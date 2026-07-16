Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Il Principe

L' Occidente adora la guerra

421
L' Occidente adora la guerra

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Giuseppe Giannini

I volenterosi guerrieri, di nuovo riuniti dai profitti generati dalla corsa agli armamenti, sollecitati dal buzzurro padrone americano, quindi, del tutto insensibili alle sofferenze delle popolazioni direttamente coinvolte nel conflitto, ed indifferenti alle sorti delle loro popolazioni, provano a celare le malefatte dietro il pretesto di una battaglia per la libertà, che ci riguarda tutti. Da quattro anni va avanti la narrazione a senso unico, dove ogni criticità che viene evidenziata è tacciata di filoputinismo.

Mentre loro, i democratici depositari della verità precostituita, temono la propaganda, le possibili infiltrazioni russe, gli attacchi hacker. Ed adottano sanzioni, ostracismi e boicottaggi, che invece non riguardano i genocidari israeliani in guerra unilaterale con la innocente popolazione civile palestinese. Come se fossero delle Picierno qualunque, ma meglio preparati anche da un punto di vista strettamente linguistico,i leader europei, i nostri indomiti cavalieri della guerra procedono imperterriti, anche perchè l'uomo dal ciuffo rosso preme e dice che gli europei sono poco affidabili (e che la Meloni l'ha deluso). Insomma, è chiaro l'intento geopolitico degli americani, che si servono dei sudditi europei per continuare a dominare sul mondo.

La guerra per procura, gestita dalla Nato, le cui basi sono disseminate dappertutto, comprando armamenti a debito. Con l'impegno di portare le spese militari al 5% del rapporto con il pil. E, se pensiamo che oggi lo sforzo economico bellico europeo è in media del 2% (la Polonia è in testa con il 4%), ed ha già prodotto conseguenze devastanti all'interno delle economie dei singoli Stati, con la Germania sulla via dell'irrilevanza dopo aver primeggiato per lungo tempo (vedi in primis la crisi del settore automobilistico), non ci aspetta nulla di buono.

I finti sovranisti italiani si comportano allo stesso modo di chi li ha preceduti (liberali e socialdemocratici). Servi dell'atlantismo e di ogni forma di austerità indotta (quella tecnocratica della UE e da ultimo quella militare, appunto). Divulgatori della paura sullo stile di Draghi (prima "o il vaccino o la morte",  dopo "o la guerra o il condizionatore") utilizzano la tattica del terrore, che serve a placare le masse da ogni possibile presa di coscienza. E non mancano la retorica ed il doppiopesismo del Presidente della Repubblica, che fa paragoni discutibili con il Terzo Reich ed accoglie a braccia aperte l'omologo israeliano (che non ha mai smesso di disprezzare i palestinesi). A tratti, è davvero stucchevole. Una strategia predatoria di terre e risorse, che attualizza il colonialismo travolgendo il Venezuela e l'Iran.

Guarda caso i maggiori depositari delle riserve petrolifere mondiali. E la nazione persiana è l'unica di quell'area non ancora in mano o influenzata dai falchi statunitensi. I quali, vogliono sottrarre alla Cina risorse e contrastarne l'importanza acquisita con lo sviluppo e gli investimenti degli ultimi decenni. Gli europei si prestano volentieri al gioco, costretti così ad importare gas e petrolio a prezzi notevolmente superiori (e resa ridotta). Che questo possa comportare l'indebolimento delle economie del Vecchio Continente, già falcidiate dall'aumento spropositato dei prezzi dei beni di prima necessità e dall'impennata dei costi energetici (il cui impatto è relativo per le élite tanto care a Draghi e Meloni) è aspetto secondario; così come sono residuali la diplomazia e i tentativi di dialogo prontamente "saltati" a causa di qualche attentato terroristico ucraino sponsorizzato dall'Occidente. Perché per noi "democratici", che da quattro anni invochiamo l'invasione russa in altri Paesi, la pace si raggiunge con la deterrenza delle armi.

 Come diceva Orwell: "la guerra è pace". Ricapitolando, soprattutto per gli italiani creduloni e con la memoria corta, che criticano la classe politica (il populismo) ma poi si rimettono nelle loro mani: un governo golpista e fiancheggiato dai nazisti, gestito dagli americani e presieduto da un comico scadente, corrotto e despota, che usa parte degli aiuti per navigare nell'oro e, al tempo stesso, va a caccia in mezzo alle strade di persone da arruolare forzatamente (dopo aver spedito al fronte detenuti, tossicodipendenti e malati di aids) pretende di dettare la linea agli occidentali. La continua supplica di armi migliori ed ora la richiesta di far ritornare in Ucraina tutti quelli che sono in età di leva. Lo scopo è di entrare a far parte, insieme ai suoi amici oligarchi, del circolo di privilegiati come premio per la fedeltà atlantica. UE e Nato rappresentano il paravento dell'inclusione, al fine di una ricostruzione da rimandare (più dura la guerra e più gli affari vanno bene) ma da appaltare agli avvoltoi delle ricette liberiste. Con il sacrificio attuale di centinaia di migliaia di persone, che rappresentano "l'effetto collaterale" di un conflitto provocato e programmato da tempo. E con i futuri rapporti fra vicini pregiudicati da nazionalismi e barbarie. Sempre nel nome della supremazia dell'Occidente.

 Nel frattempo i Paesi europei magnificano le forze armate, mandano i vertici degli eserciti a fare formazione e proselitismo nelle scuole e nelle università e pensano di reintrodurre la leva obbligatoria.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Il Principe

L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

09 Luglio 2026 17:30
Liberali e nazionalisti: trova le differenze

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

01 Luglio 2026 15:00
La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

13 Giugno 2026 18:30
Tutti gli affari di Israele. Il colonialismo "esterno" dei sionisti

Tutti gli affari di Israele. Il colonialismo "esterno" dei sionisti

09 Giugno 2026 17:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

29 Maggio 2026 18:00
La violenza sistemica di Israele

La violenza sistemica di Israele

24 Maggio 2026 11:30
Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina

Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina

21 Maggio 2026 09:30
Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

13 Maggio 2026 14:00

Il Lussemburgo fa (definitivamente) cadere la maschera sul riarmo della NATO

25034
RUSSIA

Russia: "I nostri missili bucano qualsiasi sistema anti-aereo"

9712
EUROPA

”Freya”: i volenterosi per Kiev gettano la maschera

8824
EUROPA

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

7912

Chi non si unisce oggi all'Iran verrà distrutto domani (di Micheal Hudson)

7687
EUROPA

L'ennesima questua del nuovo “ebreo errante” di Kiev

7458
ITALIA

L'illusione dell’alleato privilegiato

7360
RUSSIA

L'esercito russo attacca tre navi da carico che trasportavano materiale militare nei porti ucraini

7359
MEDITERRANEO

Gaza, raid di Israele senza sosta: oltre 1.100 morti dal piano USA

AMERICA LATINA

La Cina esige che gli USA "pongano immediatamente fine" al blocco contro Cuba

ASIA

Pioggia di missili iraniani sulle basi USA. Colpiti caccia F-35 e droni in Giordania

ASIA

L'Iran lancia un messaggio alla popolazione del Kuwait

ASIA

Il CGRI colpisce infrastrutture chiave della Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein

Trump: "Il conflitto di Hormuz ha portato benefici agli Stati Uniti"

ASIA

Trump apre all'"operazione di terra" contro l'Iran (con una nuova variabile)

La Francia concede licenze per la produzione di missili in Ucraina

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia di Alessandro Bartoloni I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

  • 06 Luglio 2026 15:52
Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione! Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

  • 14 Luglio 2026 11:30
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Inghilterra-Argentina, dall'Azteca ad Atlanta: la stessa storia, la stessa rabbia di Fabrizio Verde Inghilterra-Argentina, dall'Azteca ad Atlanta: la stessa storia, la stessa rabbia

Inghilterra-Argentina, dall'Azteca ad Atlanta: la stessa storia, la stessa rabbia

  • 15 Luglio 2026 14:05
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA  di Michelangelo Severgnini IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

  • 14 Luglio 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Robot cinesi: economici e altamente performanti Robot cinesi: economici e altamente performanti

Robot cinesi: economici e altamente performanti

  • 15 Luglio 2026 09:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano di Paolo Desogus Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

  • 06 Luglio 2026 12:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
L' Occidente adora la guerra di Giuseppe Giannini L' Occidente adora la guerra

L' Occidente adora la guerra

  • 16 Luglio 2026 11:30
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari di Michele Blanco Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

  • 07 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti