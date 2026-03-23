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Fake News e Casus Belli: le 44 accuse a Teheran scritte da un think tank filo-israeliano

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Fake News e Casus Belli: le 44 accuse a Teheran scritte da un think tank filo-israeliano

 

di Wyatt Reed* e Max Blumenthal - The Gray Zone

La Casa Bianca di Trump ha plagiato la giustificazione per l'attacco all'Iran dalla Foundation for the Defense of Democracies, la principale organizzazione di Washington che promuove la guerra contro Teheran. Il think tank è stato originariamente fondato per "migliorare l'immagine di Israele" e collabora strettamente con il governo israeliano.

L'amministrazione Trump sembra aver plagiato la giustificazione ufficiale della sua guerra contro l'Iran, copiando quasi parola per parola un documento originariamente prodotto dalla Fondazione per la Difesa delle Democrazie (FDD), un think tank filobellico con stretti legami con l'intelligence israeliana, fondato in origine per "migliorare l'immagine di Israele".

Il documento FDD è stato redatto da Tzvi Kahn, ex vicedirettore per le politiche e gli affari governativi presso l'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca il 2 marzo 2026, in cui si accusa Teheran di 44 episodi di terrorismo contro cittadini americani, è "praticamente identica" all'elenco pubblicato dalla FDD nel giugno 2025, ha osservato giovedì l'analista Stephen McIntyre .

Sebbene la Casa Bianca abbia apportato modifiche superficiali al testo, queste consistevano principalmente nell'aggiungere l'etichetta "sostenuto dall'Iran" a ogni menzione di gruppi come Hezbollah e Hamas. Nei pochi casi in cui i funzionari dell'amministrazione Trump si sono presi la briga di apportare modifiche significative all'elenco originale del FDD, le modifiche sono state quasi sempre effettuate allo scopo di "rafforzare l'accusa di fondo", ha concluso McIntyre.

Tra gli esempi più eclatanti c'è l'attacco del 1996 alle Torri di Khobar in Arabia Saudita, per il quale la FDD inizialmente affermò semplicemente che Hezbollah al-Hejaz era stato "ritenuto responsabile". Nella versione della Casa Bianca, tuttavia, la responsabilità del gruppo fu "asserita come un fatto accertato", ha spiegato McIntyre, sottolineando che a tutt'oggi rimangono senza risposta seri interrogativi sull'incidente. "Il Segretario alla Difesa di Clinton, William Perry, si chiese in seguito (insieme a molti altri) se l'attacco alle Torri di Khobar dovesse essere attribuito ad Al Qaeda", ha scritto.

Un'inchiesta del 2009 condotta dal giornalista Gareth Porter, basata su interviste a oltre una dozzina di ex funzionari della CIA, dell'FBI e dell'amministrazione Clinton, ha dimostrato che l'indagine dell'FBI sull'attentato alle Torri di Khobar era stata preconfezionata per addossare la colpa all'Iran, quando in realtà il vero colpevole era Al Qaeda. Porter ha scoperto che cittadini sciiti dell'Arabia Saudita erano stati torturati dalla polizia segreta saudita per estorcere loro una confessione del crimine.

Sebbene la Casa Bianca si sia rifiutata di unirsi alla FDD nell'attribuire all'Iran la responsabilità degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, ha fatto eco all'organizzazione filo-israeliana nell'accusare Teheran di 603 morti militari in Iraq, che entrambi i documenti attribuiscono a "milizie sostenute dall'Iran". Tuttavia, ci sono notevoli discrepanze con questa cifra, che rappresenta il 60% del totale delle morti di combattenti statunitensi attribuite all'Iran. Come ha osservato McIntyre, tale affermazione "non è presente nei rapporti annuali del Dipartimento di Stato sul terrorismo globale".

Almeno quattro degli americani che l'amministrazione Trump afferma essere stati uccisi dall'Iran avevano prestato servizio nell'esercito israeliano. Tra questi, un cittadino statunitense morto durante l'invasione del Libano nel 2006 e due americani della brigata Golani delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) uccisi durante l'invasione di Gaza nel 2014. Il quarto americano, nato in Israele e anch'egli in servizio nella brigata Golani, è stato ucciso nel 2015 durante le violente rappresaglie contro i coloni in Cisgiordania.

Molte di queste affermazioni sono smentite dalle stesse fonti che citano, tra cui un incidente del dicembre 2019 in cui l'amministrazione Trump insistette sul fatto che "terroristi di Kataib Hezbollah, sostenuti dall'Iran, hanno ucciso un civile americano e ferito diversi militari statunitensi in un attacco missilistico alla base aerea K1 di Kirkuk, in Iraq". Ma l'articolo di Reuters citato dalla Casa Bianca come prova della responsabilità iraniana non faceva tale affermazione, avvertendo esplicitamente che "nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco". In realtà, Reuters suggeriva che l'attacco fosse opera di "militanti dello Stato Islamico operanti nella zona [che] hanno adottato tattiche di tipo insurrezionale".

Anche l'affermazione della Casa Bianca secondo cui "l'Iran e i suoi alleati" sarebbero responsabili dell'uccisione di tre soldati americani in un attacco con droni avvenuto nel 2024 contro una base statunitense in Giordania è altamente discutibile. Il Segretario alla Difesa Lloyd Austin dichiarò all'epoca che "non sappiamo" quanto l'Iran sia stato coinvolto operativamente nell'attacco del 28 gennaio che causò la morte di tre soldati americani, "ma in realtà non ha importanza".

 

“Abbiamo l’FDD”: il cartonato di Washington preferito da Israele

Nei documenti fiscali presentati all'IRS al momento della sua fondazione nel 2001, la FDD si chiamava originariamente EMET, che in ebraico significa "verità". La neonata organizzazione descriveva la propria missione come quella di "migliorare l'immagine di Israele in Nord America e la comprensione da parte del pubblico delle questioni che riguardano le relazioni israelo-arabe". Cambiò nome poco dopo, presumibilmente per sembrare meno apertamente israeliana.

 

Da allora, la FDD si è affermata come il principale think tank con sede a Washington che spinge gli Stati Uniti verso una guerra con l'Iran. Durante la prima amministrazione Trump, la FDD ha partecipato a un'iniziativa del Dipartimento di Stato da 1,5 milioni di dollari per attaccare i critici della politica di "massima pressione" sull'Iran. All'epoca, la FDD promuoveva apertamente un attacco militare contro l'Iran. I membri dello staff del think tank vengono chiamati a testimoniare davanti alla Commissione Affari Esteri della Camera più frequentemente di quelli di qualsiasi altro think tank, invariabilmente per promuovere il conflitto con Teheran.

Durante una conferenza dell'Israeli American Council tenutasi a Washington DC nel 2017, l'allora direttore generale del Ministero degli Affari Strategici israeliano, Sima Vakhnin-Gil, fu registrato dal giornalista sotto copertura James Kleinfeld durante una sessione privata. Il funzionario dell'intelligence militare indicò la FDD come partner in una campagna segreta israeliana per spiare gli americani coinvolti in attività di solidarietà con la Palestina. 

"Questa è una cosa che solo un Paese può fare al meglio", ha detto Vakhnin-Gil. "Abbiamo la FDD. Abbiamo altri che ci stanno lavorando."

L'Israeli American Council è stato sponsorizzato da un miliardario che è stato anche uno dei principali finanziatori della FDD: la Fondazione Sheldon e Miriam Adelson. Dopo la morte di Sheldon Adelson, la sua vedova israeliana, Miriam, è emersa come la principale finanziatrice delle campagne politiche di Trump. Avendo donato centinaia di milioni a Trump e ai suoi alleati, Adelson si aspettava chiaramente che egli dichiarasse guerra all'Iran per conto di Israele, secondo l'ex conduttrice conservatrice di Fox News Megyn Kelly 

Da quando Trump ha entusiasmato i suoi finanziatori filo-israeliani attaccando l'Iran, la FDD ha fornito alla Casa Bianca ben più che semplici argomentazioni per giustificare la guerra contro l'Iran. Ha anche proposto obiettivi civili in Iran da colpire da parte dell'esercito statunitense. Tra questi, il deposito petrolifero di Teheran, bombardato da Israele l'8 marzo, che ha provocato vasti incendi che hanno avvolto la città di 9 milioni di abitanti in fumi tossici. 

Dopo che l'attacco scatenò un'ondata di rappresaglie iraniane contro le infrastrutture petrolifere nei paesi alleati degli Stati Uniti nella regione, i consiglieri di Trump espressero rammarico. "Non pensiamo sia stata una buona idea", disse uno di loro ad Axios. Ma a quel punto era troppo tardi per evitare un'escalation. Avevano seguito il copione redatto dalla FDD e ideato da Israele, finendo in un pantano.

 

(Traduzione de l'Antidiplomatico)

*Wyatt Reed è un redattore di The Grayzone. Come corrispondente internazionale, ha seguito notizie in oltre una dozzina di paesi. Seguitelo su Twitter/X all'indirizzo @wyattreed13.

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