Dalla diplomazia alle armi: perché Riyadh e Abu Dhabi ora invocano la 'punizione' di Teheran

di Sean Mathews - Middle East Eye

All'inizio di questo mese, Elbridge Colby, un alto funzionario del Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti , ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa saudita Khalid bin Salman, che è anche fratello e principale consigliere del principe ereditario Mohammed bin Salman.

Gli attacchi dell'Iran contro le basi statunitensi nel Golfo si stavano intensificando e gli Stati Uniti necessitavano di un maggiore accesso e di permessi di sorvolo più ampi. L'Arabia Saudita ha acconsentito ad aprire la base aerea King Fahd a Taif, nell'Arabia Saudita occidentale, agli americani, secondo quanto riferito a Middle East Eye da diversi funzionari statunitensi e occidentali a conoscenza della questione.

La base è importante perché si trova più distante dai droni iraniani Shahed rispetto alla base aerea Prince Sultan, che è stata ripetutamente oggetto di attacchi iraniani . Taif è anche vicina a Gedda, il porto sul Mar Rosso che è diventato un polo logistico cruciale da quando l'Iran ha effettivamente preso il controllo dello Stretto di Hormuz.

Funzionari statunitensi , sia in servizio che in pensione, hanno riferito a MEE che, se l'amministrazione Trump si sta preparando a una guerra prolungata contro l'Iran, Gedda potrebbe rivelarsi cruciale per il sostentamento delle forze armate statunitensi. Migliaia di soldati di terra americani sono in viaggio verso la regione dall'Asia orientale.

Secondo funzionari attuali ed ex, la decisione dell'Arabia Saudita di ampliare l'accesso alle basi militari sottolinea un cambiamento nel modo in cui il regno e alcuni altri stati del Golfo stanno reagendo alla guerra israelo-americana contro l'Iran.

"L'atteggiamento a Riyadh è cambiato e ora si appoggia la guerra degli Stati Uniti come punizione per gli attacchi iraniani", ha dichiarato a MEE un funzionario occidentale nel Golfo.

Secondo quanto riferito a MEE da funzionari statunitensi e occidentali, Trump e il principe ereditario saudita si sentono regolarmente al telefono da tre settimane.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno inoltre comunicato agli Stati Uniti di essere pronti a una guerra di lunga durata, senza esercitare alcuna pressione su Washington per una rapida conclusione del conflitto.

In una telefonata avvenuta all'inizio di questo mese, il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Abdullah bin Zayed, ha comunicato al suo omologo, il segretario di Stato americano Marco Rubio, che gli Emirati Arabi Uniti sono pronti a una guerra che potrebbe durare fino a nove mesi, secondo quanto riferito da un funzionario statunitense a MEE.

Diverse prospettive sul Golfo

Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar hanno fatto pressioni sul presidente statunitense Donald Trump affinché non attaccasse l'Iran. Pur ospitando basi militari statunitensi, questi Paesi hanno insistito affinché non venissero utilizzate come basi di lancio quando gli Stati Uniti si sono uniti a Israele il 28 febbraio per attaccare l'Iran.

Nonostante ciò, gli stati del Golfo hanno pagato il prezzo più alto per la decisione degli Stati Uniti di entrare in guerra.

Dall'inizio della guerra, i soli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato 338 missili balistici e 1.740 droni.

Il Qatar ha subito il peggior attacco tra tutti gli stati del Golfo, nonostante il suo ruolo di mediatore cruciale e la sua costante attenzione alla de-escalation.

L'Iran ha risposto all'attacco israeliano al giacimento di gas di South Pars, avvenuto questa settimana, lanciando missili contro la raffineria di Ras Laffan in Qatar. Secondo il ministro dell'energia qatariota Saad al-Kaabi, i danni richiederanno dai tre ai cinque anni per essere riparati e interesseranno il 17% della produzione di gas del Qatar.

Alcuni Stati, come l'Oman, hanno affermato che Israele ha ingannato gli Stati Uniti inducendoli a lanciare un attacco illegale contro l'Iran.

Vi è inoltre rabbia nei confronti degli Stati Uniti per il loro ruolo di garante della sicurezza.

Gli Stati Uniti non sono stati in grado di rifornire gli stati del Golfo con i sistemi di difesa missilistica Patriot e Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Le basi statunitensi nel Golfo, destinate a proteggere le monarchie arabe, sono state prese di mira. Nel frattempo, le esportazioni di petrolio e gas si sono completamente bloccate.

Il ministro degli Esteri omanita Badr al-Busaidi ha scritto questa settimana su The Economist che questa "non è la guerra dell'America" ??e che gli alleati di Washington devono chiarire agli Stati Uniti che sono stati trascinati in un conflitto con ben poco da guadagnare.

Le dichiarazioni di Busaidi contrastavano con quelle del ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan. Dopo l'attacco iraniano a Riyadh e al porto di Yanbu, Busaidi aveva rivolto un messaggio durissimo alla Repubblica islamica. Un ex funzionario dell'intelligence statunitense lo ha definito "parole di guerra".

Farhan ha affermato che l'Iran ha commesso "attacchi efferati" che "sono un'estensione del comportamento [dell'Iran] basato sull'estorsione e sul finanziamento di milizie, minacciando la sicurezza e la stabilità dei paesi vicini".

"L'Arabia Saudita ha ripetutamente cercato di tendere la mano ai fratelli iraniani... ma gli iraniani non hanno ricambiato", ha affermato, aggiungendo che il regno si riserva il diritto di intraprendere "azioni militari".

Sebbene nessuno nel Golfo desiderasse una guerra con l'Iran, gli Stati del Golfo stanno affrontando il conflitto da prospettive diverse e in continua evoluzione, man mano che si protrae per la quarta settimana, affermano gli esperti.

L'Arabia Saudita è il paese più grande della regione e, come gli Emirati Arabi Uniti, ambisce a proiettare la propria influenza all'estero.

Di fatto, l'Arabia Saudita attaccò gli alleati degli Emirati Arabi Uniti nello Yemen poco prima dello scoppio della guerra contro l'Iran.

L'Oman si è ritagliato un ruolo di mediatore. Essendo uno dei paesi meno colpiti dall'Iran nella regione, la relativa sicurezza della sua capitale, Mascate, non passa inosservata agli espatriati che lasciano Dubai.

"Nel Golfo sta emergendo una spaccatura", ha dichiarato a MEE Bernard Haykel, professore di studi sul Vicino Oriente all'Università di Princeton, che intrattiene rapporti con il principe ereditario saudita.

"L'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti erano neutrali prima di questa guerra. Ma, dopo essere stati attaccati, si sono resi conto di non poter convivere con questo regime iraniano intransigente al loro fianco, che può, in qualsiasi momento, ricattare la regione chiudendo lo Stretto di Hormuz", ha aggiunto.

La capitale saudita, Riyadh, e le infrastrutture energetiche del regno sono state prese di mira dall'Iran. Ma il conflitto è ampiamente visto nella regione, e sempre più anche negli Stati Uniti, come una manovra di Israele per accrescere il proprio potere. Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha affermato che Israele è colpevole di genocidio a Gaza. La guerra israeliana contro l'enclave ha causato la morte di oltre 72.000 palestinesi dal suo inizio nell'ottobre del 2023.

Giovedì, durante una conferenza stampa, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu si è vantato della vittoria in guerra.

Ha affermato che la soluzione alla chiusura dello Stretto di Hormuz consisteva nella costruzione di nuovi gasdotti attraverso il deserto da parte dei monarchi arabi del Golfo verso Israele, il che avrebbe di fatto conferito a Israele il potere di veto sulle loro esportazioni energetiche.

"Quanto accaduto nelle ultime 24 ore ci sta portando in una fase diversa della guerra. Ha messo a dura prova la nostra pazienza e la nostra moderazione nelle ultime tre settimane", ha dichiarato a MEE Bader al-Saif, esperto dell'Università del Kuwait.

"Detto questo, non possiamo perdere di vista il ruolo di Israele. Vogliono coinvolgere il Golfo in questa guerra", ha aggiunto. "E sia chiaro, non esiste una chiara strategia di uscita da parte degli Stati Uniti".

Ibrahim Jalal, esperto di sicurezza del Golfo e del Mar Arabico, ha dichiarato a MEE che i monarchi del Golfo si trovano ad affrontare un difficile equilibrio, cercando di tracciare linee rosse contro gli attacchi iraniani e di rispondere alle richieste degli Stati Uniti, spingendo al contempo per una de-escalation.

"Gli stati del Golfo non vogliono essere ricordati nei libri di storia per essersi schierati in una guerra tra Stati Uniti e Israele contro un cosiddetto vicino islamico", ha affermato.

Tabù infranti

Allo stesso tempo, Jalal ha affermato che gli attacchi dell'Iran costituiscono una flagrante violazione della sovranità del Golfo e portano la regione in un territorio inesplorato.

"Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha ormai infranto tutti i tabù", ha affermato. "Il Golfo deve agire secondo una dottrina difensiva", ha aggiunto.

L'Iran ha accusato alcuni Stati del Golfo di permettere che i loro territori fungano da basi di lancio per gli attacchi statunitensi. Per questo motivo, anche fornire ulteriore supporto logistico agli Stati Uniti è una questione delicata per l'Arabia Saudita.

Tuttavia, secondo quanto riferito a MEE da funzionari statunitensi e arabi, il regno sta subendo pressioni dagli Stati Uniti affinché si unisca alla guerra contro l'Iran lanciando attacchi offensivi.

Il New York Times ha verificato l'autenticità di un video che mostra il lancio di missili balistici dal Bahrein in direzione dell'Iran. Non è chiaro chi abbia lanciato i missili. Il piccolo stato del Golfo è uno stretto partner dell'Arabia Saudita.

Hesham Alghannam, analista della difesa saudita, ha dichiarato a MEE che Riyadh sta cercando di trovare un difficile equilibrio tra il rischio di essere coinvolta nel conflitto e la necessità di instaurare un sistema di deterrenza.

"L'Arabia Saudita ribadisce la sua deterrenza avvertendo Teheran di possibili ritorsioni, come abbiamo visto... [mantenendo] le opzioni militari, pur dando priorità alla diplomazia [e] ai continui contatti informali con l'Iran", ha dichiarato a MEE.

Ha aggiunto che Riyadh sta "promuovendo la de-escalation per ripristinare i progressi di riavvicinamento prebellici senza un coinvolgimento totale nel conflitto".

L'Arabia Saudita ha ristabilito le relazioni diplomatiche con l'Iran nel marzo 2023, dopo anni di rapporti ostili, grazie a un accordo mediato dalla Cina.

L'Arabia Saudita ha subito attacchi iraniani, ma non nella stessa misura degli Emirati Arabi Uniti. Anche gli Houthi, alleati dell'Iran nello Yemen, si sono astenuti dall'attaccare il regno.

Abdulaziz Alghashian, esperto di sicurezza saudita e ricercatore senior non residente presso il Gulf International Forum, ha dichiarato a MEE che il regno e gli altri stati del Golfo si trovano di fronte a "un dilemma".

"Porre fine alla guerra è generalmente l'opzione preferibile", ha affermato, "ma anche se il conflitto cessasse domani, il dominio iraniano sul Golfo, alimentato dall'escalation, persisterebbe".

"Non solo dobbiamo assolutamente creare un effetto deterrente, ma dobbiamo anche creare un precedente per il dopoguerra", ha affermato.

"L'Iran ha dimostrato di poter creare molti danni. Gli Stati del Consiglio di Cooperazione del Golfo [CCG] non vogliono apparire troppo moderati, quindi è necessario creare una sorta di precedente", ha affermato.

Alghasian ha affermato che l'Arabia Saudita è consapevole che lanciare operazioni offensive contro l'Iran potrebbe "aprire il vaso di Pandora".

Nonostante le affermazioni degli Stati Uniti secondo cui l'esercito iraniano sarebbe gravemente indebolito, la Repubblica islamica è stata in grado di condurre attacchi mirati contro basi statunitensi. Non è affatto un caso isolato. Secondo i media, riceve informazioni di intelligence sugli obiettivi dalla Russia. Il MEE ha rivelato che ha ricevuto sistemi di difesa aerea e armi offensive dalla Cina.

La rapida rappresaglia dell'Iran contro le infrastrutture energetiche del Golfo, in seguito all'attacco israeliano a South Pars di questa settimana, dimostra che il suo sistema di comando e controllo è intatto, ha dichiarato a MEE un ex funzionario dell'intelligence statunitense.

I monarchi del Golfo sono anche consapevoli che i loro eserciti non sono in grado di infliggere all'Iran danni maggiori di quelli che gli Stati Uniti e Israele stanno già infliggendo, e che un'azione "simbolica" in nome della deterrenza non farebbe altro che provocare ulteriori rappresaglie, ha affermato Jalal.

"In questa fase, le azioni degli stati del Golfo non basteranno a ribaltare gli equilibri militari a favore degli Stati Uniti e dei loro alleati", ha aggiunto.

Ma un migliore accesso alle basi saudite è fondamentale, ha dichiarato Haykel, dell'Università di Princeton, a MEE.

"È vero che è improbabile che l'aviazione e i missili dell'Arabia Saudita cambino gli equilibri, ma ciò che potrebbe cambiarli è se l'aeronautica statunitense operasse da Dhahran invece che da una portaerei", ha aggiunto. La città costiera dista solo 130 miglia dalla costa iraniana.

Osservando lo Stretto di Hormuz

Innanzitutto, affermano gli analisti, gli Stati del Golfo possono organizzare meglio le proprie difese in modo coordinato. Questo è importante, poiché i Paesi del Golfo mettono in discussione il valore delle garanzie di sicurezza statunitensi. L'amministrazione Trump ha concesso una deroga che permette agli Stati del Golfo di trasferire tra loro i missili intercettori Patriot senza la normale approvazione degli Stati Uniti.

"Ciò di cui il GCC ha bisogno ora è di agire come un blocco unico sulla linea difensiva, mobilitando collettivamente gli acquisti", ha affermato Jalal.

Oltre a consentire agli Stati Uniti un maggiore accesso alle basi, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti potrebbero ambire a svolgere un ruolo nello Stretto di Hormuz, affermano gli esperti.

"Come si definiscono attacco e difesa? Credo che questo sia stato il tema centrale del dibattito nelle ultime ventiquattro ore", ha affermato al-Saif, dell'Università del Kuwait.

"I Paesi del Golfo potrebbero giocare secondo le regole iraniane e impedire loro di trasportare petrolio fuori da Hormuz. Ma questo non fa parte della nostra visione del mondo", ha affermato. "Siamo affidabili."

L'amministrazione Trump si è vista respingere dalla NATO e dagli alleati asiatici la partecipazione a un'operazione per riaprire la via navigabile, attraverso la quale transita circa il 20% dell'energia globale. Il loro coinvolgimento permetterebbe a Trump di dimostrare il sostegno regionale, mentre aerei da guerra ed elicotteri d'attacco statunitensi bombardano le coste iraniane.

Anwar Gargash, consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato questa settimana al Consiglio per le relazioni estere degli Stati Uniti che gli Emirati Arabi Uniti potrebbero unirsi a un'operazione statunitense per riprendere il controllo della via navigabile dall'Iran.

Alghashian, l'analista saudita, ha dichiarato a MEE che il prossimo passo potrebbe essere l'adozione di "misure difensive letali".

“A mio avviso, il precedente potrebbe essere creato nello Stretto di Hormuz.”

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)