di rilevamento precoce degli Stati Uniti nella regione, eppure il Pentagono ha fatto ben poco per proteggerli. La mancata volontà di investire in infrastrutture più sicure è stata una scelta. Il Congresso dovrebbe considerare questo fallimento come la prova che semplicemente dare più soldi al Pentagono non è la strada per la sicurezza nazionale", ha aggiunto, sottolineando: "Sarebbe meglio se le basi in tutta la regione venissero chiuse definitivamente".

Il generale statunitense in pensione Joseph Votel, ex capo del CENTCOM, ha affermato che Washington non ha adottato misure sufficienti per proteggere le truppe dall'inevitabile rappresaglia iraniana. "Era risaputo che, in caso di attacco, l'Iran avrebbe reagito contro le nostre basi, installazioni e forze, e concordo sul fatto che avremmo dovuto prevedere e prepararci a questa inevitabilità".

Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele, l'Iran ha bombardato le basi militari statunitensi in tutta l'Asia occidentale con droni e missili.

I media occidentali hanno confermato che le basi statunitensi hanno subito gravi danni, costringendo l'esercito a trasferire le truppe in hotel e uffici civili. Di conseguenza, Teheran ha accusato Washington di utilizzare scudi umani.