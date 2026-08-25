Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Delvecchio, Luxottica: ancora convinti del "lasciar fare ai mercati"?

1029
Delvecchio, Luxottica: ancora convinti del "lasciar fare ai mercati"?

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Alessandro Volpi*

 

Lasciamo fare al mercato....
 
EsssilorLuxottica ha circa 20 mila dipendenti in Italia, in gran parte concentrati nel vasto sistema produttivo bellunese.
 
La società ha come azionisti di riferimento Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio, con sede in Lussemburgo per una quota del 32,3% e con diritti di voto pari al 38%, e i grandi fondi americani a partire da BlackRock, che complessivamente controllano il resto.

In questo momento all'interno di Delfin, che possiede anche un patrimonio azionario di 44 miliardi di euro ed è fondamentale, oltre che in EssilorLuxottica, nel sistema bancario e assicurativo del nostro paese, è in atto un duro scontro fra Leonardo Maria Del Vecchio e gli altri eredi.

Il giovane Del Vecchio voleva la copertura del Cda di Delfin per poter ottenere un colossale prestito bancario con l'obiettivo di comprare le partecipazioni degli altri membri della famiglia.

Ma il Cda, guidato da Francesco Milleri, designato in tale ruolo dal capostipite Leonardo Del Vecchio, si è rifiutato e quindi Leonardo è andato su tutte le furie dimettendosi da ogni incarico in EssilorLuxottica e rendendo noto coram populo tutto il suo dissenso.

Ora cosa potrebbe fare il mercato in tale circostanza?

Punire EssilorLuxottica per la spaccatura interna alla sua governance, con conseguenze per i lavoratori e le lavoratrici tutt'altro che banali, mettendo in crisi uno dei distretti produttivi che funziona bene.

Oppure potrebbero intervenire i grandi fondi, che approfittando della lite familiare, destinata a trascinarsi in sede legale, acquistano quote rilevanti delle banche e di Generali, rendendo ancora più forte il loro monopolio del risparmio italiano.

Il famoso mercato fa vincere sempre i lupi soprattutto se le galline starnazzano.

Il mercato, il mercato......
 
*Post Facebook del 25 agosto 2026

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

L’Imperatore è nudo (e anche senza petrolio)

L’Imperatore è nudo (e anche senza petrolio)

25 Agosto 2026 16:00
“IL WOKE È MORTO, VIVA IL WOKE!” (di Andrea Zhok)

“IL WOKE È MORTO, VIVA IL WOKE!” (di Andrea Zhok)

25 Agosto 2026 14:00
Perché la retromarcia sul woke? (di Vincenzo Costa)

Perché la retromarcia sul woke? (di Vincenzo Costa)

24 Agosto 2026 11:00
Così abbiamo un' Europa più sicura?

Così abbiamo un' Europa più sicura?

24 Agosto 2026 11:00
La democrazia del brivido: l’inchiesta come anestetico geopolitico

La democrazia del brivido: l’inchiesta come anestetico geopolitico

22 Agosto 2026 11:00
Emergenza Masha e l'Orso (di Marco Travaglio)

Emergenza Masha e l'Orso (di Marco Travaglio)

22 Agosto 2026 11:00
Cosa significa (veramente) l'accredito del NYT a Giorgia Meloni

Cosa significa (veramente) l'accredito del NYT a Giorgia Meloni

22 Agosto 2026 11:00
Soldi, politica e guerra: l’intreccio del capitale (di Vincenzo Costa)

Soldi, politica e guerra: l’intreccio del capitale (di Vincenzo Costa)

21 Agosto 2026 16:00
RUSSIA

Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna"

15601
RUSSIA

«Vergognatevi». Il Cremlino risponde al leader Ue che chiede di non perseguire i sabotatori del Nord Stream

13030
ITALIA

Sovranità? Fermare l'invasione? Tutto quello che non torna del programma di Vannacci

11740

Emergenza Masha e l'Orso (di Marco Travaglio)

11332
EUROPA

Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

8387
ASIA

Robert Kagan: "Non gli Usa o Israele. La vera potenza dominante oggi in Medio Oriente è l'Iran"

8264
CINA

NYT: Perché la Cina pensa di resistere alle minacce di Trump sull'Iran

7691

Serbia, Ucraina e Russia. Cosa sta succedendo? Fatti, antefatti, reazioni

7264
CINA

"Offensiva finanziaria" USA contro l'Iran: il duro avvertimento della Cina

ASIA

Dall'Iran un monito agli USA: "Gli iraniani combatteranno per 20 generazioni"

RUSSIA

Il Cremlino accusa la Finlandia di complicità nel terrorismo internazionale

EUROPA

Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

AMERICA LATINA

“È come applaudire un genocidio”: Petro sulla ripresa delle relazioni tra Colombia e Israele

ASIA

Le sanzioni che l’Iran intende applicare alle navi che violano le sue norme di transito nello Stretto di Ormuz

EUROPA

Ex portavoce di Zelenski: "Questa misura rischia di scatenare un conflitto civile in Ucraina"

Cremlino: "Kiev ha aperto il vaso di Pandora. Ona ne paga le conseguenze"

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)   Una finestra aperta Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)

Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)

  • 20 Agosto 2026 20:00
Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

  • 15 Agosto 2026 12:00
"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Gli errori (da non ripetere) della "cultura woke" di Paolo Desogus Gli errori (da non ripetere) della "cultura woke"

Gli errori (da non ripetere) della "cultura woke"

  • 25 Agosto 2026 14:00
Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale di Geraldina Colotti Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale

Il peccato originale della libertà: la resistenza di Haiti contro il vampirismo neocoloniale

  • 25 Agosto 2026 15:00
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
La nuova provocazione della NATO nei pressi di Kaliningrad di Marinella Mondaini La nuova provocazione della NATO nei pressi di Kaliningrad

La nuova provocazione della NATO nei pressi di Kaliningrad

  • 21 Agosto 2026 12:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti