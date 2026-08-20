Cina, il viaggio non è più quello di una volta (e meno male)

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Una Finestra aperta - Cgtn

Oltre dieci ore di volo, più di 8.000 chilometri, eppure oggi la Cina non è mai stata così vicina. L’esenzione dal visto per 30 giorni, il tax free, e un mondo di app che ti cambiano la vita - se sai come usarle. Alipay, WeChat, Amap, 12306: non sono parole in codice, ma i tuoi nuovi migliori amici. Il passaporto? Quello vero è lo smartphone.

Il bello è che i turisti non cercano più solo cartoline. Vogliono il profumo del tè, il rumore del mercato rionale, le lezioni di qigong all'alba. E poi c'è la Cina del futuro: fabbriche di auto elettriche, droni che portano il cibo, robot umanoidi che saltano due metri. Sembra fantascienza? È realtà.

Certo, qualche difficoltà ci sarà - una possibile confusione tra i nomi delle stazioni, un'app in cinese, la carta che non funziona. Ma i locali sono aperti, curiosi, e pronti ad aiutarti. E con una mappa cartacea in tasca e il sorriso giusto, ogni errore diventa un ricordo. La Cina è immensa. Ma con i giusti accorgimenti, diventa a misura di viaggiatore.

Allora, sei pronto? Buon viaggio! E ricordati: non è una serie tv, è la Cina vera.