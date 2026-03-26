Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Delo, Hormuz e il Crepuscolo dell’Impero: quando l’Alleanza diventa Tributo e i Vassalli Pagano il Prezzo del Declino

327
Delo, Hormuz e il Crepuscolo dell’Impero: quando l’Alleanza diventa Tributo e i Vassalli Pagano il Prezzo del Declino

 

di Mario Petri

C’è qualcosa di profondamente rivelatore – quasi osceno nella sua trasparenza – nel momento storico che stiamo attraversando, perché mentre il sistema di alleanze occidentale continua a proclamarsi come architettura di sicurezza e stabilità, sotto la superficie si sta consumando una dinamica molto più brutale: una redistribuzione forzata dei costi del declino, in cui il centro imperiale tenta di preservare se stesso trasferendo progressivamente il peso della crisi verso la periferia, ovvero verso quegli alleati che, più che partner, stanno diventando variabili sacrificabili in un equilibrio sempre più precario, mentre dall’altra parte della scacchiera si ricompone lentamente – con pazienza strategica e memoria storica – un blocco alternativo che ricorda, per struttura più che per forma, la lunga ombra di Sparta.

Il conflitto con l’Iran, lungi dall’essere una parentesi regionale, assume in questa chiave un significato quasi archetipico, perché i Persiani – ieri come oggi – rappresentano non solo un avversario geopolitico, ma un elemento di continuità storica, una civiltà che ha attraversato millenni senza dissolversi, adattandosi alle trasformazioni dell’ordine internazionale senza mai perdere del tutto la propria coerenza strategica, e che oggi si trova nuovamente al centro di uno scontro con una potenza marittima e commerciale che, come Atene, si percepisce al tempo stesso indispensabile e minacciata.

Ma ciò che rende il parallelismo inquietante non è tanto la ripetizione degli attori, quanto la cecità del centro imperiale, perché proprio come Atene non comprese fino in fondo che la propria forza navale e finanziaria non bastava a garantire un dominio indefinito, così oggi gli Stati Uniti sembrano incapaci di riconoscere che la loro superiorità tecnologica, militare e monetaria non è più sufficiente a sostenere un ordine globale che sta mutando nelle sue fondamenta, mentre Russia e Cina – in una configurazione che richiama più Sparta che qualsiasi altra analogia superficiale – operano non attraverso la spettacolarità dell’intervento, ma attraverso la pazienza dell’erosione sistemica, consolidando relazioni, infrastrutture e alternative che riducono progressivamente lo spazio operativo dell’egemone.

In questo contesto, l’Iran non è un’anomalia, ma un nodo, un punto di frizione che rivela la vulnerabilità dell’intero sistema, perché la semplice minaccia allo stretto di Hormuz è sufficiente a destabilizzare mercati, catene di approvvigionamento e equilibri finanziari, mostrando con una chiarezza brutale quanto l’architettura economica globale sia dipendente da colli di bottiglia che non possono essere controllati unilateralmente, e quanto l’illusione di un dominio totale sia ormai distante dalla realtà operativa.

Le conseguenze economiche di questa tensione non sono un effetto collaterale, ma il cuore del problema, perché l’aumento dei costi energetici e la frammentazione dei mercati stanno già innescando una dinamica che potrebbe evolvere in una crisi globale di portata sistemica, e in questo scenario gli alleati dell’Occidente – in particolare quelli europei – si trovano in una posizione che ricorda fin troppo da vicino quella delle poleis della Lega Delio-Attica: formalmente parte di un’alleanza, sostanzialmente soggetti a un flusso di risorse che va dal perimetro al centro, chiamati a sostenere sacrifici crescenti per mantenere un equilibrio che non controllano.

Ed è qui che la dimensione morale della crisi diventa impossibile da ignorare, perché ciò che emerge non è soltanto una difficoltà strategica, ma una vera e propria dissonanza etica, una frattura tra ciò che viene proclamato e ciò che viene praticato, tra l’idea di un ordine basato su regole e la realtà di un sistema che applica tali regole in modo selettivo, adattandole alle esigenze del momento, smontandole quando diventano un ostacolo, ricomponendole quando servono a giustificare una decisione già presa.

Questa apparente schizofrenia non è casuale, ma il sintomo di una crisi più profonda, quella di un modello che ha esaurito la propria capacità di produrre consenso e che tenta di compensare questa perdita attraverso un aumento della pressione, chiedendo agli alleati di accettare costi sempre più elevati – economici, industriali, sociali – senza offrire in cambio una prospettiva credibile di stabilità, trasformando così la cooperazione in una forma di subordinazione che diventa sempre più difficile da mascherare.

Nel mondo ateniese, questo passaggio fu segnato dal momento in cui il tesoro comune venne trasferito ad Atene e utilizzato per fini che andavano ben oltre la difesa collettiva, fino a finanziare opere monumentali e consolidare il potere del centro; oggi, in modo meno evidente ma non meno reale, si assiste a una dinamica simile, in cui le risorse e le capacità degli alleati vengono progressivamente integrate in un sistema che risponde a logiche che non sono più condivise, ma imposte.

La statua di Atena Parthenos, con il suo oro removibile, resta il simbolo perfetto di questo processo: il sacro trasformato in riserva, il valore convertito in strumento, pronto a essere smontato quando la necessità lo richiede, e ciò che colpisce oggi è la facilità con cui anche i principi fondanti dell’ordine occidentale vengono trattati allo stesso modo, come elementi flessibili, adattabili, sacrificabili, segno di un sistema che non crede più fino in fondo nelle proprie stesse premesse.

Ma il vero punto di rottura non è ancora stato raggiunto, ed è proprio questo a rendere la situazione più pericolosa, perché la storia suggerisce che le potenze egemoni, quando percepiscono il declino, non reagiscono con il ritiro ma con l’intensificazione, aumentando la pressione sugli alleati, radicalizzando le proprie politiche, tentando di estrarre ancora più risorse da un sistema già sotto stress, in una spirale che nel caso ateniese accelerò il collasso invece di evitarlo.

Se questo schema dovesse ripetersi, e non vi sono ragioni strutturali per escluderlo, allora ciò che oggi appare come una crisi gestibile potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più profondo, una crisi di sistema in cui gli alleati, chiamati a sostenere costi sempre più elevati, potrebbero trovarsi nell’impossibilità materiale e politica di farlo, aprendo crepe in un’architettura che si regge più sulla percezione che sulla realtà.

E mentre Russia e Cina consolidano la propria posizione con una strategia che privilegia la resilienza rispetto all’espansione, costruendo alternative piuttosto che imponendo dipendenze, l’Occidente sembra intrappolato in una logica opposta, quella dell’accelerazione, dell’escalation, della risposta immediata a ogni crisi, senza una visione di lungo periodo che non sia la preservazione dell’esistente.

Il risultato è un sistema che, nel tentativo di mantenersi, finisce per consumare se stesso, smontando progressivamente le proprie fondamenta – economiche, politiche, morali – proprio come l’oro della statua di Atena veniva rimosso per finanziare l’emergenza, ignorando che ogni pezzo tolto riduceva non solo la riserva materiale, ma anche la credibilità simbolica dell’intero edificio.

E quando questa credibilità viene meno, quando gli alleati iniziano a percepire il sistema non più come inevitabile ma come negoziabile, quando il sacrificio diventa insostenibile e la narrazione non riesce più a coprire la realtà, allora il processo entra in una fase irreversibile, perché come già mostrava la storia di Atene, non è la sconfitta militare a determinare la fine dell’egemonia, ma la perdita di fiducia, e una volta che questa si incrina, ciò che segue non è una caduta improvvisa, ma una lenta, inesorabile dissoluzione.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IN AGGIORNAMENTO. Araghchi conferma: non ci saranno colloqui con gli USA. Trump minaccia di "colpire più duramente"

IN AGGIORNAMENTO. Araghchi conferma: non ci saranno colloqui con gli USA. Trump minaccia di "colpire più duramente"

25 Marzo 2026 22:00
Kiev e Bruxelles preparano una Majdan ungherese?

Kiev e Bruxelles preparano una Majdan ungherese?

25 Marzo 2026 17:32
Trump dichiara "guerra vinta" con l'Iran. Il giornalista lo sbugiarda in diretta: "Guardi che sta su esplodendo Tel Aviv" (VIDEO)

Trump dichiara "guerra vinta" con l'Iran. Il giornalista lo sbugiarda in diretta: "Guardi che sta su esplodendo Tel Aviv" (VIDEO)

25 Marzo 2026 16:43
Kim Jong-un a Putin: "Pyongyang starà sempre con Mosca"

Kim Jong-un a Putin: "Pyongyang starà sempre con Mosca"

25 Marzo 2026 16:01
Cina: sequestro Maduro è violazione del diritto internazionale

Cina: sequestro Maduro è violazione del diritto internazionale

25 Marzo 2026 15:29
Argentina, 50 anni dopo il golpe: memoria e resistenza nelle piazze

Argentina, 50 anni dopo il golpe: memoria e resistenza nelle piazze

25 Marzo 2026 07:00
Israele sotto pressione, USA in difficoltà: cosa accade in Iran?

Israele sotto pressione, USA in difficoltà: cosa accade in Iran?

25 Marzo 2026 07:00
Bruxelles fa marcia indietro sul petrolio russo

Bruxelles fa marcia indietro sul petrolio russo

24 Marzo 2026 18:52
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Araghchi conferma: non ci saranno colloqui con gli USA. Trump minaccia di "colpire più duramente"

324239
ASIA

Il cuore del dollaro colpito nel Golfo (di Pino Arlacchi)

17080
EUROPA

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

15934
CINA

Come l'Iran e la Cina hanno plasmato lo scacchiere della guerra (di Pepe Escobar)

15121
ASIA

L’Iran sfida il dominio USA: colpito il simbolo dell’aviazione moderna

13712

Le basi Usa nel Golfo e gli insegnamenti per l'Italia (di Alessandro Orsini)

12993
ITALIA

"Mi ha dato fastidio". Il commento di un 18enne al primo voto sul podcast Meloni-Fedez (VIDEO)

10013
ASIA

L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

9716
RUSSIA

Petrolio, l’esperto russo: “Le riserve strategiche sono solo un bluff"

AMERICA LATINA

Lavrov ribadisce solidarietà a Cuba e annuncia aiuti materiali

ASIA

India: Modi sulla chiusura dello Stretto di Hormuz

ASIA

"Israele ostacola la pace": la stoccata del ministro turco Fidan

NORD-AMERICA

Trump: "Senza gli USA, la NATO è una tigre di carta"

MEDITERRANEO

Niente esclusione, solo una sanzione pecuniaria: il 'buffetto' della FIFA alla Federazione israeliana

CINA

La Cina definisce "inaccettabili" le uccisioni di leader iraniani da parte di USA e Israele

ASIA

I prezzi del gas e del petrolio alle stelle dopo l'attacco di USA e Israele al più grande giacimento al mondo

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran di Alessandro Bartoloni Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

  • 23 Marzo 2026 18:56
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Turchia, il "bersaglio finale" dopo l’Iran? Intervista a Michelangelo Severgnini (VIDEO) di Loretta Napoleoni Turchia, il "bersaglio finale" dopo l’Iran? Intervista a Michelangelo Severgnini (VIDEO)

Turchia, il "bersaglio finale" dopo l’Iran? Intervista a Michelangelo Severgnini (VIDEO)

  • 25 Marzo 2026 22:00
L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA di Fabrizio Verde L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

  • 22 Marzo 2026 16:44
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale

La natura "open source" della modernizzazione cinese e il suo significato globale

  • 24 Marzo 2026 13:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto di Francesco Santoianni L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

L'illusione del pacifismo italiano: perché il movimento contro la guerra è un guscio vuoto

  • 20 Marzo 2026 12:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

  • 24 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Referendum, guerre e bambini nel bosco di Alessandro Mariani Referendum, guerre e bambini nel bosco

Referendum, guerre e bambini nel bosco

  • 16 Marzo 2026 23:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Una giustizia classista per il potere autoritario di Giuseppe Giannini Una giustizia classista per il potere autoritario

Una giustizia classista per il potere autoritario

  • 23 Marzo 2026 11:30
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Il Referendum come Riscatto: Quando il Popolo ferma l'Erosione della Democrazia di Michele Blanco Il Referendum come Riscatto: Quando il Popolo ferma l'Erosione della Democrazia

Il Referendum come Riscatto: Quando il Popolo ferma l'Erosione della Democrazia

  • 24 Marzo 2026 13:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti