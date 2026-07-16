Il Nicaragua annuncia la rottura delle relazioni diplomatiche con il governo italiano

Il Ministero degli Affari Esteri del Nicaragua ha annunciato la decisione di interrompere le relazioni diplomatiche con il Governo italiano a seguito delle «dichiarazioni ingiustificate, aggressive e irresponsabili» del suo ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Secondo un comunicato ufficiale, Antonio Tajani «ha insultato, al di fuori di ogni norma di rispetto nei rapporti tra popoli e governi, con arroganza europea, il popolo e il Governo del Nicaragua».

«Abbiamo vissuto momenti molto positivi di assoluto rispetto e comprensione dei nostri processi con autorevoli rappresentanti italiani, che abbiamo avuto il privilegio e l’onore di conoscere, di trattare e con cui abbiamo affrontato le circostanze storiche del mondo in cui vivevamo in altri anni. Oggi che ci troviamo ad affrontare questa situazione ignobile, deploriamo profondamente che si verifichino aggressioni come quelle che abbiamo descritto», aggiunge il messaggio del ministero degli Esteri nicaraguense.

«Informiamo e procediamo ad avviare le procedure necessarie per l’attuazione di questa decisione sovrana del Nicaragua», conclude il ministero.

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