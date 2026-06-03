Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

"Fino alla morte": la dura risposta dell'Iran all'aggressione di USA-Israele

426
"Fino alla morte": la dura risposta dell'Iran all'aggressione di USA-Israele

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Nel giorno della doppia e sentita ricorrenza della scomparsa dell'Ayatollah Ruhollah Khomeini (3 giugno) e della storica rivolta del 15 Khordad del 1963 — considerata il nucleo fondativo della Repubblica Islamica —, le forze armate iraniane hanno formalizzato una durissima dichiarazione congiunta. Attraverso una nota ufficiale dello Stato Maggiore delle Forze Armate e del Comando Centrale di Khatam al-Anbiya, diffusa dall'emittente di Stato IRIB, Teheran ha proclamato la propria determinazione a difendere la Rivoluzione e i confini nazionali di fronte a quella che definisce una sistematica campagna di aggressione condotta da Stati Uniti e Israele.

Nel comunicato, i vertici militari iraniani affermano che le recenti azioni militari dell'asse Washington-Tel Aviv avrebbero "svelato al mondo il vero volto di coloro che si spacciano per paladini dei diritti umani". A sostegno di questa tesi, il documento cita l'uccisione di oltre 170 civili durante un raid contro un istituto scolastico a Minab, descritto come uno dei "centinaia di crimini" attribuiti alle forze avversarie.

"La nazione iraniana non si ritirerà di fronte alle minacce e all'aggressione. Le forze armate difenderanno gli ideali della Rivoluzione Islamica fino alla morte. Washington e Tel Aviv non avranno altra scelta che arrendersi alla volontà divina delle nostre forze armate e di una nazione conscia e illuminata."

La dottrina della responsabilità condivisa: il monito di Teheran ai paesi vicini

Parallelamente, il Ministero degli Esteri iraniano ha declinato la propria risposta in termini geopolitici e legali, lanciando un severo avvertimento diplomatico ai paesi della regione. L'Iran accusa l'esercito statunitense di operare come un "esercito terroristico", responsabile di aver alimentato i disordini e alterato la sicurezza nel Golfo Persico attraverso attacchi mirati contro una nave mercantile e una torre di telecomunicazioni.

Attraverso l'agenzia di stampa Fars, la diplomazia di Teheran ha chiarito la propria postura strategica rispetto ai paesi terzi che ospitano installazioni occidentali:

  • La violazione del diritto: Qualsiasi nazione che conceda l'utilizzo del proprio spazio terrestre, marittimo o aereo, o che metta a disposizione le proprie basi per agevolare azioni militari contro l'Iran, sarà considerata in palese violazione del principio di buon vicinato e delle regole internazionali.
  • La ritorsione: Il Ministero degli Esteri ha sancito che la responsabilità civile e militare delle conseguenze di tali operazioni ricadrà non solo sugli "aggressori americano-sionisti", ma anche sui governi regionali che offrono loro supporto logistico e territoriale.

Il fronte del Golfo: gli Emirati Arabi Uniti chiedono una coalizione unitaria

La fermezza di Teheran ha già trovato riscontro pratico sul terreno, innescando una forte reazione politica tra le monarchie del Golfo. Le recenti offensive di rappresaglia condotte dall'Iran — che hanno colpito e gravemente danneggiato il terminal principale dell'aeroporto internazionale del Kuwait, provocando il ferimento di diverse persone e la conseguente paralisi del traffico aereo —, unitamente ai raid in Bahrein, hanno spinto gli Emirati Arabi Uniti a chiedere una forte presa di posizione collettiva.

Anwar Gargash, consigliere strategico del presidente degli Emirati Arabi Uniti, ha espresso tramite i canali social la necessità impellente di una risposta di coalizione:

"Le ripetute aggressioni iraniane contro il Kuwait e il Bahrein esigono una posizione ferma e saggia da parte di tutto il Consiglio di Cooperazione del Golfo. Nessuno Stato può essere lasciato solo a fronteggiare questa minaccia. La nostra sicurezza è interconnessa, i nostri interessi sono condivisi e il nostro destino è unico: questo attacco non è mirato a un singolo Paese, ma colpisce la stabilità di tutti noi."

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

La Cina esorta USA e Iran a rispettare il cessate il fuoco

La Cina esorta USA e Iran a rispettare il cessate il fuoco

03 Giugno 2026 11:30
Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

01 Giugno 2026 18:43
Putin: «I responsabili dell'attacco di Starobelsk non sfuggiranno alla punizione»

Putin: «I responsabili dell'attacco di Starobelsk non sfuggiranno alla punizione»

01 Giugno 2026 18:00
L'Iran accusa l'UE di ipocrisia: "Ecco perché colpiamo le basi USA"

L'Iran accusa l'UE di ipocrisia: "Ecco perché colpiamo le basi USA"

01 Giugno 2026 09:00
La "tabella di marcia" di Rubio: il piano di Washington che stringe il Libano d'assedio

La "tabella di marcia" di Rubio: il piano di Washington che stringe il Libano d'assedio

01 Giugno 2026 09:00
L'IRGC attacca una base americana dopo il raid sull'isola di Sirik

L'IRGC attacca una base americana dopo il raid sull'isola di Sirik

01 Giugno 2026 07:00
L'Iran indica la condizione senza la quale «non ci sarà alcun accordo»

L'Iran indica la condizione senza la quale «non ci sarà alcun accordo»

01 Giugno 2026 06:00
Canale 13: Israele "sorpreso" con la portata della rappresaglia di Hezbollah

Canale 13: Israele "sorpreso" con la portata della rappresaglia di Hezbollah

01 Giugno 2026 06:00
EUROPA

I primi due paesi pronti ad entrare (per trattato) in guerra contro la Russia

17105
EUROPA

La mossa della Nato per trascinare la Russia in una guerra aperta

15359
RUSSIA

Zakharova: “L’Occidente usa il drone in Romania per nascondere il massacro di Starobelsk”

12938
MEDITERRANEO

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

10834
AFRICA

Difendere l’indifendibile

10424
MEDITERRANEO

Perché Israele sta cancellando i video del 7 ottobre?

10077
EUROPA

"La prego di aprire un dialogo con il presidente Putin". La lettera aperta del Prof. Sachs al Cancelliere Merz

8514

La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

8297
CINA

La Cina esorta USA e Iran a rispettare il cessate il fuoco

ASIA

"Fino alla morte": la dura risposta dell'Iran all'aggressione di USA-Israele

AMERICA LATINA

Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

Putin: «I responsabili dell'attacco di Starobelsk non sfuggiranno alla punizione»

ASIA

L'Iran accusa l'UE di ipocrisia: "Ecco perché colpiamo le basi USA"

ASIA

La "tabella di marcia" di Rubio: il piano di Washington che stringe il Libano d'assedio

L'IRGC attacca una base americana dopo il raid sull'isola di Sirik

ASIA

L'Iran indica la condizione senza la quale «non ci sarà alcun accordo»

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea di Alessandro Bartoloni Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

  • 27 Maggio 2026 19:06
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

  • 28 Maggio 2026 10:00
I doppi standard di Giorgia Meloni di Fabrizio Verde I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23
La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà" di Giuseppe Masala La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

  • 30 Maggio 2026 12:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”? Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”?

Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”?

  • 02 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale" di Marinella Mondaini Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

  • 01 Giugno 2026 08:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie di Giuseppe Giannini Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

  • 29 Maggio 2026 18:00
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione di Michele Blanco I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

  • 29 Maggio 2026 12:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti